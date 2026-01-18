SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Lo que partió como un sueño de infancia postergado terminó convirtiéndose en un vínculo profundo: junto a Hilaria, una perrita diva y regalona, Alicia encontró compañía, propósito y una nueva forma de habitar la soledad. “Me llena por completo, es mi todo”, dice.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma
    12-01-2025 Alicia Candia y Hilaria - Mi mascota y yo Revista Paula - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Desde pequeña Alicia Candia anhelaba tener una mascota. No era un gusto pasajero, sino un deseo persistente que se fue intensificando con las visitas a la casa de una tía que tenía muchos perros. “Mi sueño siempre fue tener uno, pero a mi papá no le gustaban”, cuenta.

    Parte de su frustración la canalizó en Hilario, un perro de peluche con un tupido pelaje crespo color negro que debe su nombre al santo correspondiente al día del cumpleaños de Alicia. No respiraba ni ladraba, pero le daba la compañía que tanto deseaba: “Aunque suene extraño, ese peluche me marcó. Fue mi compañero cuando yo quería tener un perrito y no podía”.

    La infancia y adolescencia de Alicia transcurrieron en Chiloé. Los años pasaron y cuando se mudó a Santiago y empezó a vivir sola decidió que era el momento perfecto para cumplir su sueño de la infancia. Así apareció Hilaria –nombre inspirado en su peluche de la infancia–, una pomerania que llegó con tres meses a la vida de Alicia.

    “Fue todo muy rápido”, recuerda. Mientras terminaba las gestiones para traerla, su casa se transformó. “Empecé a comprarle sus cositas: su camita, correa, snacks, comida y contraté un servicio de decoración con globos para su bienvenida”. La persona que la crió llegó con desconfianza, pero al abrir la puerta, algo se quebró. “La chica se puso a llorar cuando vio la decoración”, recuerda Alicia emocionada.

    Cuando la puerta se cerró y quedaron solas, Alicia reconoce que fue extraño: “Era la primera vez que yo tenía una mascota. No sabía cómo cargarla, pero estaba feliz”.

    12-01-2025 Alicia Candia y Hilaria - Mi mascota y yo Revista Paula - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Poco a poco, fue construyendo una conexión con Hilaria y su vida comenzó a tomar propósito. “Antes de que llegara, sentía que los días pasaban y no tenían ningún sentido, nada distinto. Por hartos años me quedaba encerrada en mi casa, había días en que no salía y me quedaba acostada mirando la tele”, recuerda.

    Hilaria le dio un vuelco a la vida de Alicia. “Siempre fui solitaria. Ahora pienso que lo que yo no quería, quizás, era estar con humanos. Con un perrito es distinto porque no te hablan ni nada, es amor todo el rato”, reconoce. Fue así como esta nueva compañera la impulsó a salir y conocer nuevas personas. Hoy, participan de grupos donde se juntan perros pomerania y sus cuidadores: “No nos perdemos de nada”.

    12-01-2025 Alicia Candia y Hilaria - Mi mascota y yo Revista Paula - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Alicia describe a su perrita como “una diva”. Asegura que Hilaria se da cuenta del estilo de vida que llevan y se aprovecha de eso: “Ella se cree el cuento”, dice.

    Dentro de los caprichos de la pequeña Pomerania se encuentra un closet lleno de ropa, perfume y un auto rosado a control remoto que utilizan principalmente para hacer fotos para redes sociales.

    Alicia sabe que para algunas personas el estilo de vida que lleva con su perrita puede ser “excesivo”, pero fueron muchos años los que el deseo de una mascota quedó contenido en su imaginación, así que es también una manera de saldar esa deuda con la niña que fue. Cada prenda, cada accesorio y cada gesto es una forma de celebrar ese sueño postergado y de agradecer, en lo cotidiano, la compañía que tanto anheló.

    12-01-2025 Alicia Candia y Hilaria - Mi mascota y yo Revista Paula - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Fue tres semanas luego de su llegada cuando Alicia se dio cuenta de que el vínculo con su perrita era más fuerte que cualquier cosa. Habían salido a pasear e Hilaria encontró una colilla de cannabis en el piso. Sin que Alicia lo notase en el momento, la perrita la tomó y la mordió. Al llegar a casa algo andaba mal: “Estaba totalmente drogada. Se tambaleaba, no se podía el cuerpo, empezó a vomitar, estaba ida”.

    La llevó de urgencia y quedó hospitalizada. Esa noche Alicia volvió sola a la casa. “Lloré tanto que mi cara estaba desfigurada de hinchazón”, recuerda. En ese momento entendió que Hilaria era su familia: “Fue un shock tan grande, que me hizo darme cuenta que que la iba a necesitar por toda mi vida”.

    12-01-2025 Alicia Candia y Hilaria - Mi mascota y yo Revista Paula - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    La familia de Alicia vive en su natal Chiloé, por lo que Hilaria es su único apoyo emocional en Santiago. “Somos solamente las dos, estoy todo el día con ella. Me llena por completo, es mi todo: mejor amiga, cómplice y mi hija”, asegura. Y agrega entre risas: “No necesito a nadie más, ni siquiera quiero hombres en mi vida, porque ella cumple todo”.

    Más sobre:Mi mascota y yopomeraniaperroperro pomeraniamascotas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Cordero descarta saqueo a hospital de Penco y señala que despliegue militar en Biobío se inició con el estado de excepción

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Alianza Lima por la Serie Río de la Plata

    Al menos 1.500 hectáreas afectadas: Senapred mantiene alerta amarilla en Tiltil por incendio forestal

    Al menos 1.500 hectáreas afectadas: Senapred mantiene alerta amarilla en Tiltil por incendio forestal

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío
    Chile

    Compañías telefónicas anuncian medidas de apoyo ante emergencia por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

    EE.UU. anuncia asistencia a Chile para enfrentar incendios en Ñuble y Biobío

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche
    El Deportivo

    Entrenador de Sevilla explica la gravedad de la nueva lesión de Alexis Sánchez en la previa del duelo ante Elche

    Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes
    Mundo

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”