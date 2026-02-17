Reflexiones de un viaje a la Antártica

Los pensamientos en torno al continente antártico evocan innumerables reacciones, imágenes y representaciones diversas para quienes no lo conocen. Para algunos, surgen imágenes de frío extremo, glaciares continentales y mitos y misterios. En el lenguaje popular, es “el fin del mundo”, el punto más austral del globo tal como lo conocemos, y muchos otros apelativos que provienen de tiempos inmemoriales. Para los no familiarizados, ocupa un lugar peculiar y abstracto en la imaginación.

El viaje comenzó con una invitación del Instituto Antártico Chileno (INACH) y de la División de Asuntos Antárticos para participar en un seminario de Puertas de Entrada a la Antártica en Punta Arenas, seguido de una expedición oficial al continente antártico (30 de enero al 2 de febrero). La noticia generó una emoción inmediata e inmensa; era una oportunidad directa para aprender, profundizar el entendimiento, fortalecer la cooperación (bilateral y multilateral) y adquirir experiencia de primera mano. Nuestro encuentro en Punta Arenas reunió a embajadores y al cuerpo diplomático de las cinco ciudades Puerta de Entrada a la Antártica. Existen cinco países que cumplen este rol, basados en su ubicación geográfica: Ciudad del Cabo (Sudáfrica – 3811 km), Christchurch (Nueva Zelanda – 2852 km), Hobart (Australia – 2609 km), Punta Arenas (Chile – 1283 km) y Ushuaia (Argentina – 1131 km). Las ciudades puerta de entrada reciben y despachan principalmente embarcaciones y aeronaves que transportan personal y carga hacia la Antártica, sosteniendo la presencia científica que define el propósito pacífico del continente. Ciudad del Cabo, la puerta de entrada de mi propio país, apoya a diez Programas Antárticos Nacionales y desempeña un papel vital en el reabastecimiento de combustible, alimentos, carga científica y equipamiento esencial. El movimiento anual de personas y suministros a través de nuestro puerto constituye una contribución significativa a la economía, la huella científica y la gobernanza de Sudáfrica. Al reflexionar juntos, quedó claro que las ciudades puerta de entrada pueden y deben aspirar a más: compartir la responsabilidad de elevar la comprensión pública sobre la Antártica y colaborar más profundamente en ciencia, gestión ambiental e innovación. En esencia, el Memorando de Entendimiento de 2009 firmado entre nuestras ciudades sentó las bases; ahora debemos construir sobre ellas, implementar, promover y avanzar en esta causa.

El papel de Sudáfrica dentro del Sistema del Tratado Antártico, como el único miembro fundador africano desde 1959, sigue siendo central para nuestra política exterior. Nuestro compromiso con la cooperación científica pacífica continúa a través de nuestra activa participación en la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), el organismo multilateral dedicado a la conservación de los ecosistemas marinos antárticos. En junio-julio de 2026, Sudáfrica será sede de una serie de talleres y grupos de trabajo consecutivos de la CCRVMA en el Parque Nacional Kruger, reuniendo a expertos globales para avanzar en investigaciones sobre kril, monitoreo de ecosistemas, estudios acústicos y prácticas de pesca sostenible.

A pesar del seminario y las sesiones preparatorias, nada podría haber preparado para el profundo impacto de pisar el continente mismo. Aterrizar en la Isla Rey Jorge fue una experiencia humilde al ingresar a la Antártica, tan austera como prístina. La hospitalidad brindada por nuestros anfitriones, INACH, y posteriormente por el personal durante una breve visita a la estación de investigación surcoreana, fue acogedora y reconfortante, disipando de inmediato el frío exterior. La filosofía del Ubuntu “yo soy porque tú eres” brilló intensamente. Observar a los pingüinos moverse con lo que parecía una precisión coreografiada fue encantador, un recordatorio de que la vida aquí prospera de maneras tan delicadas como resilientes. Los glaciares, iluminados por “destellos de azul diamante” cuando la luz del sol atravesaba el hielo, eran simplemente hipnotizantes. Las focas, descansando y tomando el sol a cierta distancia de la costa, a veces parecían indiferentes a nuestra presencia, mientras ofrecían un vistazo a la rica vida marina que la CCRVMA trabaja incansablemente por proteger.

Las conversaciones con científicos e investigadores durante los momentos de descanso en el salón de INACH fueron de las más inspiradoras. Sus relatos de acampar en condiciones difíciles con comodidades mínimas reflejaban un nivel de dedicación y tenacidad que merece profundo respeto. Su trabajo es esencial para comprender el cambio climático, la salud de los océanos y el futuro de nuestro planeta. El tiempo pasado en la Isla Rey Jorge fue memorable y educativo. ¡Absolutamente enriquecedor e iluminador! Fundamental y esencial, aunque no seamos exploradores polares al estilo de Martha Lagace (Ernest Shackleton – El emprendedor de la supervivencia).

Sudáfrica se siente fortalecida por la creciente y mutuamente beneficiosa colaboración con nuestros anfitriones, Chile, las ciudades puerta de entrada, los miembros del Tratado Antártico y todos los participantes. Mientras promovemos la colaboración científica y tecnológica, también defendemos una mayor participación africana, especialmente entre la juventud. Los futuros científicos, responsables de políticas y exploradores merecen un lugar en la construcción de la gestión de este patrimonio global compartido.

Por George Monyemangene, embajador de Sudáfrica en Chile.