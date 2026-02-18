Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

El jacquard puede parecer intimidante a primera vista: múltiples hebras, diagramas que parecen jeroglíficos y cambios de color que exigen coordinación casi quirúrgica. Pero para la tejedora y diseñadora Jandi Gardiazabal, más que una técnica compleja, es una invitación a jugar con el color, perder el miedo al error y disfrutar del proceso puntada a puntada. Con planificación, paciencia y algunos trucos clave, cualquiera puede lanzarse a tejer sus primeros diseños.

Escoger los colores y la lana

El primer paso antes de comenzar a tejer es planificar el proyecto, para lo cual es crucial el tipo de material y colores que se van a escoger. Jandi recomienda que el material y el grosor sean iguales: “Si te gusta la lana, que todos tus colores sean lana. Encontraste un acrílico guardado, que todos los colores sean de acrílico”. Esto es porque cada fibra se comporta de manera distinta, por lo que seleccionar el mismo material con el mismo grosor ayudará a que el diseño quede parejo.

En cuanto a la selección de colores, para Jandi es crucial que sean tonos que nos gusten, sin embargo, advierte que las expectativas deben ajustarse a la variedad existente dependiendo de la marca que se va a escoger. “Uno no puede crear colores, no es como pintar. La inspiración que vemos en la revista o en Pinterest puede no existir cuando uno va a la tienda”, dice, por lo que sugiere no ir con una idea predeterminada, sino que “ir con la mente abierta a ver qué hay, mezclar y dejarse sorprender”.

El diagrama

Una vez seleccionado el diseño, se debe ajustar el diagrama a los colores escogidos. Si decidiste cambiar el color del diseño, se recomienda volver a pintar el diagrama con los tonos de la lana que elegiste para poder seguir el diseño al pie de la letra.

Los diagramas se leen de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda por derecho y de izquierda a derecha por el revés. Generalmente, traen números a través de los cuales te puedes ir guiando.

Cambio de colores

El momento del cambio de color en el diseño es sin duda uno de los mayores desafíos. Para ello, Jandi plantea cuidar el orden de las hebras por detrás. Siempre la hebra del color de base debe pasarse por arriba del otro color.

Para que las madejas de lana no se enreden, deben ponerse una a cada lado del cuerpo. Jandi hace énfasis en que se debe evitar guardarlas en una bolsa, pues cuando están juntas es “como si hubiera un gato invisible que las enreda”.

Darse permiso para que no quede perfecto

Para Jandi, algo muy importante a tener en cuenta para atreverse en el jacquard es saber que no quedará perfecto la primera vez. “Le hablo sobre todo a las perfeccionistas, a esas personas que cuando prueban algo quieren que les quede perfecto a la primera”, dice y sugiere no ser tan autoexigentes al comienzo y darse permiso para equivocarse y volver a intentarlo.

Paciencia

Aprender algo nuevo siempre requiere de paciencia y calma, por eso Jandi recomienda tejer despacio e ir revisando el diseño constantemente mientras se avanza. Para ello, señala que es crucial no estar nerviosa ni preocupada, sino disfrutar el proceso y tomar el tejido como un espacio recreativo y no una obligación.

“A veces uno se pone en presión porque tiene metas, pero hay que tratar de respirar y de disfrutarlo porque esto es demasiado lindo y demasiado entretenido”, dice Jandi.

Emparejar el diseño

Una vez terminada la prenda, Jandi sugiere que se enjuague solo con agua y se deje secar en un lugar plano. “En el agua las fibras se reordenan y ahí queda mucho más parejo. Así tendrá un look más planchado”, dice.

Diseños recomendados

Jandi Gardiazabal ya cuenta con dos libros de jacquard publicados. En ellos podrás encontrar tips de cómo partir tejiendo, patrones para seguir, sugerencias de combinación de colores y muchas cosas más.

El primer lanzamiento de Jandi fue “Botánico”, un libro que trae patrones de flores, hojas y figuras de la naturaleza. De ese libro, ella sugiere dos diseños para comenzar tejiendo jacquard. El primero es el “Suéter Guinda”, el cual está diseñado para niños y niñas, por lo que es un proyecto pequeño ideal para comenzar. Por otro lado, también sugiere un diseño de adultos que es fácil para comenzar, se trata del “Suéter Juncos”, el cual ella reconoce como sencillo para atreverse.

Su segundo libro es “Marino”, el cual cuenta con diez patrones, cinco de adultos y cinco de niños, inspirados en figuras del océano. En ese libro, Jandi recomienda seguir el patrón del “Suéter Sardinas” para comenzar, el cual cuenta con las medidas para la versión infantil y la de adultos.

Ambos libros pueden adquirirse a través de la página web de Jandi Gardiazabal, donde también puedes acceder a distintos patrones y enterarte de las clases de jacquard que realiza.