La Crisis del Eros
El deseo masculino versus el femenino y el porno fueron algunos de los temas que se hablaron en la segunda sesión del ciclo Género, que se realiza en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Ahí se reunieron, el pasado 4 de abril, el columnista, poeta y director de publicaciones de Ediciones UDP, Matías Rivas; la psicoanalista Constanza Michelson y el filósofo Daniel Mansuy. El tema central fue la crisis del Eros. Escucha aquí la conferencia completa.
Parte 1
Introducción de Ernesto Rodríguez Serra y palabras de Daniel Mansuy:
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Parte 2
Constanza Michelson:
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Parte 3
Matías Rivas:
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