Suplementos: encapsular el bienestar

En los últimos años, vitaminas, minerales y probióticos, en forma de suplementos, se han vuelto parte de la rutina de quienes buscan energía, piel más saludable o un descanso reparador. La clave está en entender qué queremos mejorar y ser constantes, porque los resultados se notan a largo plazo.

Aunque la suplementación pueda apoyar el bienestar, no reemplaza la alimentación ni los hábitos saludables. En realidad, funciona como un complemento, un apoyo para cubrir posibles carencias nutricionales o reforzar aspectos específicos del bienestar, desde la concentración hasta el sistema inmune, pasando por el sueño o la salud hormonal. En otras palabras, se trata de una herramienta más dentro de un estilo de vida que valora la prevención y el autocuidado.

“Los suplementos con evidencia científica —como el bisglicinato de magnesio, el Omega 3 o la creatina— son justamente eso: un suplemento a una vida con hábitos saludables. El magnesio no funciona si te quedas pegada a la pantalla hasta la medianoche; el Omega 3 exige una dosis correcta y una grasa saludable para absorberse. El foco debe ser siempre armar buenos hábitos; solo sobre esa base podremos potenciarlos inteligentemente con estos compuestos”, explica Catalina Fullerton, nutrióloga y magister en Nutrición del CentroBio.

Catalina agrega que, antes de incorporar cualquier suplemento a la rutina, hay tres pilares que debemos considerar:

Evitar sobredosis inadvertidas: es crucial revisar que no estemos consumiendo el mismo micronutriente desde múltiples fuentes. Por ejemplo, si tomamos zinc en nuestro multivitamínico, en un suplemento para el cabello y en uno para el descanso, corremos el riesgo de exceder la dosis segura. Las interacciones: debemos ser conscientes de que ciertos compuestos pueden interferir con la absorción de otros; un ejemplo clásico es la recomendación de consumir el calcio separado del fierro (o hierro) para maximizar la efectividad de ambos. Suplementar con evidencia: algunas vitaminas tomadas en exceso, pueden provocar efectos adversos. Por ello, Fullerton enfatiza que muchos suplementos deben ser incorporados solo cuando existe una necesidad real y documentada, idealmente medida a través de exámenes de laboratorio. Ojo si tienes alguna condición: personas que usan anticoagulantes o insulina, además de quienes tienen enfermedad renal crónica o problemas hepáticos, deberían consultar antes de incorporar suplementos. Muy importante recordar que, aunque muchos sean naturales, no están libres de efectos adversos o contraindicaciones.

¿Cuáles y para qué?

Colágeno y biotina: Ambos son sinónimo del cuidado de la piel, el pelo y las uñas. El colágeno es una proteína que el cuerpo produce naturalmente, pero cuya síntesis disminuye con la edad, afectando la firmeza y elasticidad de los tejidos. La biotina, por su parte, es una vitamina que participa en la regeneración celular. De esta forma, la suplementación de ambos ayuda a mantener la piel más hidratada y a fortalecer el organismo desde adentro.

Tras un año de investigación, y con la ayuda de un equipo de ingenieros en alimentos y nutricionistas, Camila Moreno (26), ingeniera civil industrial con mención en bioingeniería, lanzó una marca 100% diseñada y hecha en Chile. Bajo el nombre de Clo Nutrición, hoy cuentan con siete fórmulas distintas.

Una de las más vendidas es Vital Fem, un multivitamínico que combina siete componentes naturales y ocho vitaminas: vitaminas B1, B2 y B12 junto al hierro (para mantener la energía y combatir la fatiga); schizandra y magnesio (para apoyar el equilibrio hormonal y mejorar el estado de ánimo); inulina y lactobacillus acidophilus (para favorecer la digestión y promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino). Además, péptidos de colágeno y vitaminas como la A, C y D3 junto al zinc que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Por último, la fórmula incluye calcio y vitamina K (para mantener huesos fuertes y resistentes).

“Si estás con baja energía, no te alimentas bien, tienes el pelo opaco o las uñas débiles y presentas deficiencia de nutrientes, los suplementos te ayudan a mejorar el sistema inmunológico y a contrarrestar estos efectos. La recomendación es tomar dos cápsulas al desayuno. Los suplementos son un complemento para tu día: más que tomarlos todos sin criterio, es clave entender qué queremos mejorar y, sobre todo, ser constantes. Los resultados se notan a largo plazo; al mes ya se perciben los cambios”, explica su creadora.

Vital Fem, $20.990

__

Magnesio, para el buen descanso: ha dejado de ser un suplemento discreto para convertirse en un aliado recurrente para quienes buscan terminar el día en calma. Su popularidad no es gratuita: participa en cientos de procesos celulares, incluidos los que regulan el sistema nervioso, la contracción muscular y la calidad del sueño.

En Chile, Hoop Wellness es una marca fundada por las ingenieras Leyla Hernández y Catalina Cuadro en 2024 y que busca ayudar a poner en práctica el bienestar. Con fórmulas desarrolladas y producidas en Chile, hoy cuentan con nueve productos y el Magnesi-om es uno de los más populares, al ser una herramienta suave pero efectiva para bajar revoluciones.

Su fórmula está pensada específicamente para quienes duermen liviano, despiertan agotadas o sienten que viven en modo “alerta”. Además del compuesto principal, incluye L-teanina, L-triptófano, zinc y vitaminas B6, D3 y K2, elementos que trabajan en conjunto para apoyar el ciclo natural del sueño y promover una relajación profunda. La ingesta es sencilla: dos cápsulas una hora antes de acostarse, las cuales también pueden abrirse y mezclarse en agua tibia si se prefiere.

“Nuestra versión de magnesio es una fórmula diferente a lo que hay hoy en Chile, ya que en ella convergen tres tipos de magnesio (bisglicinato, citrato y treonato). Además, añadimos cofactores de cada ingrediente que crean el ‘contexto’ apropiado en tu organismo para que estos minerales puedan ser absorbidos en mayor proporción. Entregamos el mineral y optimizamos su absorción, trabajando en conjunto con tu cuerpo”, afirman sus fundadoras.

Magnesi-om, $37.990