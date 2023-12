“Chile se queda con Constitución de Pinochet”: Prensa extranjera destaca segundo rechazo a nueva Carta Magna

Apenas conocidos los resultados preliminares del plebiscito constitucional de este domingo, distintos medios extranjeros coincidieron en destacar que tras el triunfo de la opción “En contra”, Chile rechazó por segunda vez la reforma de la Constitución, quedándose con la de Pinochet.

“Chile volvió a rechazar una nueva Constitución”, señaló categórico el diario argentino La Nación, apenas conocidos los resultados preliminares del plebiscito constitucional celebrado este domingo. “El ‘en contra’ tiene una ventaja según los primeros resultados; de rechazarse, el gobierno de Boric anunció que no habrá un tercer intento durante su gestión”, enfatizó el periódico porteño.

Cuando recién se había escrutado el 54.19% de los votos, Clarín tituló: “Se impone el rechazo a la nueva propuesta de Constitución en Chile: 55 por ciento en contra y 44 a favor”. El diario argentino puso de relieve que la votación se produjo en medio de un “hastío generalizado de la ciudadanía” y un año después de que los chilenos rechazaran con un 62% de los votos otro proyecto, entonces redactado por una constituyente con mayoría de izquierdas, “que muchos calificaron como una de las iniciativas constitucionales más progresistas del mundo”.

Prensa extranjera destaca segundo rechazo a Constitución

En Colombia, el diario El Tiempo destacó el rechazo a una segunda propuesta de una nueva Constitución, en un plebiscito desarrollado en una jornada que se llevó a cabo “en medio de incertidumbre y alto desinterés”. El periódico bogotano detalló que la UDI, que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos “no quieren un cambio constitucional”.

En su edición online, la revista colombiana Semana resaltó en el título de su nota que “los chilenos dicen NO a una nueva Constitución” y que “la propuesta de la derecha no prosperó”. Según el medio, en el plebiscito de este domingo, Chile “elegía su futuro en temas como el aborto, la migración, la educación y más”.

En España, el diario El País señaló: “Chile rechaza la Constitución redactada por la derecha y la extrema derecha con un 55% del voto en contra”. Según el periódico, “Boric logra frenar el nuevo texto, pero el proyecto de una nueva ley fundamental distinta a la de Pinochet naufraga y queda aparcado de forma indefinida”.

“Chile rechaza por segunda vez en un año una propuesta de Constitución y la de Pinochet y Lagos seguirá vigente”, apuntó en la misma línea el diario español El Mundo. “El final del camino estaba en el inicio: Chile volvió a rechazar este domingo la propuesta de una nueva Constitución”, insistió.

El diario catalán La Vanguardia se pronunció en tono similar. “Chile vuelve a rechazar la reforma de la Constitución y se queda con la de Pinochet”. “Chile escribe así el que será el último capítulo de un tortuoso proceso que arrancó con el estallido social del 2019″, señaló el periódico, que indicó que tras el plebiscito de este domingo “Boric da por acabado el proceso y se centrará ahora en las ‘prioridades de la gente’”.

En Perú, el diario El Comercio destacó que “Chile rechaza por segunda vez un proyecto para cambiar la Constitución aprobada durante el régimen de Pinochet”. “Chile definió en contra la propuesta de texto que entregó el Consejo Constitucional para una nueva Constitución”, agregó. El también limeño diario La República rescató que “este es el segundo y último intento por dejar atrás la Carta Magna aprobada en 1980″, resaltando que, “según el presidente Gabriel Boric, este sería el segundo y último intento para una nueva reforma en su Gobierno”.

Prensa extranjera destaca segundo rechazo a Constitución

El diario The New York Times puso el acento el rechazo de los chilenos a una Constitución “conservadora”, “que habría llevado al país hacia la derecha”.” Pero ahora, después de no poder llegar a un acuerdo sobre un nuevo texto, es probable que la nación siga adelante con la Constitución actual que tanta gente había votado para reemplazar”, apuntó el periódico. “Eso hace que el resultado del domingo sea un resultado amargo para un proceso que alguna vez fue aclamado como un modelo de participación democrática, pero que en cambio se ha convertido en un claro ejemplo de cuán difícil es realmente la democracia, particularmente en la era de internet”, comentó.

Por su parte, la columnista para las Américas del diario The Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, se preguntó si, a la luz de los resultados del plebiscito de este domingo, “Chile podrá escapar del estancamiento”, argumentando que “el país evitó un golpe constitucional, pero aún necesita una reactivación económica”. “Se podrían haber ahorrado muchas molestias si el problema no se hubiera diagnosticado erróneamente desde el principio. Las marchas pacíficas de cientos de miles de chilenos no fueron una protesta nacional contra la libertad económica. Eran todo lo contrario”, escribió.

El diario británico The Telegraph destacó: “Chile vota en contra de la controvertida reescritura de la Constitución de la era Pinochet”. Según el periódico, “el proyecto apoyaba un enfoque de gobierno pro mercado, amenazaba con la expulsión de inmigrantes irregulares, restringía el derecho de huelga y podría haber llevado a restricciones más estrictas al aborto”.

En la misma línea se había manifestado el también británico diario The Guardian poco antes de conocerse los resultados del plebiscito. “‘Peligroso para las mujeres’: advertencia mientras los chilenos votan sobre un nuevo proyecto de Constitución”, tituló una de sus notas el periódico este domingo, en la que destacaba que los niños y las mujeres saldrían perdiendo si los votantes aprobaban un nuevo documento que, según los críticos, se parecía “más a un manifiesto del Partido Republicano”.

En Francia, el diario Le Monde tituló “Chile: la nueva Constitución rechazada en referéndum”. “La Ley Fundamental que data de la dictadura de Augusto Pinochet debería seguir en vigor, después de que el Presidente Boric haya asegurado recientemente que esta nueva consulta sería el último intento de reformar la Constitución”, indicó.