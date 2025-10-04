Lucrecia Dalt, otra Colombia

¡Ay! es título revelador para un álbum de vocación internacional. Está ahí la síntesis de una onomatopeya elocuente, cargada de sentimientos por descifrar (¿dolor?; ¿hastío?; ¿envalentonamiento?), y además el signo de exclamación de apertura, que de inmediato apunta a la probable firma de un/a hispanoparlante. Fue, hace tres años, el disco por el que muchos conocimos a Lucrecia Dalt, cautivante compositora de biografía atípica y prestigio de avanzada: una inmigrante latinoamericana en Europa que a los 41 años conseguía que un trabajo compuesto y cantado por ella en castellano fuese elgido “disco del año” por la exigente revista británica Wire.

A. ¡A! (Antes de ¡Ay!): Lucrecia Dalt nace, crece y se educa entre, Risaralda y Antioquía, dos departamentos contiguos de Colombia; este último, cuna para fenómenos de música pop de exportación. Se titula de ingeniera civil, y comienza a trabajar como especialista en geotécnica. Habituada a un cancionero de boleros, salsa, baladas españolas y tangos, se aventura sin embargo en un trabajo de límites sonoros ambiguos y explorativos. Entre 2005 y 2010 publica discos a solas (como Lucrecia, a secas) y en colectivo. Decide mudarse a Barcelona y continuar allí con una búsqueda más seria en las posibilidades de las máquinas y efectos vocales. Para 2020 ya está viviendo en Berlín, y a su álbum de ese año le pone título de manifiesto: No era sólida (“Sólo puedo oírme a mí misma en el eco repetido / Lo que oímos y llamamos silencio / es la respiración continua del mundo”, recita allí en el tema homónimo). Ni sus planes ni su carácter están inscritos en piedra. Todo puede ser, y así también se escucha su música, un tejido de susurros y voces oscilantes, de pulsos y reverberaciones; de referentes abstractos, aunque no por eso áridos.

D. ¡A! (Después de ¡Ay!): Dalt ya es una artista establecida, que afirma alianzas para proyectos dignos de la atención (busquen por ahí su envolvente banda sonora para el nuevo filme Rabbit Trap) y consigue elogiosas reseñas que hasta la comparan con Björk y Angelo Badalamenti. En su IG muestra con naturalidad el amor por su pareja y colaborador, un tal David Sylvian. Su disco 2025, A danger to ourselves, insiste en un cruce inasible entre Latinoamérica y Europa, tan imaginativo como personal, que, a diferencia de sus compatriotas-paisas que llenan estadios, entiende el éxito como la conquista de una propuesta, y no como la adaptación y amplificación de una fórmula. Mírenla en su último video, la proclama de una mujer tan segura de sí misma como para convencernos incluso de aquello que suena incómodo. O escúchenla en Amorcito caradura, el más extraño lamento ranchero (o algo así); 66 segundos (nada más) de guitarra y voz, y un consejo que en su caso acogemos: “... deslúmbrate sin miedo”.