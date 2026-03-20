SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Recetas electrónicas para fármacos en Chile: un avance importante

    Por 
    Julio Peña Torres
     
    Bastian Mundt

    Comprar un medicamento en España o Dinamarca no requiere papeles. Un clic del médico y la orden está disponible en cualquier farmacia de forma electrónica. En esos países la receta electrónica (e-receta) es el estándar: un sistema que elimina burocracia y garantiza seguridad sanitaria. Este modelo integra a médicos, farmacias y reguladores en una red nacional. El registro automático de cada receta y transacción optimiza el control normativo y permite al paciente adquirir fármacos sin letras ilegibles y con todas las garantías de la ley.

    Una propuesta normativa reciente del Minsal, bajo consulta pública desde diciembre 2025, ofrece la posibilidad de replicar este sistema en Chile. A fines del año pasado, y luego de 10 años de desarrollo normativo gradual, comenzó a operar el Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), una plataforma pública, abierta y gratuita para todos los prestadores de salud y dispensadores de medicamentos. Esta plataforma ayudará a erradicar malas prácticas que aún ocurren al prescribir recetas médicas de fármacos.

    Desde la vigencia de la Ley Fármacos 1 (LF1; 2014), es ilegal no explicitar en la receta médica la Denominación Común Internacional (DCI), el nombre genérico del principio activo del medicamento prescrito. Pero, dados los altos costos de fiscalizar la emisión de recetas físicas, esta práctica continúa. Con el SNRE, la DCI será ingresada en la receta médica automáticamente y el paciente podrá comprar el medicamento indicando su RUT en cualquier farmacia del país. Conocer el DCI facilita el acceso a medicamentos bioequivalentes, de significativo menor costo. A partir de la LF1, el vendedor en la farmacia tiene la obligación de informar al consumidor, si éste lo consulta, sobre las opciones bioequivalentes disponibles del medicamento prescrito.

    ¿Qué significa que un medicamento sea bioequivalente? El ISP certifica, siguiendo estándares internacionales, que un cierto fármaco tiene equivalente seguridad y eficacia terapéutica esperada que otro medicamento de referencia. Pero la certificación de bioequivalencia no impide, per se, que dos o más medicamentos con los mismos efectos terapéuticos esperados se vendan a precios muy diferentes, según su marca comercial. ¿Por qué el consumidor estaría dispuesto a pagar más por un medicamento que tiene los mismos efectos esperados que otro más barato? Mientras el ISP certifica bioequivalencia entre productos sustituibles, hay doctores que aún prescriben medicamentos con marca comercial, sin indicar en la receta el nombre genérico (DCI) del principio activo involucrado. Los beneficios del SNRE no se agotan en el uso obligatorio de la DCI. Debiera también ayudar a identificar otras malas prácticas, como prescripciones en exceso.

    Las licencias médicas electrónicas son otro gran éxito de digitalización. Su registro digital permitió descubrir graves abusos con cuantioso perjuicio fiscal (efecto Dorothy). Para replicar este logro en la regulación de e-recetas para fármacos (hoy bajo consulta pública), se debe mantener (i) la obligatoriedad de usar e-recetas para recetas retenidas y cheque (estas últimas, para estupefacientes adictivos) y (ii) la exigencia de interoperatividad entre el SNRE y otras plataformas privadas para prescribir e-recetas para fármacos. Hay progresos valiosos que ocurren de forma gradual y silenciosa. En el caso de las e-recetas en Chile, pronto debiéramos comenzar a ver sus efectos positivos.

    Por Julio Peña Torres y Bastian Mundt, investigadores Clapes UC

    Más sobre:MedicamentosSaludFarmaciasBioequivalencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El encanto de la Rocinha: un trend viral con drones dispara el turismo en la favela

    Suiza anuncia la suspensión de exportaciones de armas a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán

    ¿Afecta a los ciudadanos de alguna forma?: Qué significa el duelo nacional decretado por la muerte del sargento Javier Figueroa

    Vodanovic y postura de Quiroz sobre el CAE y la gratuidad: “No se puede privar de un derecho para satisfacer a otro”

    Ministra Steinert y general Araya acompañarán a familia del fallecido sargento Figueroa en Puerto Varas

    Chile Transporte pide “resguardar y fortalecer” el Mepco y sostiene que es “una política pública eficaz, responsable y necesaria”

    Lo más leído

    1.
    Jorge Quiroz, un hipócrita lector

    Jorge Quiroz, un hipócrita lector

    2.
    Cuando todo es emergencia

    Cuando todo es emergencia

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 20 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 20 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    ¿Afecta a los ciudadanos de alguna forma?: Qué significa el duelo nacional decretado por la muerte del sargento Javier Figueroa
    Chile

    ¿Afecta a los ciudadanos de alguna forma?: Qué significa el duelo nacional decretado por la muerte del sargento Javier Figueroa

    Vodanovic y postura de Quiroz sobre el CAE y la gratuidad: “No se puede privar de un derecho para satisfacer a otro”

    Ministra Steinert y general Araya acompañarán a familia del fallecido sargento Figueroa en Puerto Varas

    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto
    Negocios

    Petróleo sube pese a posible levantamiento de sanciones a crudo iraní y mercado sigue atento a conflicto

    Hacienda anticipa nuevas medidas para la construcción y cambios al Mepco se anuncian entre lunes y martes

    Si deja de operar el Mepco el IPC de abril podría llegar a 1% y la inflación bordearía el 4% en 2026

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    El preocupante efecto del cambio climático que podría matar a más de 500.000 personas en 2050, según un estudio

    Deepfakes, desinformación y acoso: la violencia digital que alarma a expertos y desafía la ley chilena

    Futbolista de Rangers protagoniza un violento accidente automovilístico en Talca
    El Deportivo

    Futbolista de Rangers protagoniza un violento accidente automovilístico en Talca

    Midtjylland de Dinamarca se frota las manos: clubes ingleses entran de lleno en la pelea por Darío Osorio

    Thierry Henry y el poco apoyo a los Gunners: “Mucha gente dice: ‘cualquier cosa menos que el Arsenal gane la liga’”

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers
    Cultura y entretención

    Choque de estrenos: la lucha por la taquilla que librarán las nuevas Duna y Avengers

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    El encanto de la Rocinha: un trend viral con drones dispara el turismo en la favela
    Mundo

    El encanto de la Rocinha: un trend viral con drones dispara el turismo en la favela

    Suiza anuncia la suspensión de exportaciones de armas a Estados Unidos por su participación en la guerra de Irán

    Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal