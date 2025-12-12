VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Indignos

    César BarrosPor 
    César Barros

    Leyendo el excelente libro de Pablo Ortúzar (Dignos), quedé con una extraña sensación de rabia e incomodidad. El libro recorre minuto a minuto, día por día, el desarrollo del mal llamado “estallido social”: sus orígenes, su desarrollo posterior y su barbarie final. Notable la introducción de Óscar Landerretche. Y también la descripción de cada una de las “dramatis personae” partiendo por el ex Presidente (QEPD) Sebastián Piñera, y de quienes condujeron el saqueo cultural de Chile: los responsables activos y pasivos de la barbarie.

    Como que nos olvidamos de la violación de la tumba del soldado desconocido; de las intentonas por derribar la estatua de quien nos dio la victoria en la Guerra del Pacífico; de las estatuas de O’Higgins y de Prat derribadas en tantas comunas de Chile; de las banderas quemadas; de la actitud de los medios, que presentaban el vandalismo como una especie de “Reality Show” macabro. También de la presencia del PC en todas las organizaciones que gestaron la violencia, en la famosa “mesa” desde donde se dirigía el caos y de la actitud desvergonzada de la izquierda, justificándolo todo, y el PC+FA ilusionados con ser la vanguardia de la verdadera revolución. Estuvieron a punto de tomar por asalto La Moneda, cuando Carabineros estaba totalmente sobrepasado. Y si bien hubo un acuerdo para cambiar la Constitución y dar paz social, la izquierda fue contumaz, pretendieron destituir a un Presidente elegido democráticamente. Ya nos olvidamos: es casi como que ya los perdonamos.

    De hecho, en esta larga campaña electoral, nadie recuerda los roles que tuvieron Tohá o Elizalde. Menos aún las directivas del PC y del FA. Y lo peor, es que tampoco pararon ahí: nos trataron de imponer una Constitución que nos traía, entre tantas otras lindezas, un sistema judicial con más de 10 subsistemas. Eliminaba al Senado, dejaba -en la práctica- el gobierno en manos de una Cámara de Diputados impredecible, terminaba de un plumazo con las AFP -que ahora se enorgullecen de haber reafirmado-, la salud privada, los derechos de agua, etc., etc. Y eso que no pasaron los cambios a la Canción Nacional, al Escudo y a la Bandera. Ya nadie recuerda como la izquierda masivamente pifió el Himno Nacional durante su inauguración, de cómo cancelaron y dejaron fuera de comisiones a los que no eran del gusto de esa mayoría enloquecida. Pero fueron ellos, que ahora piden perdón y olvido por todo lo que ellos perdonaron, cuando no azuzaron.

    Falta un nuevo libro de Pablo Ortúzar, sobre la génesis y el proceso de redacción del “mamarracho” cuyos autores incluso tienen la desfachatez de postular al Parlamento, cuando nos estaban empujando a un experimento tóxico. Votaron “Apruebo” desde el PC+FA, el PS, el PPD, hasta la DC. Pero como que nos olvidamos, como que los perdonamos, y ni siquiera les levantamos cargos. Tampoco se los restregamos en las campañas políticas ni en las franjas. Casi como si desde el PC hasta la DC hubieran votado “Rechazo”. Y a pesar de tanto perdón de la clase política, los chilenos no se han olvidado del todo, y la izquierda chilena está teniendo -y seguirá teniendo- un periodo histórico para el olvido.

    Por César Barros, economista

    Más sobre:IzquierdaEstallido socialConvención

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Altas temperaturas: emiten advertencia agrometeorológica en cuatro regiones del país

    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    Defensa de Simpertigue pide la nulidad de la comisión que revisó acusación constitucional contra el supremo

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    María Angélica Repetto, quién es la ministra que se asoma por los palos para competir por la presidencia de la Suprema

    Lo más leído

    1.
    La verdadera derrota de la nueva izquierda

    La verdadera derrota de la nueva izquierda

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Altas temperaturas: emiten advertencia agrometeorológica en cuatro regiones del país
    Chile

    Altas temperaturas: emiten advertencia agrometeorológica en cuatro regiones del país

    Kast responde a Vallejo: “Yo le pido que por respeto al país, el gobierno se quede en silencio”

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio
    Negocios

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026
    El Deportivo

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año
    Mundo

    Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

    Bryan Stern, el veterano de guerra detrás de la operación que permitió el viaje de María Corina Machado hacia Oslo

    Demócratas publican fotos de Epstein que muestran a Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor