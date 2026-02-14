SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Mi gente latina

    Óscar ContardoPor 
    Óscar Contardo

    El uso del concepto de “latino” en su acepción más actual, mediática y cotidiana, aquella que está más relacionada con Jennifer López que con Cicerón, es el elemento más interesante para rescatar y analizar de la presentación del puertorriqueño Bad Bunny en el show de medio tiempo del súper tazón de fútbol americano. Más que la irritación de Donald Trump y su entorno por un espectáculo cantado en castellano y no en inglés, lo que me pareció más sugestivo del espectáculo del pasado domingo fue la incomodidad que provocó en algunos latinoamericanos que se manifestaron disconformes con la representación marcadamente caribeña de la puesta en escena, algo que no los representaría, como si el cantante al nombrar e incluir banderas de todos los países del continente hubiera estado obligado a ofrecer una muestra representativa de cada uno. Una confusión curiosa y atractiva de explorar.

    El origen de la idea contemporánea de “latino” comenzó a gestarse en los 70 en Estados Unidos, con el movimiento que llevó a que la categoría “hispano” fuera incluida como un grupo demográfico aparte en el censo nacional de 1980. Luego, en 2000, el censo añadió la etiqueta “latino” que marcaba distancia de los españoles –en tanto europeos- y, de paso, incluía a los migrantes de origen brasileño. La intención fue crear una identidad colectiva fundiendo a los inmigrantes de origen mexicano de la costa oeste con los de origen cubano, puertorriqueño y dominicano en la costa este. En un país como Estados Unidos, formado a partir de una concepción anglosajona de comunidades que coexisten sin mezclarse (italoamericano; afroamericano; nativoamericano), en donde el mestizaje parece ser un asunto indeseable bajo la sombra del racismo, unirse en una misma categoría que funcionara como paraguas era una manera de ganar poder. Lo lograron y, como suele ocurrir, el capitalismo hizo lo suyo, abriendo un mercado nuevo dentro del país orientado a esa población: la industria del entretenimiento creó un universo propio -Sábado Gigante- y la industria musical el concepto de crossover, desde Gloria Estefan a Shakira, pasando por Ricky Martin. En cierto sentido, “latino” es a “latinoamericano” lo que Taco Bell es a la comida mexicana: materia prima del sur de Río Grande reinterpretada, empaquetada y exportada por Estados Unidos.

    Hace un tiempo la actriz Tilda Swinton declaró que no le gustaba que la calificaran como británica, porque ella era escocesa, dijo que la categoría de “británico” funcionaba externamente, pero no dentro del Reino Unido, o al menos no en el mundo en el que ella había crecido. Era una etiqueta impuesta desde fuera. Una idea similar deslizó Dubravka Ugresic, la escritora nacida en la ex Yugoslavia, sobre el concepto “balcánico” en su libro No hay nadie en casa. La etiqueta funcionaba para el resto de Europa como un cascabel de alarma, pero perdía sentido como identidad interna en aquella zona de encuentro entre diferentes pueblos y religiones. Ugresic describía irónicamente a través de estereotipos las diversas identidades que hasta los 90 vivieron en esa fantasía de fraternidad llamada Yugoslavia: para los croatas y bosnios, los eslovenos eran tacaños y las eslovenas casquivanas, y para todos ellos los montenegrinos eran vagos; los serbios, brutos; los macedonios, toscos; a su vez, los serbios consideraban cursis a los croatas y ambos pensaban que los albaneses “de algún modo no eran personas”. Aunque a la distancia todos estos prejuicios suenan absurdos, son parte del material habitual con el que se construyen las identidades colectivas nacionales en cualquier sitio. En el caso latinoamericano, esas identidades son creaciones muchísimo más recientes que las británicas o balcánicas, fruto de procesos que no fueron automáticos tras las respectivas independencias y que necesitaban de un “otro” del que diferenciarse: siempre habrá alguien más fanfarrón, más lento, más parrandero, menos organizado, menos inteligente o más corrupto.

    La primera vez que tuve la impresión de ser catalogado externamente de un modo incómodo fue el momento en el que una estadounidense se sorprendió de que yo, en tanto latinoamericano, no estuviera familiarizado con la comida mexicana. Le respondí con un sarcasmo sobre los vacíos en la educación de su país, pero más tarde recordé que vengo de una región, Maule, en donde es tan habitual que los campesinos escuchen música ranchera mexicana que incluso existe un festival del género. Quizás la sorpresa de la gringa no era tan poco razonable, después de todo. Lo realmente interesante del episodio es la oposición entre lo que uno entiende como lo propio que lo distingue de otros pueblos vecinos o semejantes, y el modo en que otros nos ven o describen, sobre todo cuando lo hacen desde una situación de poder, porque son ciudadanos de una gran potencia: la diferencia entre cómo nos gustaría ser vistos (como maulino) y como realmente somos vistos (como otro latinoamericano más).

    El mérito extramusical del espectáculo de Bad Bunny no fue haber iniciado una revolución patrocinada por Apple, sino representar explícitamente la tensión entre identidades colectivas, estereotipos, poder político y mercado. Abrió una puerta que solemos mantener cerrada sobre la distancia entre una idea de “latino” fraguada desde Estados Unidos, y la de cada país latinoamericano sobre sí mismo como parte de un patio trasero habitado por gente de costumbres pintorescas. Las semejanzas existentes que nos disgusta reconocer y las diferencias que solemos enarbolar para no ser considerados insignificantes. Una estrategia en donde el ideal siempre será ser vistos como más blancos, más occidentales y modernos que el resto -nos gusta el rock, no la salsa; somos más sobrios y menos ruidosos-, como si nuestra existencia necesitara de la aprobación de otros, exactamente lo que distingue a una colonia sometida a los designios de una metrópoli de una república que no necesita de la certificación extranjera para existir como mejor se le antoje.

    Más sobre:Bad BunnySuper TazónLatinoLatinoaméricaÓscar Contardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    Capturan a dos mujeres por golpear a una persona con discapacidad en La Serena: una quedó en prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    El último símbolo

    El último símbolo

    2.
    Destinos turísticos saturados

    Destinos turísticos saturados

    3.
    Reacción excéntrica

    Reacción excéntrica

    4.
    Lejos del sentido común

    Lejos del sentido común

    5.
    La encrucijada republicana

    La encrucijada republicana

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: piden evacuar distintos sectores habitados

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal
    Chile

    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal

    Codelco activa nuevas auditorías en El Teniente, concreta entrega de informe a Fiscalía y querellantes estudian más acciones

    Capturan a dos mujeres por golpear a una persona con discapacidad en La Serena: una quedó en prisión preventiva

    La encrucijada republicana
    Negocios

    La encrucijada republicana

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Al ángulo de larga distancia y de chilena: los golazos de Cobresal que sorprendieron a la UC
    El Deportivo

    Al ángulo de larga distancia y de chilena: los golazos de Cobresal que sorprendieron a la UC

    En vivo: la UC de Garnero visita a Cobresal en busca de su segunda victoria de la Liga de Primera

    Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno
    Cultura y entretención

    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei
    Mundo

    La mayor central sindical de Argentina evalúa un paro de 24 horas contra la reforma laboral de Milei

    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de “prohibido robar”

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York