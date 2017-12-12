Loza al muro

Por Camila Sánchez B. / Imágenes: gentileza Proyecto MU y Museo de la Historia de Penco

Es una pieza que probablemente estuvo o sigue estando en las casas de muchos chilenos. Se trata del plato Willow, elaborado por la fábrica Fanaloza en los años 60 (que posteriormente pasó a ser Lozapenco), con sus característico castillo, lago y casa de campo dibujados en azul, y que hoy se luce como un mural a gran escala en un barrio de Penco, en la Región del Biobío.

Esta es la primera obra del proyecto independiente MU (Museo al Muro), creado por los pintores muralistas Francisco y Piero Maturana, quienes adelantan que vendrán más murales de esta serie de intervenciones artísticas inspiradas en piezas icónicas de cada ciudad chilena en las que se pinten.

En el caso de Penco, este es el primer mural de una serie de cuatro pinturas –patrocinadas por el Museo de Historia de Penco y financiado por la Municipalidad– que revivirá la loza de esta antigua fábrica, a la cual pertenecieron muchos habitantes del lugar. Hoy están trabajando en el segundo mural, que consta de cuatro piezas de loza ornamental, la cual era pintada a mano por loceros. Para estas obras, utilizan solo los colores primarios en esmaltes al agua y blanco, lo que enriquece la pintura visualmente. "Todos los días mientras pintamos se acerca gente del lugar a contarnos historias íntimas sobre lo que fue trabajar en Fanaloza y, sobre todo, lo que pasaba acá en esa época", concluye Francisco.

Mira a continuación cómo fue el proceso de pintar el plato Willow, que tardó dos semanas.