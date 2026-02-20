Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

La multiculturalidad de la cocina oriental está presente en nuestro país hace años, desde la comida china que salva de apuros y el sushi que da sabor al fin de semana, la oferta de comida asiática en la capital es extensa.

Diversidad de platillos que se pueden encontrar en lugares como el Persa Bio Bio. Ya sea china, japonesa, tailandesa o coreana, existen rincones de este barrio tradicional donde puedes encontrar el sabor de tu preferencia y aquí te dejamos nuestras sugerencias.

1. Woking

Al interior del patio de comidas del galpón 6 y rodeado de una oferta de cocina tradicional chilena, Woking es un pedazo de Tailandia en Chile. Con su propuesta de salteados cocinados en un wok, ofrecen una opción fuera de lo común y, sobre todo, abundante, transportable y rápida.

Servidos en cajas de cartón, los platillos compuestos por fideos de arroz o huevo, acompañados de proteína a elección como pollo, carne o cerdo y dos verduras, son personalizables y vienen acompañados además de una variedad de salsas a elección.

Con un costo en promedio de $5.000 pesos, Woking también cuenta con un local ubicado en Avda. Vitacura 2912.

¿Dónde? Placer 637, Galpón 6.

Horario: Sábados y domingos de 12:30 a 16:30.

2. Bentoya

Bentoya-3-.jpg la-tercera

En uno de los patios de comida más nuevos de Franklin encuentras este tradicional platillo de origen japonés servido en una caja con distintos compartimientos, opción práctica y equilibrada para comer tras una mañana paseando por los galpones del Persa Bio Bio.

Cada compartimiento viene cargado de porciones justas y apetecibles de proteína, arroz, gyosas, ensalada y aderezo de la casa. Rotación de alimentos, de la cual en Bentoya ofrecen 8 variedades.

Con un valor promedio entre $7.000 y $8.000 puedes acompañar este platillo con alguna de las bebidas especialidad de la casa.

¿Dónde? San Isidro 2208, Barrio Franklin, Santiago

Horario: sábados y domingos de 12:30 a 18:00.

3. Ha-Neul

Ha-Neul en Instagram @haneulcl.

En el mismo Patio Franklin, encuentras esta opción de comida coreana en el local n°8. Aunque no ofrece formato transportable o práctico , este rincón de Corea en Chile da una oportunidad perfecta para sentarse a disfrutar de una carta con amplia variedad de ofrecimientos.

Kimbap, rolls coreanos, mandu, bulgogi, topokki, pollo frito en varios formatos, dolsot Bibimbap, gochujang, ramyeon y donkatsu, entre algunos otros platos componen esta variada cartilla. Además, cuentan con bebidas coreanas o la infaltable jarra de limonada.

Con valores por platillo desde los $6.500 en adelante, puedes prolongar tu almuerzo con los helados tradicionales coreanos que tienen disponibles.

¿Dónde? San Isidro 2208, Barrio Franklin, Santiago.

Horario: Sábados, domingos y algunos festivos de 12:00 a 17:00.