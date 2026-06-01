CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Res novae

    Cristián del Campo SJPor 
    Cristián del Campo SJ

    Cuando el Cardenal Prevost fue elegido Papa hace algo más de un año, no pasó desapercibido el nombre que eligió. Irrumpió el recuerdo de León XIII, el papa de la Rerum Novarum que dio inicio a lo que hoy conocemos como la Doctrina Social de la Iglesia.

    La encíclica Rerum Novarum fue publicada en 1891 y significó una declaración inusualmente concreta de la Iglesia sobre las graves realidades sociales que golpeaban a Occidente, invisibles en medio de la industrialización. Con toda la autoridad de un papa, León XIII afirmó que la dignidad del trabajador precede a cualquier lógica económica y que ningún orden productivo puede desconocerla sin mediar una gran injusticia. La encíclica imprimió así una mirada católica sobre la economía: discernir los modos de producción a la luz de la persona, especialmente la más vulnerable, tomando distancia de la bendición acrítica del mercado y de la condena ingenua del progreso.

    Esa tradición siguió su curso. En décadas sucesivas se publicaron encíclicas que configuraron un corpus magisterial en defensa de la dignidad inalienable del ser humano frente a nuevos modos de precarización. Con Magnifica Humanitas, León XIV ha añadido un eslabón a esa tradición, esta vez sobre el ser humano en tiempos de la inteligencia artificial.

    Lo que en 1891 era el obrero reducido a mercancía, hoy es la persona reducida a dato, perfil e insumo que entrena un modelo. La forma de cosificación cambia con cada revolución, mientras el principio que la denuncia permanece. León XIV lo formula cuando advierte que la tecnología nunca es neutral, menos en las inteligencias artificiales modernas, más cultivadas que construidas (MH 98), pues incorporan sesgos de quienes las diseñan y financian con intereses concretos.

    Por eso reclama criterios sociales que evalúen la innovación antes de que precarice el trabajo o concentre el poder. Su pregunta más punzante —¿quién detenta la inteligencia artificial, quién genera los algoritmos?— aterriza el principio del destino universal de los bienes, fundamental en la doctrina social. Otra vez corremos el riesgo de que las nuevas formas de riqueza queden en pocas manos, ahondando la brecha entre quienes participan en la revolución digital y quienes permanecen al margen.

    León XIV invoca las imágenes bíblicas de Babel y Jerusalén para plantear la disyuntiva. Babel es la ciudad que se levanta a sí misma, ebria de su poderío técnico, hasta que el lenguaje común se quiebra. Jerusalén es la ciudad que Nehemías reconstruye piedra a piedra, con la responsabilidad compartida de un pueblo entero. Entre una y otra se juega lo que haremos con la inteligencia artificial.

    A cada actor le corresponde, como dice León XIV, “su tramo de muralla”. A los Estados y organismos internacionales, marcos normativos que pongan freno a la concentración del poder tecnológico. A científicos y desarrolladores, la responsabilidad ética de incorporar valores humanos desde el diseño de los algoritmos. A las empresas, asumir la dignidad del trabajador y el bien común como criterios de éxito, antes que el lucro inmediato. A ciudadanos, familias y escuelas, una formación atenta que sostenga el discernimiento crítico frente a la mercantilización de la vida cotidiana. Sin esa acción concertada, la inteligencia artificial será una nueva Babel de exclusión.

    Entre esos tramos, las universidades tienen el suyo. Si las instituciones llamadas a pensar abdican de pensar la inteligencia artificial, dejando la conversación a quienes la venden o la temen, no tendremos a quién reclamarle la falta de criterio. Formar, investigar y deliberar sobre esta tecnología es hoy una de las pocas tareas que ninguna otra institución puede asumir.

    Por Cristián del Campo SJ, rector Universidad Alberto Hurtado.

    Más sobre:PapaEnciclicaRectorUniversidades

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    ¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

    Irán acusa a Estados Unidos de “violar el alto al fuego” y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

    Lo más leído

    1.
    Codelco: ¿Quiebra o Reestructuración?

    Codelco: ¿Quiebra o Reestructuración?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    Se esperan de 33°C a 35°C: declaran alerta temprana preventiva en sectores de Antofagasta por altas temperaturas

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial
    Chile

    “Pucha la vieja gritona” y “¿Estamos con paciencia?”: anécdotas que han marcado la Cuenta Pública presidencial

    ¿Quién fue el Presidente que hizo el discurso más largo y corto en la historia de las cuentas públicas?

    Más allá del Presidente: los protagonistas incidentales de la Cuenta Pública en la historia reciente de Chile

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo
    Negocios

    Hacienda ha ahorrado casi US$1.600 millones, gracias a cambios al Mepco que produjeron alza histórica de bencinas en marzo

    Cristóbal Silva, de ACAFI: “Lamentablemente los fondos de pensiones tienen muy limitado qué pueden hacer en venture capital”

    La dupla de financistas del fútbol local que puso en la mira en Azul Azul

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos
    Tendencias

    La Casa de los Espíritus y otros libros censurados o vetados de las escuelas en Estados Unidos

    Paquetes con falsos QR: así opera la nueva estafa bancaria de los cibercriminales para el CyberDay, según Kaspersky

    3 recomendaciones sencillas para cuidar tus oídos, según un especialista

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial
    El Deportivo

    ¿El fin de los abrazos y los ‘trencitos’ en el área? La modificación al protocolo del VAR que regirá en el Mundial

    “Acuña quedó afuera; a Montiel lo iban a limpiar y no pudieron”: la acusación de Caruso Lombardi tras la lista de Scaloni

    Adiós de leyendas, reconstrucción y el factor Wembanyama: el camino de San Antonio Spurs hacia las Finales de la NBA

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026
    Tecnología

    Guía de compras: teléfonos, computadores y más de tecnología en CyberDay Chile 2026

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Jorge González: “La música no es para explicarla”
    Cultura y entretención

    Jorge González: “La música no es para explicarla”

    Paul McCartney entre la nostalgia, su legado y la sombra del retiro en The Boys of Dungeon Lane

    Jorge Luis Borges a 40 años de su partida: el mito que se despojó de la élite y conquistó a los nuevos lectores

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral
    Mundo

    Colombia: Mandatarios de la derecha latinoamericana felicitan a De la Espriella tras la primera vuelta electoral

    Restore Britain, la amenaza para Nigel Farage desde la extrema derecha británica

    Irán acusa a Estados Unidos de “violar el alto al fuego” y apunta a Israel como motivo de la falta de un acuerdo de paz

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”
    Paula

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas