Nueva ampliación de la Unión Europea

SEÑOR DIRECTOR:

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quiere relanzar el proceso de ampliación de la Unión Europea. Propone que en 2030 la Unión acepte nuevos miembros de entre los candidatos, que son Albania, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania. El proceso de ampliación implica que esos países deben realizar reformas a sus regímenes jurídicos para acercarlos al nivel de la UE. Si bien no está claro cuántos de esos países entrarían, no hay duda de sean cuales sean los candidatos que finalmente accedan, van a tener que realizar cambios profundos y sustanciales en todos los niveles del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial.

Sin embargo, no son solo ellos los que deben adaptarse, también la Unión Europea y esto no va a ser una tarea fácil. Para poder integrar en las estructuras europeas a los nuevos países, los frágiles equilibrios entre los países miembros van a tener que ser revisitados, desde las reglas de votación al presupuesto. Ninguna de esas tareas es fácil de por sí, pero es aún más complejo con una Unión fracturada internamente por los errores que se cometieron en los últimos procesos. La incorporación de Hungría y Polonia no han terminado de dar los resultados esperados con estos países retrocediendo en términos de garantías democráticas y bloqueando iniciativas europeas como las ayudas a Ucrania. Esperemos que la UE sea capaz de asegurar esta vez que las reformas necesarias de los candidatos no van a ser revertidas una vez los países candidatos pasen a ser miembros de la Unión.

Andrés Delgado Casteleiro

Profesor Facultad de Derecho

Universidad Autónoma de Chile