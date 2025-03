La relevancia del interés público

La difusión de algunos chats entre la diputada Karol Cariola y la entonces alcaldesa de Santiago Irací Hassler, surgidos en la investigación del Ministerio Público por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella y que llevó a abrir una causa distinta contra la parlamentaria por eventual tráfico de influencias, ha despertado cuestionamientos de algunos sectores. Se sostiene por ejemplo que el conocimiento de ciertos diálogos no aporta a la investigación y que cómo no están vinculados con el supuesto delito que se investiga deberían quedar en el ámbito privado. Incluso se especula sobre la intencionalidad que habría detrás de su difusión, apuntando a connivencias entre la prensa y la fiscalía.

El debate sin embargo desconoce la labor que cumple la prensa en una sociedad democrática y el derecho de la ciudadanía de conocer las actividades de sus representantes. La propia declaración de principios sobre libertad de expresión de la CIDH sostiene que los funcionarios públicos deben ser sometidos a un escrutinio distinto al de los ciudadanos comunes. Y en este proceso la labor de la prensa es central. Por ello, es condenable además el hostigamiento a las periodistas que difundieron esta información, que como señala la ANP, “da cuenta de un preocupante patrón de violencia contra quienes realizan la labor informativa”. La propia ministra de la Mujer es clara al señalar que ese tipo de prácticas “erosiona la libertad de información”.

La decisión de publicar o no una información está definida no por el eventual carácter ilícito de los hechos o su aporte a la investigación -lo que es determinado por los tribunales- sino por su interés público. En el caso de la difusión de los chats de Cariola y Hassler este segundo punto es evidente. No se trata de un diálogo entre ciudadanas anónimas sino entre figuras de alto nivel en la función pública. La primera era entonces una reconocida diputada y la segunda, alcaldesa del principal municipio del país. Ese sólo hecho es de por sí relevante, pero además ambas no están hablando sobre temas personales, sino sobre figuras públicas relevantes como el propio Presidente y hacen una valoración política sobre decisiones adoptadas por el gobierno al que adscriben, como el debate sobre los indultos.

La evidente relevancia de estos diálogos adquiere otra dimensión al considerar el contexto en que se dan. Las tensiones dentro del propio oficialismo sobre el rumbo tomado por el gobierno y la profundidad de los cambios emprendidos han sido un elemento central en estos tres años de gobierno. Por ello, que dos dirigentes de alto nivel de uno de los partidos centrales de la coalición oficialista, como es el PC, se refieran en duros términos al mandatario, a su jefe de asesores y a la ministra Secretaria General de Gobierno y hagan un diagnóstico de políticas del gobierno no sólo es de interés, sino que es una información que la ciudadanía tiene derecho a conocer. El hecho de que los principales portales reprodujeran a los pocos minutos el contenido de los chats publicados es prueba de su interés público.

En el intercambio -que proviene además del celular incautado a la ex alcaldesa y no a la diputada Cariola como se ha sugerido- no hay sólo duros comentarios sobre el gobierno, sino también se discute la colocación de ciertas personas en puestos públicos, al sugerir, la diputada, que miembros de su equipo fueran contratados por la municipalidad, lo que así sucedió. Prácticas inapropiadas que ameritan ser conocidas. No es función de la prensa definir el carácter ilícito de los hechos, eso es labor de la justicia, pero sí publicar aquello que considera relevante para la ciudadanía, y es lo que sucede en este caso. Además, quienes hoy cuestionan la difusión de los chats muestran un evidente doble estándar al haber no sólo celebrado sino valorado en el pasado la publicación de chats de otras investigaciones, como la del abogado Luis Hermosilla.