Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

Fue en plena pandemia cuando Susana Schnell -fundadora de Zanzíbar- conoció durante una visita a las obras del MUT el local que más tarde, y por coincidencias de la vida, terminaría siendo el hogar de la nueva aventura culinaria de su familia: Meli Meló.

La idea era clara, no sería una réplica de Zanzíbar, sino algo más casual que dialogara con la cotidianeidad de la vida urbana y se moviera con el día: café a la mañana, cocina fresca por el día y próximamente bar en las noches.

Por esta razón es que cuando encontraron el concepto francés “Meli-Meló”-que hace alusión a una mezcolanza de cosas- en el libro del chef israelí Yotam Ottolenghi, les hizo sentido para bautizar este proyecto que abrió sus puertas el 5 de marzo.

“Zanzíbar siempre fue un restaurante asociado a ocasiones especiales y principalmente de vida nocturna. Con Meli Meló queríamos explorar un formato all day al que puedas venir cualquier día de la semana”, explica Roxane Eijkman, Gerenta de Operaciones y Experiencia de Meli Meló.

Pero, aunque con una propuesta diferente, el talento de servicio, bar y cocina se mantiene. “Gran parte del equipo viene de Zanzíbar. Trabajar este proyecto con un equipo que ya está comprometido y se conoce tanto, ha sido muy especial; somos casi una familia”, explica Eijkman.

Días frescos y noches clandestinas

Con el chef, Laurent Pasqualetto -ex Explora- a la cabeza del desarrollo culinario de Meli Meló, la carta deleita con 24 preparaciones, entre las cuales destacan el tártaro de trucha, meli-meló de tomates, zanahorias doradas, papas écr-asé y fusili verde pistacho.

Además contarán con las albóndigas de cordero como uno de los “must try” de la carta, bocado de herencia cuyos orígenes están en el ex restaurant de la familia en BordeRío.

Es esta propuesta de menú estacional la que asegura una frescura constante en cada preparación, trabajando con productos de temporada y preparando platillos que irán variando en el transcurso del año.

Fotografía por Stephan Kunstmann. Stephan Kunstmann

Bajo esa premisa es que se pensó la carta de desayunos y brunch que fue estrenada esta semana, y que cuenta con los clásicos huevos benedictinos, pan de masa madre y bollería, todos acompañados con café de especialidad. Pero que sorprende con propuestas como: matcha lavanda latte, golden milk de cúrcuma y jengibre, o latte con miel de ulmo y canela.

Con una capacidad para 86 comensales, otra de las grandes propuestas de Meli Meló son sus cenas clandestinas, que surgieron como una forma natural de probar la carta antes de abrir al público.

“Queríamos un espacio íntimo donde pudiéramos presentar los platos. Empezamos a invitar grupos pequeños donde les servíamos varios platos que después generaban conversaciones muy espontáneas sobre qué les gustaba, qué les sorprendía y qué podíamos mejorar”, comenta Roxane Eijkman.

Servidas en mesas largas -con una capacidad de entre 15 a 30 invitados- se crea una atmósfera de cercanía que permite conocer sabores y amigos nuevos, siendo una experiencia gastronómica que se transforma en instancia social.

Fotografía por Juan Croxatto. Juan Croxatto

Éxito justificado en entradas que se agotan rápidamente ante la posibilidad de degustar una cena de cuatro tiempos, con platos secretos, por $30.000 pesos.

A la espera de su patente de alcoholes, la coctelería en Meli Meló, desarrollada por el jefe de bar, Jhonssen Pérez, también ex Zanzíbar, presenta una propuesta de mocktails con la misma complejidad y creatividad de un bar tradicional. Con mezclas frescas, cítricas y herbales, que combinan pomelo, ruibarbo, mandarina, romero y jengibre.

“No buscábamos que el restaurante representara un lugar en particular, sino más bien una forma de cocinar y de comer: libre, mezclada, abierta” concluye Eijkman.

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Donde: Mercado Urbano Tobalaba, Piso 3.