SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Las vacaciones familiares, lejos de ser un tiempo de descanso, pueden dejar en evidencia profundas desigualdades en la crianza. En este Consultorio Legal abordamos el caso de Paola, que muestra qué ocurre cuando la coparentalidad nunca se ha ejercido y la carga recae en una sola persona.

    Por 
    Alexandra Maringuer Pastene y Javiera Fuller Uribe

    Paola llegó a marzo del año pasado agotada. Como si las vacaciones no hubieran existido. Tiene dos hijos de 6 y 4 años, altamente demandantes como cualquier niño a esa edad. Pero lo que realmente la tenía al límite no era eso, sino la sensación, ya crónica, de estar criando sola.

    Llevaba años cargando con todo: las rutinas, comidas, mochilas, tareas, vacunas, rabietas, culpas y el cansancio. Y sí, también trabajaba. Tenía un empleo, cumplía horarios, respondía correos. Ganaba menos que él, pero aportaba igual. Solo que además sostenía todo lo “invisible”. Lo había hablado muchas veces con su marido, muchas. Siempre chocaba con la misma respuesta: “Pero si yo aporto más económicamente”. Como si el dinero fuera un comodín que compensa las ausencias. Como si pagar cuentas fuera lo mismo que estar.

    En este caso, el quiebre no llegó con un grito ni con una infidelidad, sino con las vacaciones familiares.

    Supuestamente es un tiempo para descansar, pero Paola vivió exactamente lo mismo que el resto del año: levantarse temprano, preparar desayunos, ordenar, lavar, cocinar, limpiar, entretener, calmar pataletas, organizar panoramas. Mientras él descansaba. Porque “estaba de vacaciones”. Como si ella no lo estuviera.

    Ahí lo entendió. No era que él no pudiera, era que no quería, o peor, ni siquiera veía el problema. En esta familia no había coparentalidad, nunca la hubo.

    En marzo, sentada frente a nosotras, Paola lloraba con rabia. “Si me separo, ¿cómo va a hacerse cargo de los niños si nunca lo ha hecho?”. Apareció el miedo real de muchas mujeres. ¿Quién va a saber sus rutinas? ¿Quién va a acordarse del inhalador? ¿Quién va a llamar al pediatra? ¿Quién va a escuchar cuando tengan pena?

    Lo que dice la ley

    Desde el año 2013, con la Ley 20.680, se habla de coparentalidad. Este principio es rector en el derecho de familia chileno. En simple: ambos padres tienen el derecho y el deber de participar de forma activa, equitativa y permanente en la vida de sus hijos, aun cuando estén separados. Ya no existe, al menos en el papel, el modelo del “papá visitador” y la mamá que hace todo.

    El artículo 224 del Código Civil es claro: el cuidado personal se basa en la corresponsabilidad, y ambos padres deben involucrarse en la crianza y educación activa, equitativa y permanentemente. No es ayudar, es hacerse cargo. Esto significa estar en las decisiones sobre la salud, colegio, emociones, límites y crisis de los hijos.

    En la práctica, esta corresponsabilidad se expresa en dos cosas: el cuidado personal y la relación directa y regular. Hoy la ley permite incluso el cuidado compartido, cuando ambos padres han demostrado que pueden cooperar, comunicarse y priorizar a sus hijos. Y aquí está la clave: ese vínculo no se construye de la noche a la mañana. No se aprende a cuidar con una sentencia, ni se adquiere sensibilidad parental porque el tribunal lo ordene.

    Separarse no iba a empeorar la carga de Paola, solo iba a hacerla visible. Porque ella ya hacía todo, además de trabajar fuera de la casa, solo que con un adulto al lado que descansaba. Y ahí aparece la verdad más dura: muchas mujeres no se separan porque son dependientes. No se separan porque sostienen todo y temen que si sueltan, todo se caiga.

    Las vacaciones no rompieron el matrimonio de Paola, sólo dejaron en evidencia que este se sostenía en una desigualdad estructural.

    Hoy, en pleno verano, cuando las rutinas se desarman y pasamos más horas con nuestros hijos, vale la pena detenerse y mirar cómo estamos ejerciendo la corresponsabilidad: quién se levanta primero, quién contiene una pataleta, quién sabe la dosis de los remedios, quién organiza el día cuando todo se sale del libreto.

    Porque la corresponsabilidad no es un favor que se le hace a la madre. No es “ayudar”. Es cumplir un rol, y sobre todo, es un derecho de los niños. Les da seguridad, estabilidad emocional, modelos sanos de vínculo y de cuidado.

    Más sobre:Consultorio legalCoparentalidadVacacionesCarga mental

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 19 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Ministerio Público acepta renuncia de Trinidad Steinert como fiscal regional de Tarapacá

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Pablo Longueira acusa “improvisación” en gabinete de Kast: “Varios ministros van a ser yogures con fecha de vencimiento”

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount
    Negocios

    Netflix ajusta su oferta por parte de Warner Bros. Discovery en medio de disputa con Paramount

    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Briones elogia a Quiroz en Hacienda: “Es muy inteligente (...) lo veo súper empoderado”

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”
    El Deportivo

    Entrevista con Diego Moya: “Trato de no quemarme con lo de ser el mejor de América”

    “Dios salvó mi hogar”: los crudos relatos de Nery Veloso y de exjugador de la U tras el megaincendio en el Biobío y Ñuble

    Tocada de oreja: la U incluye un gol contra Colo Colo en la presentación de Juan Martín Lucero

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”
    Cultura y entretención

    Susana García, directora ejecutiva de TVN y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Lucas Espinoza estrena su primer especial y anuncia gira de verano

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte
    Mundo

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?