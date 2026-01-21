Cómo será el comité político de Kast

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Parte del gabinete de José Antonio Kast tuvo su debut este lunes, antes de ser presentado formalmente.

A raíz de los incendios que afectan al sur del país, ese día, el presidente electo sostuvo una reunión con parte del hoy confirmado equipo ministerial y dio las primeras luces de quiénes integrarían la principal instancia de cualquier administración: el comité político.

Ese grupo lo componen solamente los ministerios clave de cada gobierno, siendo el fundamental para la toma de decisiones del Ejecutivo. Y si bien a lo largo de los años ha mantenido ciertas carteras, de igual forma cada presidente tiende a integrar o sacar ministerios de acuerdo a las prioridades de su administración.

El caso de Kast no será diferente. Aunque, según explican desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), el diseño se sigue trabajando y podría estar sujeto a modificaciones de aquí al 11 de marzo, la idea es no innovar mucho y mantener al menos las carteras “ancla”.

Así, está previsto que lo integren Interior, liderado por Claudio Alvarado; la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), a cargo de José García; la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en manos de Mara Sedini; y Hacienda, dirigido por Jorge Quiroz.

Todos ellos participaron de la cita que Kast sostuvo el lunes por los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble.

A esas carteras también se podría sumar uno de los ministerios clave de Kast: el de Seguridad Pública, que dirigirá la exfiscal Trinidad Steinert. Esto último, en línea con la prioridad que tendrá la crisis de seguridad en la administración y el denominado “gobierno de emergencia”.

Lo anterior, de hecho, ya había sido adelantado públicamente por parte del equipo republicano tras la segunda vuelta.

“Creo que hoy día el foco que le vamos a dar el comité político, efectivamente, es seguridad y generación de empleo”, dijo hace unas semanas el jefe de campaña de Kast y futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

Más allá de eso, el diseño marcará diferencias claras con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Actualmente, más allá de las carteras que han participado históricamente en la instancia, el comité político del mandatario lo integran también los ministerios de Defensa y Mujer.

Este último, incluso, ha sido parte de la instancia desde que Boric llegó a La Moneda, en línea con el relato feminista que intentó proyectar su gobierno. Según han confirmado públicamente integrantes del equipo de Kast, está totalmente descartado que se mantenga.

Otros ministerios que también integraron el comité político de Boric fueron Trabajo y Justicia, que dejaron la instancia tras el último cambio de gabinete con el objetivo de ordenar la representación de los partidos.

La conformación que prepara Kast, en todo caso, también mantiene algunas diferencias con el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Aunque se mantienen las carteras de Hacienda, Interior, Segpres y Segegob, en el caso del fallecido exmandatario también participaba del grupo el Ministerio de Desarrollo Social.

Según fuentes del entorno de Kast, no se descarta que esa cartera pueda volver al comité político, de la mano de María Jesús Wulf, quien -junto a Arrau- es una de los dos republicanos en el gabinete.

En todo caso, históricamente no ha sido uno de los ministerios que integran ese grupo. Por ejemplo, no fue parte del primer comité político de Piñera ni tampoco de las dos administraciones de Michelle Bachelet, donde solamente participaron las carteras de Interior, Hacienda, Segpres y Segegob.