Ensalada de quínoa y verduras asadas
Por Paula Minte, Juan Pablo Fabres y Ximena Riquelme
Paula.cl
(para 4 personas)
Ingredientes:
1 zapallo italiano, en rodajas
12 tomates cherry, en mitades
1 pimentón rojo, sin semillas y en mitades
2 tazas de mix de champiñones, en mitades
1 berenjena, en rodajas
1/4 taza (60 ml) de aceite de oliva
Sal y pimienta
2 tazas de quínoa, cocida y fría
1 1/2 tazas de hojas de cilantro
1 taza de avellanas
Preparación:
1. Precalentar el horno a temperatura media. Sobre una lata de horno distribuir las verduras, rociar el aceite y sazonar con sal y pimienta. Hornear 20-25 minutos o hasta que las verduras estén cocidas. Retirar del horno y dejar enfriar
2. En un bol grande colocar la quínoa, verduras asadas, cilantro y avellanas; mezclar y corregir la sazón. Servir.
