SEÑOR DIRECTOR:

El populismo legislativo en materia penal se ha expandido en diversos países, incluyendo Chile. Este enfoque político se centra en la adopción de medidas punitivas más duras para obtener apoyo popular, en lugar de basarse en evidencia y protección de derechos humanos.

La adopción de leyes que no están fundamentadas en la realidad y en la evidencia empírica puede tener efectos adversos para los ciudadanos, especialmente para aquellos que son más vulnerables o marginados. Además, este enfoque no resuelve las causas subyacentes de la delincuencia y puede llevar a la sobrepoblación de las cárceles y la criminalización de conductas no delictivas. Es fundamental que las políticas criminales se basen en la evidencia y en la protección de los derechos humanos, para lograr una justicia penal efectiva y justa.

Hasta la versión antigua de ChatGPT lo tiene claro. Más claro, echarle agua.

Diego Palomo

Universidad de Talca