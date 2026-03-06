SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

    El Mandatario encabezó este viernes la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100. “Es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    Una breve alusión al viaje del mandatario electo José Antonio Kast a Estados Unidos hizo este viernes el Presidente Gabriel Boric.

    Esto, a las pocas horas de que el republicano arribó a Miami, donde este sábado será parte de la cumbre “Shields of the Americas”, convocada por Donald Trump y que contará con la presencia de mandatarios afines al domicilio político del líder norteamericano, como Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), entre otros.

    El Mandatario hizo la mención al encabezar la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100, que tuvo como propósito entregar directrices en la definición, diseño y programación de las actividades, políticas, planes, proyectos, obras y, en general, en todas las acciones que defina el Ejecutivo, relativas a la conmemoración del tratado que se firmó con fecha 3 de junio de 1929 y que anexó Arica al territorio chileno.

    “Esto nació de iniciativa parlamentaria. Fueron los parlamentarios los que nos propusieron y yo lo tomé con la ministra (Macarena) Lobos. También ella puso mucho énfasis en esto. Y lo anunciamos en la cuenta pública del 2024. Se está presentando al final de nuestro gobierno, no porque nuestro gobierno tenga un exagerado activismo en sus últimos momentos, sino porque la comisión pidió prorrogar su plazo de funcionamiento hasta hoy día 6 de marzo. Y creo que lo que entrega hoy día es muy valioso”, dijo Boric.

    Y luego agregó: “Yo lo voy a estudiar. Pero es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo. Pero, independiente de aquello, estas son políticas de Estado”.

    Así, en sus palabras, además volvió a deslizar su disposición a retomar las reuniones con el gobierno electo, tras el inédito quiebre de traspaso a raíz de las versiones contrapuestas por el conocimiento o no de los detalles del proyecto del cable chino subacuático y sus consecuencias.

    Casi al final de su intervención, el Presidente insistió en su anhelo de que las ideas sugeridas por la comisión sean recogidas por el futuro gobierno.

    “Este plan Arica 100, este informe, llega en buena hora, a tiempo, porque estamos tres años antes de que se cumpla el aniversario, y yo espero que el próximo gobierno pueda inaugurar obras que están aquí. Para eso se requiere que se trabaje desde el primer día. La Comisión me lo entrega a mí, como Presidente de la República, yo le hago extensión de esto al futuro gobierno, se lo dejaremos en el escritorio", señaló.

    Boric, además, dijo: “No les quepa duda que desde los roles que nos toque cumplir, y varios de ustedes van a seguir siendo parlamentarios además, se podrá seguir presionando para sacar esto adelante, y ahí la universidad, la sociedad civil, va a jugar un rol fundamental”.

    En el caso de Kast, antes de emprender rumbo a Estados Unidos, acompañado de su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y uno de sus asesores más estrechos, Cristián Valenzuela, fue abordado por al prensa en el Aeropuerto de Santiago. Allí sostuvo que dio “vuelta la página” respecto al quiebre con el Presidente Boric por la controversia del cable chino.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastEstados UnidosMiamiShield of the AmericasDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Delitos violentos se redujeron en un 38% en sector de Bellavista Providencia

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    Lo más leído

    1.
    “No es un indulto ni liberación”: Kast aborda conmutación de penas y dice que “dio vuelta la página” tras quiebre en traspaso de mando

    “No es un indulto ni liberación”: Kast aborda conmutación de penas y dice que “dio vuelta la página” tras quiebre en traspaso de mando

    2.
    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    3.
    Kast arriba a Miami para participar en cumbre “Shield of the Americas” convocada por Trump

    Kast arriba a Miami para participar en cumbre “Shield of the Americas” convocada por Trump

    4.
    Cámara respalda informe de comisión que investigó fallida compra de casa de Allende y que culpa a Boric de eximirse de su responsabilidad

    Cámara respalda informe de comisión que investigó fallida compra de casa de Allende y que culpa a Boric de eximirse de su responsabilidad

    5.
    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: “Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán”

    Insulza (PS) por quiebre Boric-Kast: “Probablemente el activismo del gobierno en el último periodo molestó a quienes asumirán”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios
    Negocios

    Socovesa reduce sus pérdidas y retoma inicios de proyectos inmobiliarios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”
    El Deportivo

    El empate en el derbi sevillano todavía duele en el ánimo de Manuel Pellegrini: “Me considero el responsable”

    La grave acusación de tricampeón con la UC contra Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Tengo poco poder de negociación”

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana