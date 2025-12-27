Somos el mejor país de Chile

No, el título no es un error gramatical. Es un meme que hace rato da vueltas y que, a pesar de no tener sentido lógico, tiene mucho sentido visceral. Es una forma de celebrar lo que más nos gusta de nuestro país. Un chovinismo sano. Uno que mira el vaso medio lleno y que quiere decir que aquí pasan cosas espectaculares. Qué mejor, entonces que hacer una lista de los hitos de nuestra capital y nuestro país este 2025, justo cuando estamos a días de cambiar los calendarios. Veamos.

Este año se cumplieron 15 años del plan Mapocho Urbano Limpio. Tal como recuerda El País, en 1997 el sociólogo y urbanista alemán, Ulrich Beck, decía que “Santiago es una ciudad moderna con un corazón contaminado. El Mapocho es un espejo del tipo de desarrollo que aún no ha integrado la dignidad ecológica”. Fue justo el año que Aguas Andinas empezó a desarrollar el proyecto Mapocho Urbano Limpio, cuyo objetivo era redirigir las aguas servidas de más de veinte puntos de vertimiento a un colector subterráneo, lo que liberaría al río de la descarga de 4.500 litros de esas aguas por segundo.

El ambicioso plan de saneamiento permitió que en apenas 12 años se tratara el 100% de las aguas residuales, un plazo récord, y que situó a Chile entre el 28% de la población mundial que vive libre de contaminación de aguas servidas. Así desapareció el tifus y la hepatitis, y reapareció la flora y la fauna. Es, sin duda, el hito sanitario y ambiental más relevante de la Región Metropolitana. Y este año se celebró en grande. Sigamos.

Hace pocos días, me tocó participar en un evento de Metbus, quienes festejaban el recambio completo de su flota de buses del sistema Red: de 950 buses que funcionaban con diésel hoy son 950 buses eléctricos. Y esa gran noticia es parte de un numero más extraordinario. Actualmente son 3.676 los buses eléctricos que circulan por Santiago, equivalente a un 56,5% del total, y en marzo serán 4.400, equivalente a un 68% del total. Ninguna otra ciudad fuera de China tiene tantos buses eléctricos. Y eso no sólo es sinónimo de menor contaminación atmosférica y acústica, sino que todos los buses eléctricos tienen aire acondicionado, asientos acolchados y puertos USB, tanto para los pasajeros como para el conductor. Y todo esto, fruto de una política de Estado que implica a los últimos tres gobiernos.

Por eso, en el evento de Metbus estaba el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, la exministra, Gloria Hutt, y la anterior ministra, Paola Tapia. Para chochear, ¿no?

Otra joyita de este 2025. Se acaba de inaugurar el primer Centro Espacial Nacional en Cerrillos. Es allí donde se fabricarán satélites, algo que hasta ahora se ha logrado en cantidades muy reducidas. Ya están trabajando para desarrollar la primera constelación de ocho satélites chilenos. En este nuevo edificio cuya forma se puede ver desde el aire (obra del arquitecto Iván Vial), se utilizará un súper computador de 8 petabytes, uno de los pocos del país. Y el objetivo de largo plazo es que podamos lanzar estos satélites desde Chile. ¡Grande!

Fue en los primeros días de octubre cuando se puso la primera piedra del NUMU, Nuevo Museo de Santiago, en el Parque Bicentenario. Con una inversión de 25 millones de dólares del filántropo y coleccionista Claudio Engel, el NUMU se convertirá en uno de los espacios culturales más importantes de Chile. Sus más de 7 mil metros cuadrados distribuidos en tres niveles y la arquitectura de un destacado equipo liderado por Cristián Fernández (coautor del GAM) serán un nuevo motivo de orgullo para nuestro país. Como lo es que Chile sea desde hace unos días el primer país de Latinoamérica en habilitar la conexión directa entre teléfonos móviles y satélites, permitiendo tener señal en zonas geográficas complejas donde antes era imposible comunicarse.

Una notable asociación entre Entel y Starlink coloca a nuestro país en el centro de la revolución digital de la región. ¿Hay más? Claro. Seguramente has visto u oído acerca de la construcción de un teleférico en Santiago. Pues no. No es uno, son dos los teleféricos los que se construyen simultáneamente. Uno es el Teleférico Bicentenario y el otro el Teleférico Pío Nono. Este último mide un kilómetro, tiene tres estaciones, está completamente dentro del Parque Metropolitano y tendrá 24 cabinas para ocho personas cada una. Está casi listo. El otro, el Bicentenario, unirá el límite de Providencia, Las Condes y Providencia con la comuna de Huechuraba. Tendrá tres estaciones: Canal San Carlos (al lado del Costanera Center), Parque Metropolitano (al oriente de la piscina Antilén) y Santa Clara (Ciudad Empresarial). Mide 3,4 kilómetros, tendrá 121 cabinas y podrá transportar hasta seis mil pasajeros por hora. Va en un 50% de avance.

¿Un penúltimo y un ultimo motivo de alegría? En los próximos días se inaugura la Ciclovía Alameda, la más moderna del país. Y en algunas semanas más se abrirá al público la obra más simbólica del proyecto Nueva Alameda: la nueva Plaza Italia. Somos el mejor país de Chile, ¿o no?

Por Rodrigo Guendelman, conductor de Santiago Adicto de Radio Duna.