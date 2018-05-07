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    Paula

    Carolina Schacht, una Scandal Mum jugada

    Desde que estaba en cuarto medio, Carolina Schacht (49) participó en distintos concursos de belleza, conoció en profundidad el mundo Miss Chile y viajó por el mundo en representación del país. A los 25 años, esta Scandal Mum, se casó con un hombre 17 años mayor, quien en ese entonces ya tenía cuatro hijos. 

    Por 
    Revista Paula
    CAROLINA SCHACHT SCANDAL (2)

    Paula.cl

    Ya a los 17 años, Carolina Schacht supo que le gustaba el modelaje y representó a Chile en diferentes concursos de belleza, llegando a convertirse en Miss Paula con 21 años. Era el año 1989. Luego fue parte de la coordinación de Miss Chile y Miss Mundo, hasta que se enamoró de un hombre de 42 años que cambió su vida. Ella tenía 25. Diecisiete años de diferencia.

    Se casaron ese mismo año. "Mi madre casi se murió, aunque él representaba bastante menos", recuerda Schacht. "Lo llamó al asiento de los acusados, pero lo quisieron harto y sus niños ayudaron mucho también", dice.

    Él ya tenía hijos cuando se casaron. 

    Sí, tenía 4 niños que al poco tiempo se fueron a vivir con nosotros. Uno piensa "qué difícil en el fondo vivir con niños ajenos", pero debo decir que me tocaron niños encantadores, feliz los recibí.

    ¿Y tu papá qué dijo?

    Con mi padre nunca tuve mucha relación, fue al matrimonio, pero yo creo que le debe haber dado un poco de susto, es normal, pero después se le quitó.

    Carolina conoció a su ex pareja a través de la revista Paula, se lo presentó un amigo que trabajaba ahí, se enamoraron rápidamente y decidieron casarse. Cuando se fueron a vivir juntos, uno de los cuatro hijos de su exmarido decidió sumarse a ellos y con el tiempo fueron llegando los otros tres. La ex modelo destaca que siempre fue "la Carola", incluso hasta el día de hoy. Siempre encontró que la nombraran "mamá" no correspondía porque ya tenían la suya.

    ¿Tuviste miedo?

    Claro, me fui a pedir ayuda. Me preguntaba "¿Cómo lo hago?", "¿Cómo armo este buque?", pero se dio. Enganchamos, hubo química, nos queremos hasta el día de hoy infinitamente.

    La casa tenía que ser grande. A los cuatros hijos de su pareja, se sumaron otros tres que tuvo con él. Schacht cuenta que, a pesar de ser tan joven y de tener a cargo a siete hijos, siempre se las arregló para ver a sus amigas, quienes no estaban en la misma etapa que ella. Eso sí, la vida pasaba rápido, ya que se dedicó completamente a la crianza de sus hijos y al gran proyecto de familia que llevaba.

    Schacht admite que en muchas ocasiones le dio susto no saber manejar distintas situaciones, pero dice haber podido salir adelante con franqueza, honestidad y cariño. Luego de ocho años juntos, se separó de su marido, pero asegura que hicieron un muy buen trabajo y que la experiencia la viviría mil veces.

    Después del divorcio, los niños más grandes se fueron a vivir solos, pero Isidora, hija de su exmarido, se quedó con ella y sus tres hijos biológicos, a pesar de la buena relación que tenía con su papá. La ex Miss Paula lo atribuye a una cosa de género y porque, como le decían, "está más cómoda con La Carola". Así de simple.

    *Este contenido es presentado por Scandal

    Más sobre:ScandalCAROLINA Schacht

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