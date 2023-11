SEÑOR DIRECTOR:

A partir de una entrevista realizada al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en su diario, me gustaría enfatizar que en Cabify nos constituimos desde que llegamos a Chile hace 11 años; operamos bajo el marco de la ley local, tenemos giro de transporte de pasajeros, cumplimos con la declaración y el pago de impuestos, regulación sobre protección al consumidor, protección de datos personales, entre otros.

La Constitución establece que en Chile se puede realizar cualquier actividad económica siempre y cuando no esté prohibida por las leyes y ninguna actualmente prohíbe nuestra actividad. Además, la Ley 18.696 consagra el principio de libertad del transporte remunerado de pasajeros. Adicionalmente, la Corte Suprema ha señalado que, como no hay un marco regulatorio para las plataformas de transporte, su actividad no puede calificarse como ilegal y tampoco se pueden adoptar medidas cautelares que tiendan a su prohibición.

Los dichos del ministro afectan gravemente la probidad administrativa, puesto que es este mismo gabinete el encargado de redactar el reglamento que nos va a regir, y, además, son el reflejo de una autoridad que cede a presiones que han decantado una regulación que atentará contra la libre competencia, hará que los precios suban, dejará sin fuente de ingresos y perjudicará directamente a millones de personas que se benefician de nuestros servicios. Ojalá no lo lamentemos en el futuro.

Nuestras ciudades y sus habitantes esperan más de sus autoridades. Pensemos en ellos, modernicemos, innovemos y mejoremos la movilidad. Emparejemos la cancha para arriba y no para abajo. No somos ni ilegales ni clandestinos, sino todo lo contrario.

Álvaro Pasquez

Country manager Cabify Chile