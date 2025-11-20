Boric y balotaje: “Las buenas ideas no son atributo de uno u otro sector político”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó en el Encuentro Internacional de Emprendimiento, Innovación e Inversión EtMday 2025, instancia que reunió a empresarios, pymes y emprendedores y donde el Mandatario sostuvo que las ideas no son de un sector en especial porque “al final del día, Chile es uno solo “.

La instancia se desarrolló en el Parque Bicentenario, Vitacura, con el objetivo de transformarse en una plataforma de conexión y oportunidades de negocio. Y ahí, Boric dijo: “Amigas y amigos emprendedores, invitados que vienen de lejos, quiero decirles que tenemos una enorme responsabilidad y grandes desafíos de cara a las generaciones futuras“.

“Y que, a propósito de las elecciones presidenciales, podremos tener muchas diferencias a la hora de hablar de política. Pero démonos cuenta que esas diferencias también podemos acercarnos cuando nos encontramos en espacios como este”, añadió.

En esa línea, el Mandatario apuntó que “al final del día, Chile es uno solo. Porque al final del día, cuando Chile crece, tenemos que crecer todos. Porque al final del día, l as buenas ideas no son atributo de uno u otro sector político , sino que le hacen bien a la patria entera”.

“Y acá, en este espacio, tal como en Conce (sic), tal como en Magallanes, tal como en La Serena, está lleno de buenas ideas que no podemos dejar pasar”, cerró en su discurso.