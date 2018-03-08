Paula 1246. Sábado 10 de marzo de 2018.

Piel luminosa

Después de limpiar con agua micelar, usar un fluido hidratante y una crema de contorno de ojos. Con los dedos, aplicar una base de maquillaje fluida —ojalá con factor solar—, desde la nariz hacia los pómulos. Para que la piel se vea fresca, sobre el maquillaje dar unos toques de agua termal. Finalmente, con los dedos, usar iluminador en el tabique de la nariz, en la parte superior de los pómulos y en la parte exterior del párpado. Durante el día, retocar con agua termal.

Tutorial para iluminar rostro:

• Dermo Pure Agua Micelar, Eucerin, $ 11.990, en farmacias.

• Face Rejuvenating Primer, Nee, $ 16.900, en tiendas Tua Professional.

• Lumi Magique Pure Light Primer, L'Oréal, $ 7.590, en farmacias, supermercados y grandes tiendas.

Pestaña y ceja

Después de peinar las cejas con un pincel biselado especial para esta zona, rellenar con sombra para cejas del mismo tono del pelo natural. El movimiento debe ser a contrapelo. Se fijan con una máscara de pestañas o de cejas transparentes. Al final, encrespar las pestañas con cuchara o encrespador y aplicar una máscara negra.

Tutorial: cejas perfectas

• Máscara fijadora de cejas, Petrizzio, $ 2.990.

• Máscara de pestañas negra, The Colossal Big Shot, Maybelline New York, $ 6.990.

Ambos en farmacias, supermercados y grandes tiendas.

Ojos durazno

Se puede usar sombra color damasco en crema o en polvo. Si es en polvo, primero hay que aplicar un primer de ojos sobre el párpado móvil y luego con un pincel para ojos, esparcir la sombra en todo el

párpado superior. Para el párpado inferior, con la ayuda de un pincel más fino, se delinea con la misma sombra.

Tutorial sombra AM:

• Paleta mix, 6 tonos, $ 14.200, Natura, en Mall Plaza Los Dominicos, locs 2029-2033, segundo nivel y en www.natura.cl

Labios naturales

Lo primero es hidratarlos con un bálsamo y aplicar un primer de labios, que ayuda a que el labial dure más. Luego, delinear el contorno con un lápiz rosado claro y pintar con un labial palo de rosa en el interior. Retocar durante el día con un brillo transparente.

•Pro Lip Primer, Petrizzio, $ 2.990.

•Labial Líquido Matte, tono Rosa 203, Natura, $ 5.500.

*Agradecimientos: Falabella y Ripley