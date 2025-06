Comando de Tohá se distancia de dichos de Landerretche tras criticar al Frente Amplio

No es parte de un comando, no es vocero ni tiene un rol definido en la campaña, pero rápidamente se convirtió en el protagonista de la semana dentro de la carrera por la primaria oficialista del 29 de junio.

El economista Óscar Landerretche (PS) se instaló como el principal tema de conversación de los candidatos del oficialismo. Esto luego de que, en conversación con La Segunda, anunciara que está por respaldar a Carolina Tohá (Socialismo Democrático), pero que no necesariamente apoyaría a Jeannette Jara (PC) o Gonzalo Winter (Frente Amplio) en la primera vuelta si es que uno de ellos logra ganar la primaria.

Ayer, en Radio Infinita, profundizó en sus dichos. “Es muy importante reconstruir algo que se parezca a lo que fue la Concertación, una centroizquierda socialdemócrata progresista. La manera es hacer que le vaya lo mejor posible a la candidatura de Carolina Tohá (...)”, planteó.

Junto con eso, y en referencia a las diferencias entre Socialismo Democrático, el PC y el Frente Amplio (FA), afirmó que “yo no creo que sean performáticas, hay diferencias de fondo”. Además, en referencia al partido del Presidente Gabriel Boric, sostuvo que “me gustaría que, si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo (...). Convertir el país en un maldito infierno (...), quemar iglesias. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido”.

Sus declaraciones generaron una fuerte controversia, por lo que la jefa de campaña de Tohá, Pía Mundaca, debió pronunciarse. En su cuenta de X, escribió que “Óscar Landerretche no es vocero del comando ni ha ingresado en ningún cargo formal. Agradecemos su apoyo, pero aclaro que sus opiniones las expresa a título personal”.

La furia del FA

Previamente a las palabras de la jefa de campaña de Tohá, los dichos de Landerretche enfurecieron a los partidos aludidos. Winter sostuvo que “cuando el FA llegó a la Presidencia, lo primero que hizo fue invitar a gobernar al Socialismo Democrático (...). ¿Qué es lo primero que dice él (...)? Que quiere un progresismo sin la izquierda (...). ¿Cuál es el problema de eso? Que un progresismo débil no le va a ganar a la derecha. ¿Y por qué él está dispuesto a un progresismo débil (...)? Porque, en el fondo, no le parece tan grave que gane la derecha”.

Ayer, en esa misma línea, la presidenta del FA, Constanza Martínez, emplazó directamente a la abanderada del Socialismo Democrático. “Carolina, ¿con estas personas en tu comando vamos a construir unidad? El silencio otorga, y me parece que es hora de aclarar este tipo de declaraciones de tu equipo”, escribió en su cuenta de X.

Conscientes de que esta semana el foco ha estado concentrado en el duelo Tohá-Jara, desde el comando de esta última no quisieron quedar exentos de la arremetida de la izquierda contra Landerretche, quien ha llevado las luces al enfrentamiento entre la exministra del Interior y Winter.

Así, ayer la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, afirmó que “no se puede construir la unidad descalificando”.

“Tenemos diferencias, por algo somos candidaturas distintas, y estamos hoy día defendiendo ideas, pero eso no puede transformarse en la descalificación a otras fuerzas políticas a partir de sesgo”, agregó la generalísima de la campaña de Jara.

Tohá, por su parte, no se ha pronunciado sobre el tema.