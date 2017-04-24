Chile en un mapa-documental

Paula.cl.

Una sala de clases en Quilicura donde los alumnos son adultos haitianos aprendiendo español. Una oveja siendo esquilada, mientras sus dueños dialogan sobre los efectos de la llegada de la piscicultura a su ciudad: Melipeuco. La consolidación de un Acuerdo de Unión Civil de una pareja homosexual. Un auto calcinado luego de una manifestación social en Ancud. La preparación del Haka Pei en Isla de Pascua. Una cosecha de cogollos de marihuana en Colbún.

Escenas de cuadros fijos, de no más de 60 segundos, que retratan la tensión o particularidad de un gran cambio o reforma; una tendencia o fenómeno social; o momentos íntimos que ocurren en pequeños espacios, es el contenido de las más de 200 piezas documentales de la fundación Mapa Fílmico de un País (MAFI). Un colectivo, que en junio cumple 5 años contribuyendo a la memoria audiovisual y a la reflexión social, creado en 2012 por los directores audiovisuales de la Universidad Católica, Christopher Murray (31), Pablo Núñez (31), Antonio Luco (30) e Ignacio Rojas (30).

"Empezamos a advertir que en internet había múltiples imágenes de rápido consumo, fácilmente desechables y sin ningún peso reflexivo que, más que darnos lecturas de la realidad, simplificaban problemáticas complejas", explica Murray sobre lo que los motivó a organizarse en cuatro equipos y salir a la calle a probar registros. "Fue emocionante y muy sugerente ver todas las imágenes juntas. Supimos de inmediato que era el inicio de un hermoso proyecto", recuerda Murray sobre la creación de este mapa-documental del territorio chileno, registrado intencionalmente con el formato más simple del lenguaje cinematográfico: un cuadro fijo que prioriza la composición y la expresividad misma, sin música ni voces en off.

La documentalista Maite Alberdi, directora de La once (2015) y Los niños (2017); el cineasta Cristopher Murray, director de El cristo ciego, que debutó el pasado 13 de abril en cartelera nacional; y Antonio Luco, co-director de Los Castores -el documental sobre la crisis ambiental en Tierra del Fuego, premiada como mejor película chilena en el Festival de Cine de Valdivia 2014-, son algunos de los colaboradores de Mafi.tv.

Al poco andar, el proyecto documental apoyado por el Fondo de Fomento Audiovisual 2011 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) fue sumando adherentes de todo el país. Una red de casi cien colaboradores entre realizadores, sonidistas, fotógrafos, investigadores, montajistas y post-productores, bajo la misma premisa: dar a conocer el acontecer nacional con una mirada autoral, reflexiva y de alta calidad visual. "Nuestro objetivo es desnaturalizar lo que vemos. Cuestionar el gran evento y pararnos en los bordes, en las tensiones subyacentes y, desde allí, registrar", explica Josefina Buschmann, editora general de Mafi.tv.

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Una red de casi cien colaboradores entre realizadores, sonidistas, fotógrafos, investigadores, montajistas y post-productores conforman MAFI. En la foto, de izquierda a derecha: Israel Pimentel, uno de los directores de Dios; Aníbal Jofré, coordinador de Territorio y Mediación; Catalina Alarcón, productora general; Christopher Murray, fundador; Antonio Luco, fundador y director de TOUR; Ignacio Rojas, fundador; Josefina Buschmann, editora general de Mafi.tv y directora de Dios; Diego Pino, director ejecutivo Fundación MAFI; Tamara Uribe, coordinadora de nuevos medios.[/caption]

Un año después de haber concretado el proyecto, plasmado en la plataforma Mafi.tv, integraron la Escuela MAFI, que imparte talleres audiovisuales desde colegios hasta funcionarios de bibliotecas públicas que, este año, se realizarán también en México. Luego vinieron las residencias -de entre dos y tres meses-, financiadas por el CNCA, que tienen por objetivo enseñar a las comunidades, a través de una metodología teórica-práctica, sobre las nociones básica del documental y su producción, además de involucrarlos en la elaboración en el descubrimiento de las problemáticas del entorno que habitan. Las comunas de Petorca (Valparaíso, junio 2016) y Melipeuco (Temuco, enero de 2017), y Bajos de Mena, en Puente Alto (estrenada el pasado sábado 22 de abril), son algunos ejemplos. "No queríamos que la experiencia se quedara en la web o en un grupo de realizadores, sino que se conectara con los territorios y que hubiese un diálogo y trabajo colaborativo con las comunidades", explica Murray.

Además de los talleres y residencias, la fundación ha colaborado con bibliotecas públicas chilenas, entregándoles herramientas para desarrollar su propia recopilación y producción creativa audiovisual.

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Equipo de Escuela MAFI en la localidad de Los Loros, en la comuna Tierra Amarilla, Copiapó. Junio, 2015.[/caption]

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Exhibición del documental

Melipeuco, una película hecha por todos

, estrenada el 6 de enero de 2017 en la plaza principal de la comuna.[/caption]

Tres largometrajes

En 2014, Propaganda (puedes verlo aquí) vino a consolidar el trabajo colaborativo, compilando el registro de 16 documentalistas y un guion escrito por Maite Alberdi, Christopher Murray y Antonio Luco, sobre la campaña presidencial de 2013, en un momento de crisis de representatividad. "El contexto político del país era efervescente, era un buen momento para registrar un fenómeno social común y lograr una obra unitaria que hoy cobra más sentido que nunca", dice Murray.

Bajo la dirección de Josefina Buschmann e Israel Pimentel, el colectivo se encuentra rodando el largometraje DIOS, que explora y registra las distintas formas de los chilenos de vivir la fe y su modo de comprender la sociedad actual. Mientras que TOUR -aun en etapa de desarrollo- explora la construcción de la imagen-país a través de la experiencia turística.

* La conmemoración de los cinco años de Mafi se celebrará el 1 de junio, desde las 23 hrs., en el Centro Arte Alameda, donde contarán con la participación de MKID, Dj Maxicat, Adrianigual (Dj Set), Grandsonbeats y Mariel Mariel, quien acaba de estrenar su videoclip Y va a caer, co-dirigido por la editora general de MAFI.tv, Josefina Buschmann. $3.500 (hasta las 23.59 hrs.) y $5.000 (desde las 00.00 hrs.).