Langosta con salsa de pimentones
Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.
Para 4 personas
120 g mantequilla blanda
6 cucharaditas de hierbas picadas finas (perejil, ciboulette y albahaca)
4 colas de langostas
4 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta
Para la salsa de pimentones:
2 cucharadas de aceite de oliva
2 pimentones rojos, grandes, sin semillas y en trozos
1 cebolla en trozos
2 dientes de ajo
1 cucharada de páprika
1 taza (240 ml) de caldo de pescado
1 taza (240 ml) de crema
Verduras salteadas para decorar
1. En un bol colocar la mantequilla y hierbas, mezclar y colocar en un trozo de papel plástico, enrollar y congelar.
2. En una superficie lisa colocar las colas de langosta y con un cuchillo bien afilado abrir en mitades sin llegar al otro extremo. En una lata de horno colocar las colas, rociarlas con el aceite y sazonar con sal y
pimienta. Hornear 12-15 minutos a temperatura media o hasta que la carne esté cocida. Retirar del horno y colocar trozos de la mantequilla de hierbas reservada, encima de cada cola.
3. Mientras tanto preparar la salsa de pimentones. En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar los pimentones, cebolla, ajo, páprika y cocinar 10 minutos. Agregar el caldo y crema y llevar a ebullición,
cocinar 2 minutos más. Retirar del fuego, transferir a la licuadora y licuar hasta formar una salsa homogénea; colar.
4. En platos individuales distribuir la salsa de pimentones encima de las colas de langosta y decorar con las verduras.
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