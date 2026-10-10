SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Renca rocks

    Rodrigo GuendelmanPor 
    Rodrigo Guendelman
    Cerro-Renca-2024-2-ok.jpg

    Cuando Michelle Obama pasó hace 15 años por Renca y vio el famoso letrero que estaba en el cerro, tradujo la frase como “Renca rocks”. Tenía razón la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, sólo que faltaban unos años para que esa comuna realmente rockeara.

    Hoy, con el liderazgo desde hace una década del alcalde Claudio Castro, en Renca están pasando cosas increíbles. Por una parte, la comuna está experimentando una transformación urbana significativa, impulsada por una cartera de inversión pública superior a USD 1.200 millones, en proyectos como la Línea 7 del Metro, el tren Santiago-Batuco y el Parque Metropolitano Cerros de Renca. Por otra, la Municipalidad -junto a Corporación Ciudades- desarrolló el proceso participativo “Renca Ciudad”, en el que más de 5 mil vecinos, así como representantes del sector público, privado y académico, definieron colectivamente una visión de desarrollo comunal y priorizaron una cartera de proyectos tanto públicos como privados.

    Eso llevó a lanzar, hace un año, la Agencia Local de Inversiones de Renca. Inspirada en ciudades exitosas del mundo, como Glasgow (Escocia), se trata de una unidad técnica especializada, sin fines de lucro, que es parte de la Corporación Municipal La Fábrica.

    “Funciona como un instrumento estratégico y de colaboración capaz de articular, orientar y facilitar la inversión privada para desarrollar proyectos coherentes con la visión de futuro que los propios habitantes de Renca han construido”, explica su líder, Francisco Walker.

    Lean bien lo que dice a continuación: a un año de su lanzamiento, Renca ha logrado consolidar una cartera de inversiones privadas del orden de los US$ 2.800 MM, que incorpora proyectos comerciales, industriales, residenciales y de equipamiento en salud y educación. De esta cartera, US$ 925 MM (32%) está comprometida para este 2026, y se esperan en torno a US$ 500 MM adicionales antes del 2030. Ojo, esto es aparte de los mil doscientos millones de dólares de inversión pública.

    ¿Qué hace la Agencia? Actúa como puente entre el sector público, el privado y la comunidad, creando una nueva funcionalidad con el objetivo de materializar inversión privada de interés público; profesionaliza la relación con actores privados y amplía la capacidad de acción del gobierno local para combinar planificación territorial, desarrollo económico local e inteligencia de inversiones, promoviendo la equidad territorial. Se eliminan las trabas, además.

    Hoy Renca tiene la Dirección de Obras Municipales más rápida del país, la que promedia 39 días para el otorgamiento de permisos de edificación. Algo que reduce la incertidumbre financiera de los inversionistas. Y todo esto con un inmenso objetivo: que los habitantes de Renca quieran seguir viviendo en su comuna. Hoy, una familia que mejora su condición económica, habitualmente se va a otra comuna con más equipamiento, más servicios y más oferta laboral. Eso es justamente lo que ya está empezando a cambiar. Antes, el renquino debía salir de Renca para ir a un gimnasio. Hoy tienen un Smart Fit. Y no porque a alguien se le prendió una ampolleta. Se debe a que los espacios recreativos multifuncionales, que combinan deporte y comunidad, estuvieron rankeados como primera preferencia en la consulta ciudadana “Renca Ciudad”.

    Sigamos. La gente pidió movilidad sustentable para transportarse dentro de la comuna. Pues ya está funcionando Whoosh, empresa de servicios de movilidad eléctrica, con 400 scooters. Otra demanda fundamental era salud privada. Ya hay un acuerdo con la ACHS, cuya fecha estimada de inauguración es el primer semestre de 2028. Si se suman todos los nuevos proyectos de la cartera de inversiones comprometida en el sector salud, la brecha de cobertura entre Renca y el Gran Santiago disminuirá 14 puntos porcentuales.

    ¿Qué tal un espacio que dé trabajo a sus habitantes, tanto en la obra como en su funcionamiento? ¿Y que, además, ponga a Renca en el mapa cultural de la capital? Se viene un Arena de espectáculos de estándar internacional. El más moderno de Sudamérica, según explica el alcalde, con capacidad para 22 mil personas y una inversión que supera los USD 200 MM. Y con la mano de destacados arquitectos como Mathias Klotz, Liliian Allen y Juan Purcell. ¿Más? El primer McDonald´s de la comuna y un restaurante Wendy’s, ambos en obra y con fecha de inauguración al primer semestre de 2027, porque el retail gastronómico estuvo entre las tres preferencias dentro del servicio de alimentación y gastronomía en la consulta ciudadana.

    Hay más ejemplos, como la fábrica de chocolates y bebidas vegetales de Master Martini (Unigra), que hará una inversión de US 50 MM, aprovechando la ubicación estratégica de Renca: al lado del aeropuerto y de las autopistas, así como cerca del sector oriente y del centro. Ojo con Renca, con su alcalde, con su equipo de profesionales. Están roncando y rockeando, haciendo ciudad, trabajando en serio y, además, poniendo a disposición de todos los municipios de Chile su aprendizaje.

    Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.

    Más sobre:Santiago AdictoLT SábadoRencaClaudio CastroRodrigo Guendelman

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Lo más leído

    1.
    La ministra Arzola tiene razón

    La ministra Arzola tiene razón

    2.
    Voto de castigo y paliza electoral en Brasil

    Voto de castigo y paliza electoral en Brasil

    3.
    El camino a la tercera vez

    El camino a la tercera vez

    4.
    Las izquierdas desorientadas

    Las izquierdas desorientadas

    5.
    El atajo de Bachelet

    El atajo de Bachelet

    6.
    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Villarreal en TV y streaming

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM para realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias
    Chile

    Senapred oficia a 10 municipios de la RM para realizar comités comunales de emergencia ante pronóstico de lluvias

    Prisión preventiva para presunto líder de banda dedicada al cambiazo de tarjetas bancarias en Iquique y Alto Hospicio

    Prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre apuñalado en Chillán

    Una cordillera, oportunidades compartidas
    Negocios

    Una cordillera, oportunidades compartidas

    MK4: Desenredar para empezar a tejer

    La otra cara del desempleo: una pobreza que se resiste

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal
    Tendencias

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”
    El Deportivo

    Juan Monckeberg, la gran sorpresa del Abierto de Chile: “Quiero seguir el camino de Mito Pereira y Cristóbal del Solar”

    El tiempo pasa: la liga chilena es la tercera más vieja de Sudamérica

    Jorge Uauy, candidato a la ANFP: “No se puede separar la gestión de Milad con la de Yunge; es una fórmula agotada, que no resultó”

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”
    Cultura y entretención

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Varinia Brodsky y su salida del Museo de Bellas Artes: “Para cierto sector más conservador, yo era una figura incómoda”

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina
    Mundo

    Buque petrolero se incendia en el estrecho de Ormuz tras impacto de proyectil: Irán lo atribuye al choque con una mina

    Al menos 12 muertos deja ataque de hutíes contra aeropuerto en la capital de Arabia Saudita

    Venezuela ofrece ayuda a Chile tras aluvión en Las Condes: “Seguimos de cerca su evolución y reiteramos nuestra disposición”

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”
    Paula

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?