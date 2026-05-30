CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La primera vuelta en Colombia

    Vicente TorrijosPor 
    Vicente Torrijos

    Las presidenciales en Colombia podrían ser una especie de repetición de lo que sucedió en el país hace un cuarto de siglo. En ese entonces, el presidente Pastrana desarrollaba un tormentoso modelo de negociación con las FARC.

    En vez de aprovechar esos cuatro años en un área desmilitarizada de 42 kms2 –donde ejercían plena autoridad– con el fin de demostrar que podían gobernar sanamente y ser una alternativa política, las FARC optaron por seguir secuestrando, expropiando y sometiendo. En consecuencia, la población estaba hastiada del experimento, embargada por el miedo y urgida de seguridad y protección.

    Hoy, el modelo de negociación múltiple llevado a cabo por el presidente Petro ha producido (también desde el comienzo) un efecto altamente parecido. Por aquellos días, el candidato más opcionado en las encuestas iniciales era el liberal Horacio Serpa.

    Inicialmente, Serpa desafió a las FARC, pero, temeroso de ser señalado por la historia como el causante de la ruptura de los diálogos de paz, se convirtió en el heredero del laboratorio de la zona de distensión. De tal modo, él fue perdiendo la ventaja inicial y su grado de aceptación popular fue decayendo irremediablemente.

    Hoy, al candidato oficialista, Iván Cepeda, le sucede exactamente lo mismo. Aunque ha censurado algunas conductas criminales, él ha sostenido que su identidad política está ligada a los diálogos de paz y que le dará continuidad al modelo negociador.

    Pero lo que muestran los sondeos es que los ciudadanos están saturados, visiblemente atemorizados y empeñados en mejorar sus condiciones de seguridad.

    En ese momento, un personaje casi desconocido y que a duras penas figuraba en las encuestas, llamado Álvaro Uribe Vélez, irrumpió en el escenario electoral enfrentando a Horacio Serpa, prometiendo la reconquista de la zona del Caguán y comprometiéndose a liberar a los colombianos del asedio en que se hallaban.

    Por ende, su grado de favorabilidad fue creciendo vertiginosamente, tal como en la actual contienda ha sucedido con Abelardo de la Espriella, mitad ‘outsider’, mitad ‘maverick’, es decir, un verdadero ‘outsiderick’, o sea, una figura que, sin experiencia política trascendente, captura maquinarias y corrientes de opinión sin hacer concesiones y sin necesidad de tratativas o financiación ajena.

    En semejante avalancha, Uribe opacó por completo a la conservadora Noemí Sanín, cuyo papel ejerce hoy la candidata uribista Paloma Valencia, y logró la victoria directamente en la primera vuelta, sin necesidad de balotaje.

    A la postre, Uribe refundó la derecha, redefinió el espectro ideológico y, en buena parte, marcó el ritmo de la política colombiana. Que es, exactamente, lo que se supone que hará De la Espriella en los próximos meses : liderar el posturibismo, desarrollar la neoderecha y, en primera o en segunda vuelta, iniciar una ‘transición de seguridad’ en Colombia.

    Por Vicente Torrijos, profesor emérito de Ciencia Política.

    Más sobre:EleccionesLT SábadoElecciones presidenciales ColombiaColombiaAbelardo de la EspriellaIvan CepedaFARCVicente Torrijos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    Avellanas se suman a los productos en los que Chile es el mayor exportador mundial

    Riqueza financiera de Chile alcanzó casi los US$700 mil millones en 2025 tras un alza anual de dos dígitos

    María José Ferrada revive Kramp: “Tomé mucho de los vendedores reales; mi padre era un vendedor viajero”

    Arrau comienza revisión total del ministerio y mantiene en suspenso a sus dos subsecretarios

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 30 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Arrau comienza revisión total del ministerio y mantiene en suspenso a sus dos subsecretarios

    El nuevo tira y afloja entre los ministros Poduje y Quiroz

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual
    Negocios

    Megarreforma en el Senado: Hacienda partirá solo ingresando cambios al Sence y sin insistir con propiedad intelectual

    SpaceX y el interés de los chilenos por participar en la que sería la mayor apertura a bolsa de la historia

    Riqueza financiera de Chile alcanzó casi los US$700 mil millones en 2025 tras un alza anual de dos dígitos

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Descifra: El 53% de los chilenos no quiere que Argentina gane el Mundial
    El Deportivo

    Descifra: El 53% de los chilenos no quiere que Argentina gane el Mundial

    Matías Claro, a fondo: “Tenemos todas las capacidades para seguir ilusionándonos en la Copa Libertadores”

    PSG vs. Arsenal: el choque de estilos que definirá la Champions League

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    María José Ferrada revive Kramp: “Tomé mucho de los vendedores reales; mi padre era un vendedor viajero”
    Cultura y entretención

    María José Ferrada revive Kramp: “Tomé mucho de los vendedores reales; mi padre era un vendedor viajero”

    El libro recomendado: el pensamiento humanista de Albert Einstein

    Toque: llega el libro que revisa el disco clave de Joe Vasconcellos

    El desafío de Petro de catapultar a Cepeda como el heredero de la izquierda en Colombia
    Mundo

    El desafío de Petro de catapultar a Cepeda como el heredero de la izquierda en Colombia

    Trump pospone decisión sobre propuesta de Irán

    La ONU reitera que todo Gaza debe pertenecer a los palestinos tras plan israelí de controlar hasta el 70% del enclave

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales