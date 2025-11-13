OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Sigue siendo la abogacia una profesión noble?

    Álvaro OrtúzarPor 
    Álvaro Ortúzar
    ALEJANDRA DE LUCCA

    La misión fundamental del abogado es contribuir al correcto funcionamiento de la sociedad. Así lo demanda todo Estado de Derecho. Su protección, en gran medida, depende de cómo ejercemos la profesión y de la rectitud, preparación jurídica y honestidad intelectual para resolver las tareas que se nos encomiendan. Sin embargo, graves situaciones que se repiten una y otra vez nos obligan a preguntarnos si hemos llegado al punto en que, en tanto institución, engrosamos la lista de quienes concitan desconfianza en la ciudadanía.

    Hoy por hoy, cuesta encontrar algún área profesional que no esté en entredicho. Los esfuerzos de la Corte Suprema para prevenir y sancionar conductas ministeriales reñidas con la probidad que exige el cargo de juez se perciben como insuficientes; la conducta de algunos magistrados, abogados, notarios y conservadores que copan las noticias, demuestra no solo el afán de enriquecimiento personal, sino también revela un espacio oculto y siniestro en que abundan amiguismos, manipulación de influencias y torcida administración de justicia. Agreguemos algunas fiscalías jurídicas de reparticiones públicas que ignoran reglas elementales de la Constitución y las leyes (como lo fue llevar adelante una compraventa prohibida en favor de una senadora empeñada en enajenar bienes al Estado y de la que fue parte solícita el propio Presidente de la República).

    El ejercicio privado de la profesión últimamente parece estar circunscrito a desarrollar una industria jurídica donde el éxito se mide más por la facturación que por la defensa de la honra, libertad y patrimonio de las personas. Parece que poco o nada puede hacer el Colegio de Abogados en el control de la ética, sea porque quienes son objeto de reproche no están colegiados o porque no quiere adelantar condenas respetando el principio de inocencia. Con todo, el amplio espectro de su Consejo le confiere un estatus político relevante, y desde esa perspectiva, se echa de menos no solo más severidad y menos contención en sus declaraciones sino una eficaz conexión con la sociedad.

    En el contexto que hemos descrito, cabe preguntarnos qué papel jugamos los abogados independientes y si somos ajenos e indiferentes a estos problemas. ¿Preferimos ejercer aislados e inmersos en nuestras propias especialidades, antes que responder al papel que la sociedad nos ha encomendado como auxiliares en la defensa del amplio concepto de Estado de Derecho? No creo ser exagerado al decir que nos está dominando el desinterés en el prestigio de la abogacía y que estamos cómodos y ausentes de los problemas generales. Probablemente la inmensa mayoría de los abogados son correctos, pero esa tranquilidad personal es insuficiente para restituir a la sociedad la confianza que ha depositado en esta profesión. Evidentemente, carecemos de una receta para lograrlo.

    Eso sí, ningún abogado debiera sentirse inmune a la crítica social pues el desprestigio de la profesión ha alcanzado niveles peligrosamente contaminantes. Esto significa que la nobleza de la abogacía está en riesgo. Con ello, nuestra propia nobleza lo está.

    Por Álvaro Ortúzar, abogado

    Más sobre:AbogadoConfianzaEjercicio de la profesión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile, entre los países más obesos de la OCDE: el 30,7% de la población padece esta condición

    Estados Unidos sella acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador

    Surgen nuevos antecedentes de muerte de hombre que realizó ataque en Corte de Apelaciones de Arica

    Con Pedro Varela a la cabeza desde marzo y el retiro de 10 generales: Presidente Boric aprueba Alto Mando del Ejército para 2026

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Megatoma de San Antonio: municipalidad revela que no cuenta con recursos para financiar albergue necesario para el desalojo

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Trama bielorrusa: CDE respalda investigación de la Fiscalía y Julián López dice que es el “ataque más grave” al sistema de justicia
    Chile

    Trama bielorrusa: CDE respalda investigación de la Fiscalía y Julián López dice que es el “ataque más grave” al sistema de justicia

    Chile, entre los países más obesos de la OCDE: el 30,7% de la población padece esta condición

    Surgen nuevos antecedentes de muerte de hombre que realizó ataque en Corte de Apelaciones de Arica

    Estados Unidos sella acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador
    Negocios

    Estados Unidos sella acuerdos arancelarios con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en definición de sitios prioritarios y gremios empresariales valoran la medida

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal
    El Deportivo

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    Con dos chilenos: pilotos superan la pista de obstáculos aérea más grande del mundo

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia
    Mundo

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?