OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Opinión

    Gran oportunidad para la derecha

    Luis LarraínPor 
    Luis Larraín
    Gran oportunidad para la derecha Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En una semana más, las elecciones presidenciales y parlamentarias nos confirmarán si eran correctas las predicciones de prácticamente todas las encuestas electorales que pronostican un claro triunfo de la derecha. Ese triunfo sería consistente con un viraje en las preferencias de la ciudadanía, reflejadas en las encuestas CEP y Bicentenario dadas a conocer en los últimos meses. En ambos estudios hay una manifiesta preferencia por los partidos de derecha para las elecciones que se avecinaban.

    Es evidente que una parte de este cambio se explica por un manifiesto deterioro de las condiciones de vida de los chilenos, especialmente en materia de criminalidad y oportunidades de empleo. Los ciudadanos vuelven a aspirar a la satisfacción de necesidades básicas que el Estado o la sociedad no están cubriendo. Este deterioro ha sido particularmente grave durante el gobierno de Gabriel Boric.

    Por otra parte, las ideas fundamentales de la derecha privilegian tradicionalmente la mantención del orden público, entregándole al Estado y las policías el monopolio de la fuerza legítima; la libertad económica y el crecimiento como impulsores de oportunidades para una mejor calidad de vida; y la autonomía de la voluntad y libre asociación como vehículos para que personas y familias construyan proyectos de vida acordes a sus preferencias y creencias sin tutela del Estado y con su ayuda cuando esta se hace necesaria.

    Así, una sociedad basada en la libertad y el mérito es, en buena medida, a la que la mayoría de los chilenos aspira hoy día.

    No hay, entre los partidos de derecha y centroderecha, diferencias significativas con relación a estos temas. Esto es importante, pues uno pensaría que las dirigencias partidarias debieran ser fieles a las aspiraciones de sus votantes a la hora de diseñar estrategias para gobernar.

    Es cierto que entre los distintos partidos de derecha existen algunas discrepancias en cuanto a su política de alianzas y la amplitud que estas debieran lograr para darle gobernabilidad al país. Sin embargo, siendo esta una cuestión instrumental, los partidos debieran tener una mayor flexibilidad en sus posiciones y lograr así cooperar, trabajando juntos para darle gobernabilidad al país en los próximos cuatro años. Los elementos para hacerlo están y un fracaso en esta tarea levanta sospechas acerca de qué están privilegiando los partidos: las aspiraciones de sus electores, o los intereses, compromisos y conveniencias de dirigencias partidarias. Los nerviosismos y ansiedades propios de una campaña debieran morir esta semana para dar paso a la grandeza de los liderazgos que los chilenos piden hoy día.

    La posibilidad de un Poder Ejecutivo con predominio de una fuerza de derecha y un Poder Legislativo con mayoría de la otra debiera ayudar a una salida virtuosa.

    Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

    Más sobre:eleccionesderechaPoder EjecutivoPoder Legislativo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    Tohá cuestiona continua alternancia en el poder: afirma que se vota más por sacar al gobernante de turno que por una propuesta

    3.
    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    Congreso peruano declara de “interés nacional” recuperar la Covadonga, hundida durante la Guerra del Pacífico

    4.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    5.
    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Indonesia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub 17

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil
    Chile

    Boric retorna a Chile junto a una Bachelet “protagónica” en visita a Brasil

    “Le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela”: el audio que marcó la formalización de la trama bielorrusa

    Corte rechaza recurso y confirma destitución de abogado de Contraloría que estuvo en Brasil con licencia médica

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación
    Negocios

    IPSA vuelve a cerrar en récord y se acerca a los 10.000 puntos tras dato de inflación

    Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

    Malls y strip centers estarán cerrados el domingo 16 y trabajadores tendrán 3 horas para votar

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares
    Tendencias

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago

    Qué se sabe de los aviones militares que EEUU alberga en El Salvador en medio de las crecientes tensiones en la región

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025
    El Deportivo

    Sorpresa: Tiago Nunes es uno de los candidatos para ser el mejor técnico de club en el mundo en 2025

    El nadador Agustín Pavez suma su tercer oro individual y acrecienta los abrazos chilenos

    Abel Ferreira sorprende y se lanza contra el DT de Gonzalo Tapia en Sao Paulo: “Yo tenía el mismo dinero que él”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana
    Cultura y entretención

    AC/DC suma segundo concierto en Chile para 2026: venta de entradas empieza la próxima semana

    Siri Hustvedt y Camila Sosa Villada ofrecerán charlas magistrales gratuitas en Santiago en 100 Palabras

    Un historial bochornoso: Morrissey ha cancelado más recitales en Chile de los que ha dado

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años
    Mundo

    James Watson, codescubridor de la forma de doble hélice del ADN, muere a los 97 años

    Arce se despide como presidente de Bolivia destacando los logros de su gestión y con críticas a Morales

    Estados Unidos acusa a Irán de intentar asesinar a la embajadora de Israel en México

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego