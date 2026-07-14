SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Recetas que no se pueden falsificar

    Jaime MañalichPor 
    Jaime Mañalich
    Santiago, 23 de septiembre de 2025. El gobierno de Estados Unidos prohibio el suministro de Paracetamol en mujeres embarazadas porque Trump relaciona el autismo con su uso durante el parto Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    La receta médica en papel tiene un problema serio: es fácil de falsificar, difícil de rastrear y casi imposible de auditar. Hoy en Chile, la falsificación de una receta médica no es delito por sí sola. Un proyecto de ley que avanza en el Senado —boletín 17.355-11— busca terminar con esa vulnerabilidad y transformar la receta electrónica en un estándar obligatorio para todo el país. Las cifras del Instituto de Salud Pública respaldan la magnitud del problema: el decomiso de fármacos en la RM aumentó en un 1.000% entre 2021 y 2022, y solo en un trienio reciente se sacaron de circulación más de 130 mil unidades de fármacos vendidos en ferias e internet que requerían receta médica.

    El riesgo para los profesionales de ser suplantados mediante una receta falsa es creciente. El objetivo central es simple: que cada prescripción quede registrada en un sistema único, verificable y trazable, desde que se emite hasta que el paciente retira el medicamento en la farmacia. A eso se suma una segunda idea, igualmente relevante: obligar a prescribir por Denominación Común Internacional y no por marca comercial, como ya obligaba la primera Ley de Fármacos.

    Los beneficios se concentran en la seguridad: hoy los farmacéuticos no cuentan con herramientas para verificar si una receta es auténtica, un vacío que ha sido aprovechado por redes de narcotráfico y falsificadores para operar a través de farmacias. Un sistema con trazabilidad completa cierra esa puerta y entrega a la autoridad sanitaria información que hoy no existe sobre cómo se prescribe y se dispensa en el país.

    El segundo beneficio es económico y toca directamente el bolsillo de las personas. Chile ha elevado sustantivamente su gasto en salud; pero cada vez más de ese gasto está representado por lo que las familias gastan directamente, sin protección alguna, en comprar medicamentos. La cifra es escalofriante: un 40% del gasto de salud es financiado directamente por las personas, la mitad de ese monto corresponde a medicamentos. Eso deja a los más vulnerables gastando una porción sustantiva de sus pensiones en la farmacia, y a muchos, sin poder cumplir con los tratamientos que los mantienen en un razonable estado de salud. Un informe reciente de la Fiscalía Nacional Económica, justificando un nuevo estudios de la industria, mostró que la versión de marca de productos como Celecoxib o Sertralina tienen un precio entre 20 y 30 veces más que su alternativa bioequivalente.

    El proyecto también enfrenta un desafío concreto: no exigir en la misma ley un plazo acotado para dictar el Reglamento respectivo. El diseño final, en especial los plazos de implementación, definirá si esta reforma cierra el mercado negro de medicamentos o se convierte en otra buena idea que tropieza en la ejecución. La recién celebrada ley de etiquetado de alimentos, o la demora en contar con el reglamento de la ley de interoperabilidad de la ficha médica son ejemplos de cómo el lobby sigue activo cuando el Parlamento ya reposa.

    Por Jaime Mañalich, exministro, Clapes UC

    Más sobre:Receta médicaFármacosSeguridadBeneficio económicoSistema verificable

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

    García Ruminot respalda a Quiroz y destaca su “voluntad de diálogo” en medio de críticas por la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Chile en las grandes vitrinas mundiales

    Chile en las grandes vitrinas mundiales

    2.
    Por qué Chile necesita pensar en décadas (y no en gobiernos) 

    Por qué Chile necesita pensar en décadas (y no en gobiernos) 

    3.
    La sociedad que debemos construir en la era de la IA

    La sociedad que debemos construir en la era de la IA

    4.
    Del compromiso a la acción: la OEA y la lucha contra el crimen organizado

    Del compromiso a la acción: la OEA y la lucha contra el crimen organizado

    5.
    El casi terminado Parque Cerro Chena está en riesgo

    El casi terminado Parque Cerro Chena está en riesgo

    6.
    Cuatrocientas mil razones para innovar en salud

    Cuatrocientas mil razones para innovar en salud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia
    Chile

    Corte de Apelaciones de Talca define terna para fiscal regional del Maule y remite nómina a Ángel Valencia

    Gobierno anuncia suspensión de clases para este miércoles en las regiones del Ñuble y Biobío

    Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC
    Negocios

    FNE pide armonizar la licitación de obras públicas municipales entre la ley y las instrucciones del TDLC

    Caso Factop: la comunicación interna de Andrés Trivelli por el cierre total de la investigación en contra de ejecutivos de LarrainVial

    Presidente de la FED, Kevin Warsh, modera el optimismo tras último dato de IPC de Estados Unidos

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio
    Tendencias

    Cómo dormir 80 minutos menos cada noche puede hacerte subir de peso, según un estudio

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”
    El Deportivo

    El lamento de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia ante España: “No fuimos dignos de una semifinal del Mundial”

    Deschamps explota tras la eliminación de Francia ante España: “¿Está el árbitro al nivel de una semifinal del Mundial?"

    El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol
    Mundo

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”