SEÑOR DIRECTOR:

La Ley 9.135, más conocida como Ley Pereira, promulgada el 30 de octubre de 1948, cumplió el pasado lunes 75 años. Esta ley permitió mediante la creación de beneficios tributarios para la clase media, la construcción de cientos de miles de casas económicas pero de buena calidad, creando barrios armónicos y conjuntos que hoy son muy valorados por las familias jóvenes. La buena arquitectura de sus autores, muchos de ellos anónimos, ha permitido que no solo estén muy bien conservadas, sino que además hayan sido remodeladas manteniendo su calidad original y atractivo urbano.

Esta ley acudió en ayuda de los que nadie ayuda y produjo además un auge al sector construcción que luego continuó el conocido DFL 2, dando trabajo a miles de chilenos en el sector de la economía que mueve el 40% del PIB.

La emergencia habitacional que hoy vivimos, no solo afecta a las familias más frágiles, sino que también a toda la clase media, que no puede acceder a una vivienda y que inevitablemente están en riesgo de pasar a integrar el déficit actual de cerca de un millón de viviendas, si no se toman medidas como las de la Ley Pereira o el DFL 2 para paliar esta grave crisis.

Yves Besançon Prats

Pastpresident

Asociación de Oficinas de Arquitectos