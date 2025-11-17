OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Las sorpresas están en los márgenes

    Ascanio CavalloPor 
    Ascanio Cavallo
    Santiago, 16 de noviembre 2025. La candidata Jeannette Jara realiza punto de prensa luego de los resultados a las elecciones presidenciales 2025. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La primera vuelta presidencial confirmó la mayor parte de lo que venían diciendo las encuestas con mayor trayectoria, excepto el buen resultado de Franco Parisi, que, con firme pie en las regiones del norte, alcanzó un inusitado tercer lugar, rozando el 20% de los votos. Entre los dos primeros lugares, Jeannette Jara y José Antonio Kast, lo único ligeramente diferente -aunque fundamental- es la estrechez del margen que la candidata de la izquierda consiguió por sobre el candidato de la derecha.

    Aunque el comando de Jara se pasó varios días reduciendo las expectativas, cifrando el resultado en alrededor de 28%, lo cierto es que esperaban superar el 30%, en línea con lo que suele conseguir como aprobación el presidente Boric. Sin embargo, estuvo por debajo de ambas cifras, agregando una nota sombría a la magra diferencia que la separa de Kast.

    Nunca se sabrá si Jara acertó o se equivocó al tomar reiterada distancia del gobierno, pero anoche, en su discurso de agradecimiento, recordó súbitamente sus logros como ministra del Trabajo. Parece evidente que el resultado de Jara es también un juicio sobre el gobierno, perversamente combinado con el rechazo de muchos electores de la propia izquierda a su militancia en el Partido Comunista. Ambas cosas redujeron su techo electoral, a lo que posiblemente se sumó uno de sus actos finales, cuyos asistentes corearon con entusiasmo consignas contra Carabineros.

    De todos modos, el aspecto central de la alocución de Jara fue el recorrido por las promesas de todos los otros candidatos, incluyendo a Evelyn Matthei, con la evidente expectativa de atraer votantes de esos derrotados, aunque el objeto de sus mayores afectos fue Parisi. Tiene razón: en su esfera política, no hay de dónde sacar más votos y, sobre todo, en una magnitud que pueda darle el triunfo.

    Todo esto es muy obvio. También lo fue la reunión de los candidatos de derecha en torno a Kast, a pesar de las dudas inducidas en las semanas pasadas. En conjunto, esos tres candidatos obtuvieron en esta vuelta más del 50%, un resultado histórico para la derecha, que convertiría a quien no contribuya a mantenerlo en un aguafiestas también histórico. Por primera vez en una primera vuelta, el oficialismo parece superado de antemano.

    La derrota más decepcionante ha sido la de Evelyn Matthei, que hasta el primer tercio del año era la favorita de la derecha. Una combinación de mala campaña con la debilidad de Chile Vamos la condujeron a un desenlace -el quinto lugar- que está muy lejos de lo que le habría correspondido en cualquier momento anterior.

    Estos resultados sugieren un reordenamiento de todo el espectro de partidos y alianzas, que viene a poner al ciclo inaugurado por el “estallido” del 2019 y las elecciones del 2021. Un cambio de rumbo, apenas entrevisto en las presidenciales anteriores, empezará a producirse desde hoy, fuertemente determinado por las nuevas mayorías parlamentarias, también favorable a los partidos de la derecha.

    La hegemonía de la derecha en la Cámara de Diputados ha pasado a Republicanos, mientras que en la izquierda se ha reforzado la del Frente Amplio con el Partido Comunista. Si se quiere hablar de polarización, nada lo expresa mejor que esta configuración parlamentaria.

    Los dos triunfadores tendrán ahora un mes para cambiar sus números y tratar de alcanzar el 50%. El riesgo de la izquierda consiste en que no hay más votos disponibles en su propio campo ideológico; sólo puede intentar una labor de zapa entre las otras candidaturas. El riesgo de la derecha es que la diversidad de sus proyectos termine expulsando a votantes que los favorecieron en esta vuelta.

    Más sobre:EleccionesJaraOficialismoMatthei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con Squella y Vodanovic en la lista: la mayoría de los presidentes de partidos celebran su elección al Congreso

    Jara en Valparaíso y Kast en La Araucanía: las regiones donde los candidatos anotaron contundentes victorias

    Logran escaños por el distrito 10 Gonzalo Winter (FA), Francisco Orrego (RN) y Jorge Alessandri (UDI)

    Magdalena Piñera felicita a Kast por “la enorme responsabilidad de defender la democracia y libertad en segunda vuelta”

    Cómo entender una sorpresiva elección presidencial

    Longton, Cariola, Squella e Ibáñez son los senadores electos por Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mayne-Nicholls y posibilidad de endosar sus apoyos de cara al balotaje: “Con una votación de un 1% es absurdo”
    Chile

    Mayne-Nicholls y posibilidad de endosar sus apoyos de cara al balotaje: “Con una votación de un 1% es absurdo”

    Karol Cariola irrumpe en el Senado por Valparaíso y promete desplegar “toda la fuerza” para llevar a Jeannette Jara a La Moneda

    Con Squella y Vodanovic en la lista: la mayoría de los presidentes de partidos celebran su elección al Congreso

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro
    Mundo

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena