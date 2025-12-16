SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Hinchazón, ansiedad, insomnio o estrés llevan a muchas mujeres a buscar alivio en los suplementos. Sin embargo, no sustituyen hábitos saludables ni es necesario tomarlos todos. Se trata solo de un complemento a una alimentación equilibrada y un estilo de vida consciente.

    Francisca UrrozPor 
    Francisca Urroz

    En los últimos años, vitaminas, minerales y probióticos, en forma de suplementos, se han vuelto parte de la rutina de quienes buscan energía, piel más saludable o un descanso reparador. La clave está en entender qué queremos mejorar y ser constantes, porque los resultados se notan a largo plazo.

    Aunque la suplementación pueda apoyar el bienestar, no reemplaza la alimentación ni los hábitos saludables. En realidad, funciona como un complemento, un apoyo para cubrir posibles carencias nutricionales o reforzar aspectos específicos del bienestar, desde la concentración hasta el sistema inmune, pasando por el sueño o la salud hormonal. En otras palabras, se trata de una herramienta más dentro de un estilo de vida que valora la prevención y el autocuidado.

    “Los suplementos con evidencia científica —como el bisglicinato de magnesio, el Omega 3 o la creatina— son justamente eso: un suplemento a una vida con hábitos saludables. El magnesio no funciona si te quedas pegada a la pantalla hasta la medianoche; el Omega 3 exige una dosis correcta y una grasa saludable para absorberse. El foco debe ser siempre armar buenos hábitos; solo sobre esa base podremos potenciarlos inteligentemente con estos compuestos”, explica Catalina Fullerton, nutrióloga y magister en Nutrición del CentroBio.

    Catalina agrega que, antes de incorporar cualquier suplemento a la rutina, hay tres pilares que debemos considerar:

    1. Evitar sobredosis inadvertidas: es crucial revisar que no estemos consumiendo el mismo micronutriente desde múltiples fuentes. Por ejemplo, si tomamos zinc en nuestro multivitamínico, en un suplemento para el cabello y en uno para el descanso, corremos el riesgo de exceder la dosis segura.
    2. Las interacciones: debemos ser conscientes de que ciertos compuestos pueden interferir con la absorción de otros; un ejemplo clásico es la recomendación de consumir el calcio separado del fierro (o hierro) para maximizar la efectividad de ambos.
    3. Suplementar con evidencia: algunas vitaminas tomadas en exceso, pueden provocar efectos adversos. Por ello, Fullerton enfatiza que muchos suplementos deben ser incorporados solo cuando existe una necesidad real y documentada, idealmente medida a través de exámenes de laboratorio.
    4. Ojo si tienes alguna condición: personas que usan anticoagulantes o insulina, además de quienes tienen enfermedad renal crónica o problemas hepáticos, deberían consultar antes de incorporar suplementos. Muy importante recordar que, aunque muchos sean naturales, no están libres de efectos adversos o contraindicaciones.

    ¿Cuáles y para qué?

    Colágeno y biotina: Ambos son sinónimo del cuidado de la piel, el pelo y las uñas. El colágeno es una proteína que el cuerpo produce naturalmente, pero cuya síntesis disminuye con la edad, afectando la firmeza y elasticidad de los tejidos. La biotina, por su parte, es una vitamina que participa en la regeneración celular. De esta forma, la suplementación de ambos ayuda a mantener la piel más hidratada y a fortalecer el organismo desde adentro.

    Tras un año de investigación, y con la ayuda de un equipo de ingenieros en alimentos y nutricionistas, Camila Moreno (26), ingeniera civil industrial con mención en bioingeniería, lanzó una marca 100% diseñada y hecha en Chile. Bajo el nombre de Clo Nutrición, hoy cuentan con siete fórmulas distintas.

    Una de las más vendidas es Vital Fem, un multivitamínico que combina siete componentes naturales y ocho vitaminas: vitaminas B1, B2 y B12 junto al hierro (para mantener la energía y combatir la fatiga); schizandra y magnesio (para apoyar el equilibrio hormonal y mejorar el estado de ánimo); inulina y lactobacillus acidophilus (para favorecer la digestión y promover el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino). Además, péptidos de colágeno y vitaminas como la A, C y D3 junto al zinc que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Por último, la fórmula incluye calcio y vitamina K (para mantener huesos fuertes y resistentes).

    “Si estás con baja energía, no te alimentas bien, tienes el pelo opaco o las uñas débiles y presentas deficiencia de nutrientes, los suplementos te ayudan a mejorar el sistema inmunológico y a contrarrestar estos efectos. La recomendación es tomar dos cápsulas al desayuno. Los suplementos son un complemento para tu día: más que tomarlos todos sin criterio, es clave entender qué queremos mejorar y, sobre todo, ser constantes. Los resultados se notan a largo plazo; al mes ya se perciben los cambios”, explica su creadora.

    Vital Fem, $20.990

    __

    Magnesio, para el buen descanso: ha dejado de ser un suplemento discreto para convertirse en un aliado recurrente para quienes buscan terminar el día en calma. Su popularidad no es gratuita: participa en cientos de procesos celulares, incluidos los que regulan el sistema nervioso, la contracción muscular y la calidad del sueño.

    En Chile, Hoop Wellness es una marca fundada por las ingenieras Leyla Hernández y Catalina Cuadro en 2024 y que busca ayudar a poner en práctica el bienestar. Con fórmulas desarrolladas y producidas en Chile, hoy cuentan con nueve productos y el Magnesi-om es uno de los más populares, al ser una herramienta suave pero efectiva para bajar revoluciones.

    Su fórmula está pensada específicamente para quienes duermen liviano, despiertan agotadas o sienten que viven en modo “alerta”. Además del compuesto principal, incluye L-teanina, L-triptófano, zinc y vitaminas B6, D3 y K2, elementos que trabajan en conjunto para apoyar el ciclo natural del sueño y promover una relajación profunda. La ingesta es sencilla: dos cápsulas una hora antes de acostarse, las cuales también pueden abrirse y mezclarse en agua tibia si se prefiere.

    “Nuestra versión de magnesio es una fórmula diferente a lo que hay hoy en Chile, ya que en ella convergen tres tipos de magnesio (bisglicinato, citrato y treonato). Además, añadimos cofactores de cada ingrediente que crean el ‘contexto’ apropiado en tu organismo para que estos minerales puedan ser absorbidos en mayor proporción. Entregamos el mineral y optimizamos su absorción, trabajando en conjunto con tu cuerpo”, afirman sus fundadoras.

    Magnesi-om, $37.990

    Más sobre:Vida sanaSuplementosCápsulasMagnesioOmega 3ColágenoBiotinaClo NutriciónVital FemMultivitamínicosHoop Wellness

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    “Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    José Toro (PPD) insta a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al futuro gobierno de Kast

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

    José Antonio Kast llega a Argentina para sostener reuniones con Caputo y Daza y luego con Javier Milei

    Desalojo en toma El Trébol de Maipú moviliza a más de 140 carabineros y se proyecta que dure entre cuatro y cinco días

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”
    Chile

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    “Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    José Toro (PPD) insta a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al futuro gobierno de Kast

    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones
    Negocios

    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones

    El dólar cae a la espera de las señales de Estados Unidos y el Banco Central

    Sonda anuncia venta de Klap, empresa de medios de pago donde también tiene propiedad el exdirector del SII, a Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura
    El Deportivo

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    Sebastián Rozental recuerda la competencia con Marcelo Salas a finales de los 90: “Yo era un poquito más talentoso”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios
    Cultura y entretención

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    “No somos Boom”: el debate sobre las narradoras latinoamericanas, entre el éxito y la misoginia

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast
    Mundo

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni