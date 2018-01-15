Ensayo general
Cerca de 500 voluntarios han ensayado durante meses para cantar en el coro de la misa que el Papa Francisco ofrecerá en el Parque O'Higgins este martes. Aquí el registro en exclusiva de Paula.cl de este domingo, cuando por primera vez cantaron junto con la Orquesta del Colegio Nocedal de la Pintana en el altar especialmente preparado para esta misa que espera convocar a 400 mil personas
Por Isabella Jacob y Ximena Riquelme
Paula.cl
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