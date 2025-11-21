BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Nuevo mapa electoral

    Luis LarraínPor 
    Luis Larraín
    Santiago, 16 de noviembre 2025. Conteo de votos en el Insuco durante las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Les transmito impresiones preliminares acerca de los resultados de las elecciones, para lo cual es bueno ver en conjunto presidenciales y parlamentarias ampliando así la mirada. Una primera pregunta sin respuesta evidente es cómo la candidata que estaba hace algunos meses en primer lugar en las encuestas terminó quinta.

    Algunos se han apresurado a culpar a la campaña. Es cierto que “Chile un solo equipo” funcionó peor que el “gobierno de emergencia” de Kast; pero ¿no representó acaso el lema de Evelyn Matthei lo que Chile Vamos ha estado proyectando hace rato, mientras el de Kast lo que Republicanos viene diciendo por años? No es entonces sólo un problema de campaña, sino uno de posicionamiento estratégico.

    Mientras en Chile y el mundo el viento sopla hacia la derecha y los electores reclaman soluciones a la criminalidad, la inmigración descontrolada y el pobre crecimiento, los partidos de Chile Vamos siguieron en lo mismo, dejando a Republicanos terreno fértil para crecer con propuestas que enfrentan a la izquierda, sintonizando así con los ciudadanos.

    Al revisar la elección de diputados constatamos que Republicanos y sus aliados crecieron fuertemente mientras Chile Vamos disminuyó su participación. Republicanos eligió 31 diputados, 17 más que los que tenía; el PNL eligió 8, dos más que en 2021 y los Social Cristianos 3, uno menos que antes. La UDI, por su parte, eligió 18 diputados, perdió 4; y Renovación Nacional 13, perdiendo 7.

    No culpemos entonces solo a la campaña de Evelyn Matthei por un proceso en que los partidos tradicionales se alejaron de sus electores.

    La primaria de la izquierda dio la alerta. Carolina Tohá sufrió una paliza a manos de Jeannette Jara. ¿Pero qué podía esperar la ministra del Interior y Seguridad Pública del Presidente Boric? Álvaro Elizalde, otra figura de su sector, fue un fiel aliado de los comunistas y el Frente Amplio, sin establecer jamás diferencias en materias sensibles como la seguridad pública. Fue finalmente la izquierda dura la que votó en esa primaria.

    Ambos procesos, el de la derecha y el de la izquierda, muestran una desconexión de las elites políticas y económicas con las necesidades de sus electores. La confrontación entre Tohá y Matthei que se esperaba en Icare terminó siendo una entre Jara y Kast. Como lo he venido afirmando hace tiempo en estas páginas, la crisis que vive el país en materia de seguridad y de empleo es mucho más grave que lo que las elites perciben.

    La votación de Franco Parisi es otra expresión de lo mismo: un segmento de la población al que la política tradicional no llega; dominio en el norte y penetración en el sur y muy fuertes en el voto obligatorio. Mirémoslo con atención, no tanto para ganar la segunda vuelta, sino para lograr gobernabilidad en el próximo período presidencial, sin caer en el populismo.

    Por Luis Larraín, presidente del Consejo asesor de Libertad y Desarrollo

    Más sobre:Chile VamosRepublicanosParisiKastDerechaIzquierda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enel solicita permiso ambiental para desmantelamiento de central Bocamina I

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

    Por altas temperaturas y baja humedad: emiten alerta preventiva por amenaza de incendios forestales en dos regiones del país

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    4.
    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

    5.
    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central
    Chile

    Detienen a venezolano vinculado a homicidio ocurrido la madrugada del jueves en Estación Central

    Por altas temperaturas y baja humedad: emiten alerta preventiva por amenaza de incendios forestales en dos regiones del país

    Armada entrega el primer carro de Bomberos en archipiélago de Juan Fernández

    Enel solicita permiso ambiental para desmantelamiento de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para desmantelamiento de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso
    El Deportivo

    En vivo: Limache enfrenta a Unión Española, Iquique recibe a Cobresal y Audax vs. Everton en jornada clave por el descenso

    Clemente Montes deja en suspenso su continuidad en la UC: “Quiero salir de la mejor manera”

    La emoción de Pablo Lemoine antes del test match de los Cóndores frente a Italia: “Es una oportunidad increíble”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025
    Cultura y entretención

    Con Marco Antonio de la Parra y Verónica Villarroel: anuncian ganadores de Premios a las Artes Escénicas Nacionales 2025

    Los legendarios Panico se suman a la Feria Pulsar 2025: cerrarán la jornada del sábado 6 en la Estación Mapocho

    Se reeditan en vinilo los discos de los años 2000 de Los Tres

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump dice que Mamdani será un “excelente alcalde” de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

    Trump da ultimátum a Zelensky: debe aceptar plan de paz para Ucrania en una semana

    Antonio Cazorla Sánchez, historiador: “La derecha española tiene una relación muy ambigua con el franquismo”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios