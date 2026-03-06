Boric hace alusión a viaje de Kast a Miami para participar en cumbre convocada por Trump

Una breve alusión al viaje del mandatario electo José Antonio Kast a Estados Unidos hizo este viernes el Presidente Gabriel Boric.

Esto, a las pocas horas de que el republicano arribó a Miami, donde este sábado será parte de la cumbre “Shields of the Americas”, convocada por Donald Trump y que contará con la presencia de mandatarios afines al domicilio político del líder norteamericano, como Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), entre otros.

El Mandatario hizo la mención al encabezar la ceremonia de entrega del informe de la Comisión Asesora Presidencial Arica 100, que tuvo como propósito entregar directrices en la definición, diseño y programación de las actividades, políticas, planes, proyectos, obras y, en general, en todas las acciones que defina el Ejecutivo, relativas a la conmemoración del tratado que se firmó con fecha 3 de junio de 1929 y que anexó Arica al territorio chileno.

“Esto nació de iniciativa parlamentaria. Fueron los parlamentarios los que nos propusieron y yo lo tomé con la ministra (Macarena) Lobos. También ella puso mucho énfasis en esto. Y lo anunciamos en la cuenta pública del 2024. Se está presentando al final de nuestro gobierno, no porque nuestro gobierno tenga un exagerado activismo en sus últimos momentos, sino porque la comisión pidió prorrogar su plazo de funcionamiento hasta hoy día 6 de marzo. Y creo que lo que entrega hoy día es muy valioso”, dijo Boric.

Y luego agregó: “Yo lo voy a estudiar. Pero es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo. Pero, independiente de aquello, estas son políticas de Estado”.

Así, en sus palabras, además volvió a deslizar su disposición a retomar las reuniones con el gobierno electo, tras el inédito quiebre de traspaso a raíz de las versiones contrapuestas por el conocimiento o no de los detalles del proyecto del cable chino subacuático y sus consecuencias.

Casi al final de su intervención, el Presidente insistió en su anhelo de que las ideas sugeridas por la comisión sean recogidas por el futuro gobierno.

“Este plan Arica 100, este informe, llega en buena hora, a tiempo, porque estamos tres años antes de que se cumpla el aniversario, y yo espero que el próximo gobierno pueda inaugurar obras que están aquí. Para eso se requiere que se trabaje desde el primer día. La Comisión me lo entrega a mí, como Presidente de la República, yo le hago extensión de esto al futuro gobierno, se lo dejaremos en el escritorio", señaló.

Boric, además, dijo: “No les quepa duda que desde los roles que nos toque cumplir, y varios de ustedes van a seguir siendo parlamentarios además, se podrá seguir presionando para sacar esto adelante, y ahí la universidad, la sociedad civil, va a jugar un rol fundamental”.

En el caso de Kast, antes de emprender rumbo a Estados Unidos, acompañado de su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y uno de sus asesores más estrechos, Cristián Valenzuela, fue abordado por al prensa en el Aeropuerto de Santiago. Allí sostuvo que dio “vuelta la página” respecto al quiebre con el Presidente Boric por la controversia del cable chino.