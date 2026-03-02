Articulación pos 11-M, Medio Oriente y visita de Kast a EE.UU.: las preocupaciones del oficialismo para el comité ampliado

Luego de 50 días, este lunes los principales ministros del Presidente Gabriel Boric y los líderes de los partidos del oficialismo se vuelven a reunir en el comité político ampliado.

La última vez que la instancia se llevó a cabo fue el 12 de enero. El encuentro semanal se pausó luego del quiebre en la alianza que dejó en veredas separadas al Partido Socialista con el Partido Comunista y el Frente Amplio, a raíz de las recriminaciones entre ambos sectores por el apoyo a la ley Nain-Retamal, norma invocada por el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el veredicto que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo acusado de las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica, uno de los casos más emblemáticos del estallido social.

Con el paso de las semanas y tras la tregua entre las dirigencias de las tres colectividades más grandes del sector, La Moneda decidió convocar para esta jornada a los timoneles de la tiendas que sustentan a la administración actual, para reanudar el encuentro, que eso sí suele tener descanso durante febrero.

Desde La Moneda, previo a la cita de coordinación, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a las preocupaciones de su sector.

“Hemos sido parte del gobierno los cuatro años, por lo tanto, lo razonable, lo normal, es cerrar con el gobierno, con los mayores niveles de cohesión que sea posible, sin perjuicio de que a partir del 11 de marzo la realidad es distinta. Y más allá de que tengamos una o más oposiciones, lo importante es la articulación que debe darse entre las oposiciones. Creo que eso es lo fundamental. Yo creo que en eso debiera haber voluntad, y para eso entiendo que el encuentro al cual se está convocando para el viernes podría también contribuir en esa dirección”, dijo, en referencia al cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar, anunciado también para esta semana por el Ejecutivo.

El parlamentario En la primera semana de marzo también se tiene proyectado reactivar el cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo de Viña del Mar, lo que fue confirmado el pasado 16 de febrero por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo.

Sobre las diferencias entre las tiendas que son parte del oficialismo, señaló: “Hay diferencias, no hay duda. Hay diferencias en temas de coyuntura, hay diferencias en temas de política internacional, y también en lo que han sido legislaciones que hemos sacado durante estos años, como quedó manifiesto en el caso de Gustavo Gatica. Pero, con todo, creo que lo importante es dialogar, no interrumpir esas conversaciones y poder justamente tener los mayores niveles de articulación cuando seamos oposición”.

En específico sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente y la posibilidad de una postura unitaria, Quintana sostuvo que “sería un poco a la fuerza, porque es evidente que tenemos puntos de vista distintos a la hora de aproximarnos a los conflictos que hoy día tiene el mundo. Fue Venezuela. Hoy día lo que ocurre en Irán. Yo creo que tenemos que mirar dónde nos vamos a posicionar, si vamos a estar más cerca de los regímenes totalitarios o vamos a estar más cerca de los regímenes democráticos”.

Otro que entregó sus planteamientos previo al comité ampliado en Palacio fue Leonardo Cubillos, recientemente renunciado timonel del Partido Radical -actualmente en proceso de disolución por disposición legal tras los resultados electorales-, luego de ser diagnosticado nuevamente con cáncer.

“Pudiese ser el último comité político, por lo tanto, era importante concurrir a esta sesión, a dejar algunas preocupaciones manifiestas. En lo particular, ya de público conocimiento, yo también me despido en un acto formal, así que emocionalmente lo humano también es importante, así que yo creo que los cierres de ciclo se tienen que dar como corresponde y es por eso que nosotros nos decidimos concurrir el día de hoy”, apuntó.

A eso agregó que desde su tienda existe una preocupación especial por la reforma del sistema político, “que debiera cerrarse esta semana. Creemos que debería abrirse una reforma que realmente fortalezca el sistema democrático y no lo debilite, como lo hemos venido insistiendo hace mucho tiempo”.

En el plano internacional, Cubillos recalcó la inquietud por el viaje del presidente electo José Antonio Kast a Estados Unidos -entre este jueves y el sábado- para participar de la cumbre Shield of the Americas convocada por Donald Trump.

“Nosotros queremos manifestar una preocupación de un eventual alineamiento del presidente electo, Kast, con el Presidente de Estados Unidos. Creo que en su condición de presidente electo, la concurrencia, un acto que es formal además de la diplomacia, pierde un poco y se debilita que la Cancillería y las relaciones exteriores es una política de Estado, debe ser llevada a cabo de esa manera. Nos preocupa, esperamos que esto no conlleve algún alineamiento de Chile, separándose de los principios que históricamente nos han caracterizado y esas son algunas de las preocupaciones que venimos a manifestar el día de hoy”, advirtió.