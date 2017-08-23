Langosta con salsa de pimentones

Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.

Para 4 personas

120 g mantequilla blanda

6 cucharaditas de hierbas picadas finas (perejil, ciboulette y albahaca)

4 colas de langostas

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta

Para la salsa de pimentones:

2 cucharadas de aceite de oliva

2 pimentones rojos, grandes, sin semillas y en trozos

1 cebolla en trozos

2 dientes de ajo

1 cucharada de páprika

1 taza (240 ml) de caldo de pescado

1 taza (240 ml) de crema

Verduras salteadas para decorar

1. En un bol colocar la mantequilla y hierbas, mezclar y colocar en un trozo de papel plástico, enrollar y congelar.

2. En una superficie lisa colocar las colas de langosta y con un cuchillo bien afilado abrir en mitades sin llegar al otro extremo. En una lata de horno colocar las colas, rociarlas con el aceite y sazonar con sal y

pimienta. Hornear 12-15 minutos a temperatura media o hasta que la carne esté cocida. Retirar del horno y colocar trozos de la mantequilla de hierbas reservada, encima de cada cola.

3. Mientras tanto preparar la salsa de pimentones. En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar los pimentones, cebolla, ajo, páprika y cocinar 10 minutos. Agregar el caldo y crema y llevar a ebullición,

cocinar 2 minutos más. Retirar del fuego, transferir a la licuadora y licuar hasta formar una salsa homogénea; colar.

4. En platos individuales distribuir la salsa de pimentones encima de las colas de langosta y decorar con las verduras.