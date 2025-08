Aspiraciones parlamentarias del FA complican lista única del oficialismo y Elisa Loncon y Sabas Chahuán entran a la negociación

Pasadas las 10:00 horas de este miércoles, representantes de la mesa negociadora del oficialismo -y de la Democracia Cristiana (DC)- comenzaron a llegar, con café y sándwich en mano, a una nueva jornada de tratativas, para intentar construir un pacto unitario de cara a la elección parlamentaria de este año.

No todos llegaron con el mejor ánimo. En la alianza de gobierno es extendida la idea de que el Frente Amplio (FA), el partido del Presidente Gabriel Boric, ha sido poco generoso y que mantiene pretensiones exageradas, que justifican con ser la colectividad con la bancada de diputados más grande del Congreso, actualmente con 19 diputados.

De acuerdo a distintas fuentes de la mesa negociadora, la colectividad solicita 42 cupos, cuando una lista permite, como tope, 183, en el caso de la Cámara de Diputados. Son, lejos, los que más piden.

En el ranking siguen el PC (30 cupos), el PS (30), el PPD (30), la DC (26), el Partido Radical (22), el Partido Liberal (18), la Federación Regionalista Verde Social (16) y, por último, Acción Humanista (13). En total suman 227 cupos. Es decir, necesitan reducir 44 para concretar la lista unitaria.

La situación es compleja, en particular en algunos distritos y circunscripciones. En el 7, por ejemplo, piden tres cupos. Y la Región de Valparaíso, de cara a la senatorial, dos . Eso hace que los demás partidos reclamen que no tienen opciones de competir ahí.

Las altas aspiraciones del FA responden a un fuerte conflicto interno por los cupos. Como son un partido grande, tienen muchos eventuales precandidatos que esperan competir. Pero, en vista de que tienen como meta la construcción de un pacto amplio, se han visto obligados a reducir sus expectativas.

Sin ir más lejos, su presidenta, Constanza Martínez, tuvo que renunciar a su idea de competir en el distrito 8, el que también quieren disputar la actual diputada Claudia Mix y la exconstituyente Tatiana Urrutia, ambas militantes del FA. Ahí también se baraja presentar a Gustavo Gatica, quien fue mencionado en la reunión.

En distintas ocasiones, en la mesa de negociaciones se le ha hecho ver al equipo negociador del FA, compuesto por Andrés Couble y Simón Ramírez, que esperan una generosidad mayor de ellos.

En esta discusión, en el oficialismo están particularmente atentos a la postura de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH). Aunque son partidos chicos (con uno y dos diputados, respectivamente), basta que ellos decidan abandonar la mesa para que no se concrete la lista unitaria que tanto el Presidente Boric como la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) han solicitado.

Mónica Sánchez, una de las negociadoras y representante de la Federación Regionalista Verde Social, dijo que “es evidente que hay partidos de la coalición que tienen muchos más parlamentarios electos, como el FA. Aquí estamos en un escenario donde tratamos de llegar a acuerdo entre todos. Para configurar una lista única, con los nueve partidos, significa que los acuerdos tienen que salir por unanimidad ”.

En esa línea, Sánchez advirtió que la segunda lista es una alternativa: “Si no llegamos a un acuerdo pronto, existe la alternativa de construir otra lista, con otros partidos, que nos permita estar más conformes. Sin perder de vista que estamos con la candidatura de Jara. Unidad no es símil de lista única”. Y, en particular, dedicó un mensaje al FA: “Aquí se requiere generosidad”.

Las palabras de Sánchez, sobre la actitud del FA, son compartidas incluso por los partidos grandes de la alianza. “Actúan con la superioridad que tenía Jackson”, reclama uno de los negociadores.

Más allá de las aspiraciones, los partidos ya han puesto nombres sobre la mesa. La competitividad de los candidatos es uno de los factores que se analizan para determinar qué colectividad tiene cupo en cada distrito.

Entre los más destacados están el exalcalde Daniel Jadue (propuesto por el PC, para el distrito 9), el excandidato presidencial Alejandro Guillier (por el Partido Radical, distrito 13), el timonel Lautaro Carmona (PC, como candidato a senador por Atacama), el exfiscal nacional Sabas Chahuán (Partido Liberal, distrito 6), el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD, distrito 6), y el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana (distrito 23). El FA también mencionó que es una posibilidad que la expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon pueda competir en el pacto.

De todas formas, distintos dirigentes reconocen que aún se está en una etapa de “bluffeo” y que los nombres que se han puesto sobre la mesa podrían finalmente no quedar en la nómina. Todo dependerá de la negociación que se dé de aquí al 18 de agosto.