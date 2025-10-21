SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Franja electoral: función de trasnoche

Cristóbal OsorioPor 
Cristóbal Osorio

En toda campaña electoral hay ritos, y uno de ellos es el estreno de la franja electoral televisiva en la cual los candidatos tienen la oportunidad de irrumpir con alguna idea, emoción o imagen, para “mover la aguja”.

Es así como este momento es esperado con ansiedad por los políticos y sus asesores, quienes depositan amplias esperanzas en lo que los genios de la televisión y la publicidad puedan hacer, como bajo un reflejo condicionado, adquirido a partir de 1988, cuando la Franja del No cambió el lenguaje y la comunicación política.

Sin embargo, en la actualidad la franja electoral no es una bala de plata, ni nada que se le parezca.

Por el contrario, mientras más reciente es la elección, las apuestas televisivas se ven más arcaicas y desconectadas. De este modo, el espacio televisivo se llena con consabidas musiquitas épicas o pianitos sensibleros, mezclados con imágenes aéreas de drones, animaciones, banderas chilenas, gente de casting, y las caras y las voces de candidatos en tono de coach motivacional.

Es cierto que en parte esto se debe a que la televisión misma ha envejecido como el final del Retrato de Dorian Gray, dada la irrupción de las pantallas de los celulares y las lógicas de las redes sociales, que hacen que la experiencia audiovisual sea muy diferente a la época de oro de la TV. Algo que implica también que la industria parezca protagonizada por directivos y rostros envejecidos, coherente con su audiencia boomer.

Pero, la decadencia de la franja -a juzgar por la propuesta de los ocho candidatos de hoy- tiene que ver también con la ausencia de una política de peso, que vaya más allá de satisfacer las emociones de un electorado cada vez más iletrado.

Así, Jeannette Jara apuesta por niños, pueblo, paisajes y un par de guiños a la gestión; Harold Mayne-Nicholls por un humor ácido que contradice el tono componedor que muestra en los debates; Marco Enríquez-Ominami por el lenguaje de la IA, tal vez jugando a luego deshuesar su franja y distribuirla en redes sociales; Parisi -en tanto- hace una meta-franja donde habla de otras franjas y cede el tiempo a sus candidatos al Congreso; Eduardo Artés trasnocha con imágenes del estallido y la UP; Johannes Kaiser apuesta por imágenes de La Moneda en tono gesta; Evelyn Matthei por collages y animaciones; y José Antonio Kast por un camión blanco y el mantra de la seguridad (un punto ganado hace rato).

Es decir, ningún aporte por parte de la comunicación política, como sí pasó con la franja del No, la que cambió para siempre la gramática de este quehacer. Aunque, para ser justos, esa franja pudo resultar “épica” porque Chile se batía entre dictadura y democracia, y todas sus fuerzas creativas -incluidas las de la política- estaban volcadas hacia ese momento histórico.

A diferencia de ahora, en que los publicistas de los políticos tienen la ardua labor de lustrar dudosos atributos de sus desconcertados clientes y llenar la ausencia de rostros interesantes que quieran casarse con una política que ha perdido seriedad y dignidad, sea por televisión o sin ella.

En suma, nada que vaya a cambiar el curso de la elección, y nada novedoso en una política que se ve rodada como el gollete de una botella.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile

Más sobre:FranjaPolíticaTelevisiónElección

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría detecta inconsistencias presupuestarias y ordena a UFRO reintegrar más de $4.300 millones al fisco

Una huella de sangre, una parcela en Curicó y consumo de drogas: las pistas que sigue la policía para encontrar a Krishna Aguilera

Parisi afirma que en un eventual gobierno no destinaría recursos para la campaña de Bachelet a la ONU

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo

“La guerra ha terminado, Bibi”: El acuerdo de Gaza, revelado paso a paso por el negociador Gershon Baskin

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

4.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

5.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

Contraloría detecta inconsistencias presupuestarias y ordena a UFRO reintegrar más de $4.300 millones al fisco

Una huella de sangre, una parcela en Curicó y consumo de drogas: las pistas que sigue la policía para encontrar a Krishna Aguilera

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla
Negocios

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Gremio de la construcción espera cerrar el año con un alza de 19% en venta de viviendas

Moody’s: perspectiva negativa para metales básicos, pero el cobre mantiene sus fundamentos

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

La promesa de Javier Altamirano ante el doble desafío de la U: “Vamos a ir con todo ante Lanús y la UC”
El Deportivo

La promesa de Javier Altamirano ante el doble desafío de la U: “Vamos a ir con todo ante Lanús y la UC”

Las multas superan los $154 millones: los resultados de la fiscalización a clubes del fútbol femenino

Periodista argentino se encuentra con Arturo Vidal en Río de Janeiro: “¿Compró una tele grande? Mira el mundial por TV...”

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile
Cultura y entretención

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo
Mundo

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo

“La guerra ha terminado, Bibi”: El acuerdo de Gaza, revelado paso a paso por el negociador Gershon Baskin

Polonia alerta a Putin si cruza su espacio aéreo de camino a Hungría para cumbre con Trump: “No descartamos detenerlo”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales