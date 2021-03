Carlos Maldonado, candidato presidencial PR: “Existen condiciones para que sumemos fuerzas con Daniel Jadue”

“Hubo una evolución en mi pensamiento desde el año pasado”, dice el timonel y candidato presidencial del Partido Radical, Carlos Maldonado. El jueves, el abanderado invitó a todas las cartas a La Moneda de la centroizquierda a una reunión, incluyendo a su par del PC, Daniel Jadue, para fijar criterios con el fin de sostener una primaria legal de todo el sector.

En ese sentido, el exministro defiende su iniciativa y explica por qué hoy está abierto a acercarse al PC, pese a las duras críticas e incompatibilidades que antes veía como insalvables. “El año pasado veía que el PC (...) estaba en una estrategia que hacía incompatible sumar fuerzas como propuesta de gobierno”, dice.

¿Cuál es su apuesta con esta candidatura?

Como PR tenemos la convicción de que tenemos las respuestas para las grandes falencias que enfrenta Chile, por nuestros ideales y principios. Estamos en un momento histórico como país y no puede ser que un partido que ha estado presente en los tres siglos de historia republicana no sea parte de este debate. Confiamos en nuestras ideas y que podemos interpretar a las mayorías ciudadanas.

¿Cuál será el eje principal de la campaña?

Pedro Aguirre Cerda cambió la manera de hacer gobierno en Chile e hizo un salto cualitativo con la expansión de la clase media y de las políticas sociales. Podemos encabezar el salto de Chile al siglo XXI, para avanzar hacia los estándares de los países desarrollados en materia de pensiones, salud, de calidad de la educación pública, de profundización de la democracia y en expansión de las libertades políticas y personales.

Las encuestas dicen que los candidatos de Unidad Constituyente son más competitivos que usted. ¿Cómo revierte eso?

Se entra a esta carrera desde un estatus político, de una cierta visión de que hay una desigualdad de fuerzas, pero tenemos mucha confianza en nuestra historia, propuestas y el partido tuvo confianza en mis capacidades. En la medida que podamos entregar nuestro mensaje vamos a ir cambiando ese escenario inicial positivamente.

Usted invitó a todos los abanderados de la oposición a una reunión. ¿Qué espera de ese encuentro?

He venido insistiendo en la necesidad de primarias amplias, y distintas candidaturas han expresado su intención de conversar, pero mientras no se ponga día y hora, las cosas pueden quedar en el aire y diluirse. Hay una necesidad de echar a andar el proceso de conversación para construir los acuerdos que sustenten una primaria presidencial común, y las diferencias en la centroizquierda siempre van a ser menores que las que podamos tener con la derecha.

Pero llama la atención su postura de hoy. Con quien tengan primarias van a ser gobierno y usted en diciembre dijo que no sería “coherente” estar con el PC. ¿Ahora sí?

El año pasado veía que el PC no apoyaba el acuerdo del 15 de noviembre, la posibilidad del plebiscito... Me parecía que estaba en una estrategia que hacía incompatible sumar fuerzas como propuesta de gobierno. Pero este año y poniendo sobre la mesa las distintas propuestas, veo que nuestras diferencias con Daniel Jadue no son sustantivas en cuanto al tipo de país que quiere. Existen condiciones para que sumemos fuerzas, no tenemos las mismas propuestas ni visiones, pero vamos en la misma dirección. Hubo una evolución en mi pensamiento desde el año pasado.

En los últimos 3 meses...

No, no... cuando mi partido no me proclamaba. Si uno es candidato está pensando en lo mejor para Chile y eso es una oposición unida que construya mayorías y haga los cambios. Tengo distancias con el PC en términos ideológicos, y las mantengo, pero no son de fondo acerca de las necesidades de Chile.

¿Pero no es insalvable no haber participado en el acuerdo del 15 de noviembre?

Ellos trabajaron por el Apruebo y entiendo que tuvieron una diferencia táctica relevante, pero se han sumado de buena fe al proceso constituyente. Ahora estamos recorriendo un camino similar en cuanto a democratizar el país a través de una nueva Constitución.

¿Y se imagina a Unidad Constituyente detrás de Daniel Jadue?

Me imagino a Chile tomando una buena decisión, confío en la democracia. Ahora, evidentemente la primaria que firmemos tiene que estar sustentada en ciertos ejes programáticos.

Pero en los partidos no está esa convicción. En la DC, por ejemplo, quieren estar con Unidad Constituyente. ¿Es un voladero de luces?

He hecho de buena fe y con convicción esta invitación y me alegra mucho haber tenido una muy buena recepción. Confío en que todos van a ir de buena fe para ver cómo construir una primaria común.

La misma DC se demoró en responder. ¿Le ve posibilidades?

Confío en que la DC esté. Ese mundo estuvo junto en la Nueva Mayoría. Espero que hagan los esfuerzos para que construyamos un acuerdo. Ellos ya estuvieron en un gobierno donde estaba el PC y no veo que haya una cuestión de principios, si fuese así no hubiesen estado en la Nueva Mayoría.

Con el PC y el FA no se han unido antes. ¿Por qué ahora se lograría?

El desafío es tan grande, la necesidad de hacer cambios tan alta y la necesidad de acompañar el proceso constituyente con un gobierno progresista es tan evidente que es la hora decisiva. Hay que ser parte de un acuerdo amplio.

Las primarias han generado distintos roces en Unidad Constituyente. ¿Se puede poner en peligro ese espacio?

Ha habido tantas ideas de qué tipo de primarias hacer, que todo eso no tiene ningún sentido frente a los desafíos que enfrenta el país. Por eso hemos tratado como PR de volver el debate al cauce correcto, de cómo construimos mayorías.