Gustavo Gatica quiere ser diputado: la historia de cómo tomó la decisión de apostar por un escaño en la Cámara

Fue al interior de un taxi donde Gustavo Gatica (27) tuvo una suerte de epifanía. Era mediados de junio cuando el sicólogo solicitó un auto por una aplicación de transporte desde su casa en Colina para llegar a su trabajo en la Municipalidad de Estación Central.

Fue una situación circunstancial, debido a que en el día a día se moviliza en un transporte dispuesto por el municipio donde trabaja. Pero ese día se produjo una descoordinación que provocó que tuviera que moverse por sus medios.

A su casa llegó un taxi clásico. Gatica, víctima de uno de los casos más emblemáticos de violencia policial del estallido social, recuerda que, al subir al auto, el taxista lo reconoció e inició una extensa conversación. “Era un taxista muy simpático. Me reconoció, me dijo ‘tú eres Gustavo Gatica’. Yo dije, ‘sí’. Entonces me dijo ‘mucho gusto, mi hija te admira mucho’, comenta el sicólogo a La Tercera.

El diálogo no quedó ahí. El transportista se metió en temas políticos y le lanzó una sugerencia: “ Tú deberías ser diputado ”.

No era primera vez que alguien le sugería a Gatica que iniciara una carrera en la política. De hecho, en 2020 recibió más de una propuesta para ser constituyente en el primer proceso que buscaba cambiar la Constitución. Lo mismo había ocurrido en propuestas de su círculo cercano para llegar al Parlamento. Pero su respuesta siempre fue negativa. “No me siento preparado”, solía responder.

Esa fue la misma respuesta que le dio a este medio en una entrevista en octubre de 2024, a días de que se iniciara el juicio contra Claudio Crespo, el exteniente coronel de Carabineros acusado por haberlo dejado ciego en una manifestación del 8 de noviembre de 2019. Así las cosas, su respuesta al trabajador de transportes fue, nuevamente, “no, gracias, estoy bien así”.

Sin embargo, dice Gatica, la conversación con el taxista le hizo un click que antes no había ocurrido: “Pasó ese día y al otro día desperté en la mañana pensando en esto. Me quedó dando vueltas la idea y no me la podía sacar de la cabeza . Me dije ‘qué extraño, siempre me dicen esto’, gente en la calle o donde sea, y por primera vez me hacía sentido”.

Ahora, afirma, se sentía con la madurez suficiente para enfrentar ese proceso. “En el relato de muchos de los pacientes está el sentir al Estado como lejano, incluso indolente. Desde términos más prácticos de seguridad, hasta ayudas de la ‘muni’. Entonces eso me hizo decir ‘uff, m e gustaría intentar aportar un poco en intentar cambiar las cosas’ ”, comenta.

Fue entonces cuando sintió que ahora es el momento. Pasó una semana antes de contarlo a su familia: “Fue un trabajo reposado, pero ya lo he hablado en terapia, con mi pareja, con mi familia, amigos, y todos me han mostrado mucho apoyo”.

31/07/2025 - GUSTAVO GATICA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Una nueva etapa

La decisión está tomada, dice. Lo que viene ahora es definir si competirá por la lista oficialista, su primera opción, o como independiente, donde tendría que reunir dos mil firmas. “Me encantaría ir en la lista oficialista. Lo que la gente espera de la izquierda es que haya unión, bajo el liderazgo de Jeannette Jara, quien además es un liderazgo que a mí me convoca, que me gusta. Porque el hecho de ser independiente generaría la dispersión de votos y no es lo que yo espero. Yo sé que la gente que vaya a la lista oficialista piensa muy parecido a mí”, comenta.

Para la inscripción tiene plazo hasta el 18 de agosto. “Quiero ir independiente por un cupo de la lista oficialista”, afirma. En ese sentido, comenta que ya ha tenido acercamientos con dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista: “He tenido conversaciones, pero solo han quedado ahí. He manifestado mi disposición”.

Su idea es competir en el distrito 8, que incluye la comuna donde reside y donde trabaja, además de Tiltil, Lampa, Pudahuel, Maipú, Lampa y Cerrillos, uno de los más grandes de la Región Metropolitana en términos de cantidad de electores. “ Hoy en día, socialmente, se valora mucho que uno tenga coherencia de donde vive con el lugar que quiere representar ”, afirma.

31/07/2025 - GUSTAVO GATICA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Pese a que aún no tiene claro cuál será su eslogan, una cosa que no quiere es utilizar lo que le ocurrió ese 8 de noviembre en plaza Italia como parte de su campaña: “No va a ser ocupado ahora como parte de mi campaña. Yo siento que en estos años hay mucha gente que me quiere ubicar en un lugar como de ícono o de símbolo. Y a mí desde el primer minuto nunca me resultó cómodo. A mí me gustaría que quizás mucha gente que me conoce por lo que me pasó no se sienta convocada solo por eso, sino más bien por todas estas otras cosas que quiero mostrar en la campaña. Quiero mostrar cuáles son mis ideales, cuáles son mis propuestas”.

Otro contexto

Gatica está consciente de que el contexto actual es distinto del que había en los años posteriores al estallido social. Incluso ha habido manifestaciones desde la propia izquierda de rechazar símbolos originados durante ese tiempo. Sin embargo, dice que le gustaría recoger los sueños que se manifestaban en las protestas.

“ Sin duda, estamos muy distintos que hace cuatro años atrás . Y cualquier persona que diga lo contrario yo creo que es bien ingenuo. Ahora, yo tengo un relato distinto del estallido social. La gente se cansó de un sistema, dijo ‘basta’, salió a la calle. Y a mí me gustaría recoger muchos de esos sueños y encauzarlos. Creo que hemos olvidado qué motivó a la gente a salir a la calle”, afirma.

31/07/2025 - GUSTAVO GATICA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Por último, Gatica adelanta cuáles serán sus prioridades en el Parlamento. “Salud mental, discapacidad y derechos humanos”. Sobre esto último, afirma que cree que sigue habiendo una deuda de parte del Estado con las víctimas del estallido. En ese sentido dice que, si resulta electo, le gustaría impulsar una comisión de verdad en el Congreso que calificará qué cosas pasaron en el estallido social: “Eso es sano para una democracia. Sirve para entender quiénes somos y conocer nuestra historia. Saber cuántos heridos y fallecidos hubo. En función de eso, hacer cosas para el futuro y que no se vuelvan a repetir”. Bajo ese contexto, afirma que hubiese esperado que fuera “más prioritario” el tema de derechos humanos para este gobierno.