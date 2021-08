SEÑOR DIRECTOR

En carta del domingo la doctora Sofía Salas Ibarra realiza un sesudo análisis ético cuestionando la aplicación en Chile de la dosis de refuerzo, mal llamada tercera dosis. No soy médico, menos salubrista, pero creo imprudente su opinión pues puede llevar a un mayor número de personas indecisas a no vacunarse, me refiero a los rezagados y a la población general a la cual se nos está ofreciendo la dosis de refuerzo. Lo que la doctora debe celebrar -a mi juicio- es la externalidad positiva de vivir en Chile y tener el acceso a vacunas en tiempo y forma, de lo cual debemos estar agradecidos y orgullosos.

Roberto Bendersky Assael