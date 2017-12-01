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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Pompones y borlas en Navidad: Simple y bonito

    No hay quien no haya hecho un pompón alguna vez usando circunferencias de cartón o, incluso, con un tenedor. No importa la técnica elegida, aquí son los protagonistas.

    Por 
    Alejandra Apablaza / Fotografía Carolina Vargas
    HechoAMano1

    Paula 1240. Sábado 2 de diciembre de 2017. Especial Navidad.

    Cojines con pompones redondos

    Materiales:

    - 20 g de lana por pompón (aprox)

    - Máquina para hacer pompones o circunferencias de cartón

    - Tijeras

    - Cojines con funda de un color

    1. Para hacer el pompón con máquina: colocar las 2 piezas de máquina como lo indica la foto 1.

    2. Enrollar lana por un lado y luego por el otro. Cortar cuando se obtenga la cantidad deseada.

    3. Cerrar la máquina y cortar las lanas por el medio de las 2 piezas.

    4. Anudar el centro y retirar el pompón.

    5. Coser los pompones sobre los cojines eligiendo algún diseño.

    Camino de mesa con borlas

    Materiales:

    - 15 g de lana por borla (aprox)

    - 10 cm de cartón

    - Tijeras

    - Tela del largo de la mesa

    1. Enrollar lana en el cartón hasta obtener el tamaño de la borla que se quiere realizar. Cortar el sobrante.

    2. Pasar lana por entremedio y anudar dejando un extremo más largo.

    3. Con el extremo más largo, enrollar para formar la cabeza de la borla. Anudar y pasar el sobrante hacia abajo.

    4. Coser las borlas al borde de la tela intercalando colores.

    Dato: La máquina para hacer pompones es más cómoda de usar que el clásico cartón y permite que los pompones queden parejos y firmes. Encuéntrala en tiendas Revesderecho, Av Ricardo Lyon 222, local 5, Providencia y en Mall Plaza Los Dominicos, locales 1008 -1012.

    Más sobre:Camino de mesapompones

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