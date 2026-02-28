SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Por qué no se bajaron el sueldo?

    Giorgio JacksonPor 
    Giorgio Jackson

    Esta pregunta ha vuelto a aparecer tras polémica inventada respecto a la asignación por gestión, que viene entregándose trimestralmente hace más de 20 años a los funcionarios públicos por cumplir las metas de gestión interna, incluidos los presidentes Lagos, Bachelet y Piñera.

    Pero más allá de la desinformación, me parece que el debate es interesante. ¿No fue el propio Presidente Boric quien impulsó la rebaja de la dieta parlamentaria? ¿Está ganando más de lo que propuso fijar como límite?

    Hagamos un flashback. Era 2014 y nuestro primer proyecto de ley como diputados fue una propuesta para modificar la Constitución, desanclando el sueldo de congresistas al de ministros y estableciendo un límite para que ese sueldo no fuera superior a 20 veces el sueldo mínimo. En ese momento la diferencia era de más de 40 veces. Se rieron de nosotros y lo más suave que nos dijeron fue “populistas”. Por supuesto, el proyecto durmió, a pesar del creciente apoyo social. Ante nuestra impotencia ingresamos a fin de año una indicación para que el reajuste al sector público no se aplicara para los más altos sueldos del Estado. En una maniobra administrativa, no se llegó a votar, porque la declararon “inadmisible”. El reajuste del 6% se aplicó y la dieta parlamentaria llegó a $ 9.121.805 de esa época, que serían más de $ 14,5 millones de hoy.

    Al año siguiente, junto al diputado Boric hicimos un video que vuelve a viralizarse de vez en cuando, acompañado con la misma pregunta: “¿Por qué no se bajaron el sueldo?”. El proyecto seguía durmiendo, pero al menos a fin de año logramos sumar los apoyos para aprobar la indicación y congelar los sueldos altos. Así, aprobamos cuatro leyes de reajuste congelando los altos sueldos (y, por lo tanto, reduciendo su poder adquisitivo), pero sin lograr que el proyecto de fondo avanzara. Corría 2017 y en el marco de las elecciones presidenciales llamó la atención otro video, en el que María José Quintanilla le preguntaba al candidato José Antonio Kast si apoyaba la rebaja a la dieta parlamentaria. Primero dijo: “Depende, es que es mi dieta”, para finalmente, ante la disyuntiva, el ex UDI dijo “no”.

    Poco después llegó el estallido. De pronto, parecía un gran consenso el que no podíamos tolerar brechas tan altas y, por lo tanto, despertó nuestro vapuleado proyecto. Se aprobó entonces, el primer semestre de 2020, la Ley 21.233, pero la redacción final no incorporó el límite que habíamos escrito inicialmente y estableció un mecanismo que derivó a una comisión. Se aprobó una rebaja transitoria de 25% fija para diputados y senadores, de 10% para ministros, subsecretarios, delegados y seremis, y reajustes congelados hasta que la comisión diera su veredicto.

    Por su parte, la comisión, presidida por Felipe Larraín, tras 50 sesiones, sancionó una escala de remuneraciones única para el presidente y su gabinete extendido, además de congresistas y otros cargos públicos con altos sueldos. Para el próximo presidente, el monto total ascenderá a $ 10.267.076 brutos, o sea $ 1,7 millones más que el promedio que obtuvo el Presidente Boric en estos cuatro años. Es importante notar que este monto está por debajo del “populista” límite de 20 veces que propusimos en 2014 y casi seis millones menos de lo que sería el sueldo presidencial si hubiera crecido con el IPC desde 2015. Además, para la inmensa mayoría del resto de cargos sujetos a esta normativa, los reajustes son a la baja, generando una señal positiva.

    A modo de resumen. Se puede inventar cualquier historia o encuadre para hacer creer cosas a la gente, pero los datos no mienten. Gracias a la reforma impulsada, a las medidas paliativas intermedias y a la presión social, el Estado se ahorró en altos sueldos durante la última década del orden de $ 100 mil millones (o dos Teletones). Durante ese mismo tiempo, en combinación a los históricos aumentos del sueldo mínimo, la brecha entre representantes y sueldo mínimo se redujo de 41 veces a menos de 15 veces, algo sin precedentes en la historia reciente. Y, sin embargo, esto no es portada.

    ¿Se puede seguir disminuyendo la brecha? Claro, y sobre todo toca seguir aumentando las condiciones de las familias trabajadoras, pero las tergiversaciones e instalaciones mediáticas tienen un límite en la evidencia.

    Por Giorgio Jackson, ex ministro de Desarrollo Social.

    Más sobre:BoricSueldosBonoLey

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Quiénes son los principales actores en el conflicto entre Irán y Estados Unidos?

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango