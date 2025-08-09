SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

De jojoba, ricino, rosa mosqueta y cáñamo. En Chile, distintas marcas han apostado por rescatar estos aceites en su estado más puro, formulados de manera artesanal y sin aditivos. ¿Cómo se aplican? ¿Cuál es el más adecuado? Una guía para entender sus beneficios y elegir el adecuado.

Francisca UrrozPor 
Francisca Urroz

A diferencia de las cremas, que suelen tener una base acuosa y una mezcla de ingredientes emulsionados, los aceites faciales y corporales son fórmulas más puras y concentradas. Se usan para sellar la hidratación, reforzar la barrera cutánea y aportar nutrientes directamente, con menos conservantes y una textura que muchas prefieren.

También son versátiles, se adaptan fácilmente a distintas necesidades: desde calmar una irritación hasta iluminar.

¿Cómo se aplican?

Después del tónico y antes —o después— del hidratante, dependiendo de la rutina. En el rostro, bastan 2 a 3 gotas, aplicadas con suaves toques o presionando las palmas sobre el rostro limpio y húmedo. También pueden usarse en masajes corporales o en el cabello, según el tipo de aceite. Repetir en la mañana y en la noche.

__

Cáñamo: calma, hidrata y suaviza

El Cannabis Sativa Seed Oil, conocido como aceite de cáñamo, se ha convertido en un ingrediente estrella en la cosmética natural. Extraído de las semillas de la planta de cannabis —sin THC ni CBD— es rico en omega 3 y 6, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. No es comedogénico, y además de hidratar en profundidad, ayuda a calmar irritaciones, reforzar la barrera cutánea y suavizar líneas de expresión.

Inspirada en estos estos beneficios, Carol Lampert, publicista y cosmetóloga, desarrolló su propio aceite facial como parte de su línea Lampert Dermocosmética. Hoy es uno de sus productos más destacados: una fórmula con vitamina E, jojoba y cáñamo, tres antioxidantes clave, cuidadosamente sintetizados para lograr una textura suave y una absorción profunda. “Es un aceite seco, liviano, que deja un glow natural sin engrasar, y entrega lípidos adecuados para cada tipo de piel”, cuenta.

Vegano y libre de parabenos, se absorbe rápidamente y puede usarse como último paso en la rutina, incluso bajo el maquillaje. ¿El consejo experto? Aplicarlo después de la crema hidratante y antes del protector solar.

Aceite Facial de toque seco, Lampert Dermocosmética, $24.990.

__

Jojoba: hidratación ligera para piel mixta y cabello

Ligero y de rápida absorción, es ideal para pieles mixtas, grasas o con tendencia al acné. Hidrata, suaviza y calma irritaciones sin obstruir los poros ni dejar sensación grasosa. Además, aporta un brillo natural y saludable al pelo.

En Viña del Mar, la marca Deevee —creada por Verónica Hrangkhol, formuladora certificada, y Diego Araya— elabora este aceite de manera artesanal. Todos son prensados en frío, preservando las propiedades. El resultado es un aceite puro y versátil, ideal para el rostro, el cuerpo o el cabello, y perfecto para acompañar rituales de masaje como el gua sha o el yoga facial.

“El aceite de jojoba combina muy bien con rosa mosqueta o argán, juntos equilibran, hidratan y ayudan a mejorar manchas y líneas de expresión sin dejar sensación grasosa. Para el pelo se puede mezclar con aceite de coco, que nutre en profundidad, o ricino, que fortalece y estimula el crecimiento. Esta mezcla deja el cuero cabelludo limpio, sano, y el pelo con más brillo y suavidad”, explica Verónica.

Aceite de jojoba, $9.000, Deevee.

__

Ricino: un aliado para la circulación y la regeneración celular

Extraído de las semillas de la planta Ricinus communis, originaria de África e India, el aceite de ricino es un verdadero “multiuso natural”. Rico en ácido ricinoleico —un ácido graso poco común— tiene propiedades antiinflamatorias, hidratantes y regeneradoras. Su capacidad para penetrar en la piel y los tejidos lo hace ideal para masajes terapéuticos, drenaje linfático, cuidado capilar e incluso fortalecer pestañas y uñas.

Inspirada en estos beneficios, Andrea Iglesias, fundadora de The wow Benefits, desarrolló WOW Oil, un aceite corporal terapéutico -de textura espesa- que combina ricino, jojoba orgánica, caléndula y esencias naturales como melisa, limón, bergamota y jazmín, que le dan un cautivante olor. Su propuesta va más allá de lo cosmético: “Es un ritual que si bien puede usarse en la mañana, en la noche está pensado para relajar el cuerpo, calmar la mente y mejorar la calidad del sueño”, cuenta.

Puede aplicarse tras la ducha en todo el cuerpo, en masajes o en puntos como cuello, muñecas y sienes para inhalar su aroma y reducir el estrés. Aplausos a la presentación, que lo convierte en un excelente regalo.

Aceite Corporal - Wow, $49.200.

__

Rosa mosqueta: regeneración intensiva

No es novedad que el aceite de rosa mosqueta sea uno de los favoritos en el mundo de la cosmética natural. Conocido por sus propiedades regeneradoras, es ideal para tratar manchas, cicatrices y daño solar.

Rico en antioxidantes y ácidos grasos esenciales, mejora la elasticidad, estimula la renovación celular y ayuda a reparar la piel. Aunque es especialmente recomendado para pieles secas, sensibles o con daño solar, también puede utilizarse en pieles grasas o con tendencia al acné, siempre que se incorpore en fórmulas ligeras y en concentraciones adecuadas, lo que permite aprovechar sus beneficios sin obstruir los poros ni generar sensación pesada.

Las ingenieras en biotecnología Nicol Cáceres y Jeinsy Miranda fundadoras de Newén Cosmética son fans de este activo. De hecho, a partir de su propia experiencia, Nicol desarrolló el Sérum Facial Regenerador, formulado con aceite de rosa mosqueta ciento por ciento chileno, prensado en frío y recolectado de forma artesanal en el sur del país. “Este es el sérum que transformó la piel de mi rostro y me motivó a crear soluciones para pieles sensibles”, afirma.

¿Cómo aplicarlo? En la noche, luego de la limpieza y tonificación, aplicar 2 a 3 gotas sobre la piel y distribuir por rostro y cuello.

Serum Facial Regenerador, Newen, $18.990.

Más sobre:BellezaAceitesVida sanaHidratación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

Esta podría ser la razón por la que no logras bajar de peso, aunque comas sano

Hombre de 27 años queda en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

4.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid
Chile

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Hombre de 27 años queda en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años
Negocios

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia
Tendencias

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

Esta podría ser la razón por la que no logras bajar de peso, aunque comas sano

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors
El Deportivo

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors

Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari

El duro análisis de Roberto Cóndor Rojas: “Brayan Cortés ya no es el arquero de dos o tres años atrás”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Santa Rosa, la pequeña isla que enfrenta a Colombia y Perú
Mundo

Santa Rosa, la pequeña isla que enfrenta a Colombia y Perú

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Elecciones en Bolivia: ¿La derecha retorna al poder y se acaba el ciclo del MAS?

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?