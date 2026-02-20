SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    El Persa Víctor Manuel es un clásico del fin de semana en la capital, entre antigüedades y curiosidades es necesaria una pausa para comer. Si disfrutas de explorar sabores orientales entre galpones, estas recomendaciones son para ti.

    Por 
    Fernanda Marabolí
    Sabores asiáticos del Persa Bio Bio

    La multiculturalidad de la cocina oriental está presente en nuestro país hace años, desde la comida china que salva de apuros y el sushi que da sabor al fin de semana, la oferta de comida asiática en la capital es extensa.

    Diversidad de platillos que se pueden encontrar en lugares como el Persa Bio Bio. Ya sea china, japonesa, tailandesa o coreana, existen rincones de este barrio tradicional donde puedes encontrar el sabor de tu preferencia y aquí te dejamos nuestras sugerencias.

    1. Woking

    Al interior del patio de comidas del galpón 6 y rodeado de una oferta de cocina tradicional chilena, Woking es un pedazo de Tailandia en Chile. Con su propuesta de salteados cocinados en un wok, ofrecen una opción fuera de lo común y, sobre todo, abundante, transportable y rápida.

    Servidos en cajas de cartón, los platillos compuestos por fideos de arroz o huevo, acompañados de proteína a elección como pollo, carne o cerdo y dos verduras, son personalizables y vienen acompañados además de una variedad de salsas a elección.

    Con un costo en promedio de $5.000 pesos, Woking también cuenta con un local ubicado en Avda. Vitacura 2912.

    ¿Dónde? Placer 637, Galpón 6.

    Horario: Sábados y domingos de 12:30 a 16:30.

    2. Bentoya

    Bentoya-3-.jpg la-tercera

    En uno de los patios de comida más nuevos de Franklin encuentras este tradicional platillo de origen japonés servido en una caja con distintos compartimientos, opción práctica y equilibrada para comer tras una mañana paseando por los galpones del Persa Bio Bio.

    Cada compartimiento viene cargado de porciones justas y apetecibles de proteína, arroz, gyosas, ensalada y aderezo de la casa. Rotación de alimentos, de la cual en Bentoya ofrecen 8 variedades.

    Con un valor promedio entre $7.000 y $8.000 puedes acompañar este platillo con alguna de las bebidas especialidad de la casa.

    ¿Dónde? San Isidro 2208, Barrio Franklin, Santiago

    Horario: sábados y domingos de 12:30 a 18:00.

    3. Ha-Neul

    Ha-Neul en Instagram @haneulcl.

    En el mismo Patio Franklin, encuentras esta opción de comida coreana en el local n°8. Aunque no ofrece formato transportable o práctico , este rincón de Corea en Chile da una oportunidad perfecta para sentarse a disfrutar de una carta con amplia variedad de ofrecimientos.

    Kimbap, rolls coreanos, mandu, bulgogi, topokki, pollo frito en varios formatos, dolsot Bibimbap, gochujang, ramyeon y donkatsu, entre algunos otros platos componen esta variada cartilla. Además, cuentan con bebidas coreanas o la infaltable jarra de limonada.

    Con valores por platillo desde los $6.500 en adelante, puedes prolongar tu almuerzo con los helados tradicionales coreanos que tienen disponibles.

    ¿Dónde? San Isidro 2208, Barrio Franklin, Santiago.

    Horario: Sábados, domingos y algunos festivos de 12:00 a 17:00.

    Más sobre:Datos Paularestaurantes asiáticoscomida asiáticaPersa Bio BioHa NeulBentoyaWoking

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Bolsa de Santiago repunta después de tres sesiones de bajas

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal
    Chile

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Jefe de Gestión de Emergencias de Senapred destaca “rápida” reacción de equipos ante explosión en Renca

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes
    Negocios

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Bolsa de Santiago repunta después de tres sesiones de bajas

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS
    Tendencias

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda
    El Deportivo

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda

    “Es realmente motivador ver a otras madres que han vuelto”: Alexa Guarachi sale del retiro y jugará el WTA 250 de Austin

    Los fichajes de última hora que marcaron el cierre del libro de pases de la Liga de Primera

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder