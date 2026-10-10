Cuando Michelle Obama pasó hace 15 años por Renca y vio el famoso letrero que estaba en el cerro, tradujo la frase como “Renca rocks”. Tenía razón la esposa del entonces presidente de Estados Unidos, sólo que faltaban unos años para que esa comuna realmente rockeara.

Hoy, con el liderazgo desde hace una década del alcalde Claudio Castro, en Renca están pasando cosas increíbles. Por una parte, la comuna está experimentando una transformación urbana significativa, impulsada por una cartera de inversión pública superior a USD 1.200 millones, en proyectos como la Línea 7 del Metro, el tren Santiago-Batuco y el Parque Metropolitano Cerros de Renca. Por otra, la Municipalidad -junto a Corporación Ciudades- desarrolló el proceso participativo “Renca Ciudad”, en el que más de 5 mil vecinos, así como representantes del sector público, privado y académico, definieron colectivamente una visión de desarrollo comunal y priorizaron una cartera de proyectos tanto públicos como privados.

Eso llevó a lanzar, hace un año, la Agencia Local de Inversiones de Renca. Inspirada en ciudades exitosas del mundo, como Glasgow (Escocia), se trata de una unidad técnica especializada, sin fines de lucro, que es parte de la Corporación Municipal La Fábrica.

“Funciona como un instrumento estratégico y de colaboración capaz de articular, orientar y facilitar la inversión privada para desarrollar proyectos coherentes con la visión de futuro que los propios habitantes de Renca han construido”, explica su líder, Francisco Walker.

Lean bien lo que dice a continuación: a un año de su lanzamiento, Renca ha logrado consolidar una cartera de inversiones privadas del orden de los US$ 2.800 MM, que incorpora proyectos comerciales, industriales, residenciales y de equipamiento en salud y educación. De esta cartera, US$ 925 MM (32%) está comprometida para este 2026, y se esperan en torno a US$ 500 MM adicionales antes del 2030. Ojo, esto es aparte de los mil doscientos millones de dólares de inversión pública.

¿Qué hace la Agencia? Actúa como puente entre el sector público, el privado y la comunidad, creando una nueva funcionalidad con el objetivo de materializar inversión privada de interés público; profesionaliza la relación con actores privados y amplía la capacidad de acción del gobierno local para combinar planificación territorial, desarrollo económico local e inteligencia de inversiones, promoviendo la equidad territorial. Se eliminan las trabas, además.

Hoy Renca tiene la Dirección de Obras Municipales más rápida del país, la que promedia 39 días para el otorgamiento de permisos de edificación. Algo que reduce la incertidumbre financiera de los inversionistas. Y todo esto con un inmenso objetivo: que los habitantes de Renca quieran seguir viviendo en su comuna. Hoy, una familia que mejora su condición económica, habitualmente se va a otra comuna con más equipamiento, más servicios y más oferta laboral. Eso es justamente lo que ya está empezando a cambiar. Antes, el renquino debía salir de Renca para ir a un gimnasio. Hoy tienen un Smart Fit. Y no porque a alguien se le prendió una ampolleta. Se debe a que los espacios recreativos multifuncionales, que combinan deporte y comunidad, estuvieron rankeados como primera preferencia en la consulta ciudadana “Renca Ciudad”.

Sigamos. La gente pidió movilidad sustentable para transportarse dentro de la comuna. Pues ya está funcionando Whoosh, empresa de servicios de movilidad eléctrica, con 400 scooters. Otra demanda fundamental era salud privada. Ya hay un acuerdo con la ACHS, cuya fecha estimada de inauguración es el primer semestre de 2028. Si se suman todos los nuevos proyectos de la cartera de inversiones comprometida en el sector salud, la brecha de cobertura entre Renca y el Gran Santiago disminuirá 14 puntos porcentuales.

¿Qué tal un espacio que dé trabajo a sus habitantes, tanto en la obra como en su funcionamiento? ¿Y que, además, ponga a Renca en el mapa cultural de la capital? Se viene un Arena de espectáculos de estándar internacional. El más moderno de Sudamérica, según explica el alcalde, con capacidad para 22 mil personas y una inversión que supera los USD 200 MM. Y con la mano de destacados arquitectos como Mathias Klotz, Liliian Allen y Juan Purcell. ¿Más? El primer McDonald´s de la comuna y un restaurante Wendy’s, ambos en obra y con fecha de inauguración al primer semestre de 2027, porque el retail gastronómico estuvo entre las tres preferencias dentro del servicio de alimentación y gastronomía en la consulta ciudadana.

Hay más ejemplos, como la fábrica de chocolates y bebidas vegetales de Master Martini (Unigra), que hará una inversión de US 50 MM, aprovechando la ubicación estratégica de Renca: al lado del aeropuerto y de las autopistas, así como cerca del sector oriente y del centro. Ojo con Renca, con su alcalde, con su equipo de profesionales. Están roncando y rockeando, haciendo ciudad, trabajando en serio y, además, poniendo a disposición de todos los municipios de Chile su aprendizaje.

Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.