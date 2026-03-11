SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La otra generación pingüina

    Claudio Alvarado RojasPor 
    Claudio Alvarado Rojas

    En la llegada de José Antonio Kast a La Moneda confluyen diversos factores, desde la caída de Evelyn Matthei (quien lideraba las encuestas un año atrás) hasta el derrumbe del proyecto frenteamplista (cuyo gobierno no encarnó precisamente una “escala de valores superior”). Pero tras el paisaje político actual subyacen, además, otros procesos menos visibles. Uno de ellos es la tensión virtuosa que late hace casi dos décadas en las nuevas generaciones del oficialismo entrante.

    Dicha tensión se remonta al menos a 2006. Es el año de la “revolución pingüina”, germen de la nueva izquierda, pero que impulsará también la renovación de cuadros del otro polo. En los patios de Derecho UC, cuna de la Falange y el gremialismo, dos listas de derecha compitieron voto a voto por el centro de alumnos. ¿Quiénes eran los candidatos en pugna? Dos autoridades del nuevo gobierno: Máximo Pavez (subsecretario del Interior) y Alejandro Fernández (subsecretario de servicios sociales). Cabe agregar que la incipiente división inquietó al actual diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien entonces dirigía el Movimiento Gremial UC.

    El episodio tiene mucho de anecdótico, pero visto en retrospectiva, de algún modo prefiguró las controversias políticas e intelectuales de las nuevas generaciones de derecha, dentro y fuera de las aulas universitarias. Si en 2010 —año de la llegada del expresidente Piñera al poder— nace en la UC el movimiento Solidaridad, que disputará la hegemonía del gremialismo estudiantil inspirado en una renovada lectura de la doctrina social de la Iglesia, en 2016 un grupo de militantes de la UDI, liderados por José Antonio Kast, renunciará a la tienda de Jaime Guzmán y a la postre dará vida al Partido Republicano.

    Estos hechos, aunque inconexos entre sí, revelan que bajo la superficie crecía la incomodidad con el pretendido destino inexorable de las derechas: un liberalismo más progresista que conservador, ajeno a los “extremos”. Las cosas, como sabemos, fueron diferentes. En parte por factores globales —el “fin de la historia” era una quimera—, pero también por una paulatina renovación política y generacional de este sector. Su énfasis no residía tanto en “la calle”, como el FA, sino que en un trabajo sostenido en diversos frentes y, sobre todo, en la búsqueda de caminos alternativos al que auguraba el mainstream.

    Desde luego, los integrantes del gobierno entrante no vienen sólo de la UC (afortunadamente), y es indudable que entre sus antecedentes destaca el cúmulo de experiencias y aprendizajes de los dos mandatos piñeristas. Pero eso no impide advertir que en la nueva administración—incluyendo asesores, ministros, ministras y subsecretarios— emergen liderazgos sub-45 marcados por 20 años de tensión vital al interior del propio sector.

    Nada de esto es trivial. Si el gobierno de JAK aglutina varios mundos, es también gracias al aporte de las nuevas generaciones. Y si el riesgo de esa diversidad era la dispersión, la gesta contra el octubrismo y la fallida Convención —el eje Apruebo/Rechazo de 2022— puso de manifiesto quiénes son los aliados y quiénes los adversarios en el Chile actual. No sabemos cuál será su desempeño ni cómo convivirán estas distintas sensibilidades, pero es un hecho que hoy, junto con el presidente Kast, la otra generación pingüina —la generación del Rechazo— irrumpe en La Moneda.

    Por Claudio Alvarado R., director ejecutivo del IES.

    Más sobre:KastBoricCambio de mandoGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    “Yo creo que el cable chino ya se acabó”: embajador Judd aborda polémica y destaca figura de Kast

    Lo más leído

    1.
    Una clase magistral

    Una clase magistral

    2.
    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”
    Chile

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte