SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La paz de Manuel Rojas

    Joaquín TrujilloPor 
    Joaquín Trujillo
    Manuel Rojas, político: libro trae las reflexiones del escritor sobre la contingencia de su época

    Un hermoso libro sobre su padre, el gran escritor chileno Manuel Rojas, es el que acaba de publicar su hija menor, Paz Rojas Baeza, camino a los cien años de edad: “Manuel, una vida con mi padre”.

    Se trata de un documento histórico de la clase media chilena de inspiración progresista, por el que desfilan personalidades de nuestra época reciente.

    Hijo de padre chileno, Manuel Rojas nació en Argentina por el año 1896. Llegó a cuarta preparatoria y el resto fue formación autodidacta. Después de desempeñarse en los oficios más variados, se ocupó de la imprenta de la Universidad de Chile, donde estuvo vinculado a la publicación de los Anales.

    La prosa de Rojas es de las más extraordinarias de habla hispana en el siglo XX, equivalente a la de Joyce o Faulkner en lengua inglesa. Su reconocido cuento “El vaso de leche” es una obra maestra sobre los asuntos más complejos de la naturaleza humana. Un hombre digno, hambriento y sin dinero, compra un vaso de leche. La mujer que se lo vende, le ofrece otro, y sin recriminárselo, transforma ese intercambio comercial en un regalo.

    En la casa de mi padre, mi abuelo paterno —jefe de máquinas de la marina mercante— acumuló una importante biblioteca de la mejor literatura europea y norteamericana. Él, que apenas tragaba la chilena o latinoamericana, recitaba de memoria esos descarnados poemas de Carlos Pezoa Véliz y leía a Manuel Rojas.

    Porque Rojas tuvo esa connotación de joya de la corona de la clase meritocrática chilena. Cuando recibió el Premio Nacional de Literatura en 1957, muchos lo celebraron más que el Nobel de Neruda en 1971.

    Su hija lo muestra en distintas facetas. Es muy importante la del buen padre de familia: disciplinado en el trabajo, metódico del hogar. Chilenos de esa raza severa que jamás abrazaba a sus hijos, pero les entregaba el cariño de las palabras, los cuentos orales, el alto afecto.

    En este libro Rojas comparece ante el tribunal de su hija, que es una Cordelia: una hija menor crítica, pero leal. Tal cual ocurre en la trama de las mujeres de Rojas, que me llamó la atención por el tino con que la autora la abordó. María Luisa Baeza, poeta y profesora, la primera, falleció en 1936. A principios de la década posterior, Rojas se casó con Valerie López Edwards, una madrastra estricta y justa que contribuyó a un genuino aburguesamiento de los Rojas Baeza.

    Cuando el escritor viajó a Estados Unidos, sin embargo, se ligó con una estudiante, por la que dejó a Valerita, y con la que se casó en México. Con toda delicadeza, Paz le hizo notar sus discrepancias. ¡Sutil y sublime defensora de una exmadrastra!

    Y es que el buen juicio de las nuevas generaciones es fundamental para que la humanidad se conserve. Como en esa escena final de “Las uvas de la ira”, de John Steinbeck, en la que una mujer amamanta a un pobre viejo, ese símbolo que es el vaso de leche va mutando a través de los siglos, sugiriéndole a nuestra especie: todo consiste en saber el cuándo, en ser prudente (jurisprudente, dirían los romanos). Es la paz que también hace justicia.

    Por Joaquín Trujillo, investigador del CEP

    Más sobre:Buen juicioHumanidadNuevas generaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

    García Ruminot respalda a Quiroz y destaca su “voluntad de diálogo” en medio de críticas por la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Chile en las grandes vitrinas mundiales

    Chile en las grandes vitrinas mundiales

    2.
    Por qué Chile necesita pensar en décadas (y no en gobiernos) 

    Por qué Chile necesita pensar en décadas (y no en gobiernos) 

    3.
    La sociedad que debemos construir en la era de la IA

    La sociedad que debemos construir en la era de la IA

    4.
    Del compromiso a la acción: la OEA y la lucha contra el crimen organizado

    Del compromiso a la acción: la OEA y la lucha contra el crimen organizado

    5.
    El casi terminado Parque Cerro Chena está en riesgo

    El casi terminado Parque Cerro Chena está en riesgo

    6.
    Cuatrocientas mil razones para innovar en salud

    Cuatrocientas mil razones para innovar en salud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia
    Chile

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC
    Negocios

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    Caso Factop: la comunicación interna de Andrés Trivelli por el cierre total de la investigación en contra de ejecutivos de LarrainVial

    Presidente de la FED, Kevin Warsh, modera el optimismo tras último dato de IPC de Estados Unidos

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio
    Tendencias

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”
    El Deportivo

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”

    Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?"

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Oposición y Parlamento venezolano acuerdan una hoja de ruta para la reconstrucción sin María Corina Machado
    Mundo

    Oposición y Parlamento venezolano acuerdan una hoja de ruta para la reconstrucción sin María Corina Machado

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”