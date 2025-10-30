“Demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet”: Jara arremete contra Matthei tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

La carrera por La Moneda suma una nueva pólemica tras los dichos de Evelyn Matthei sobre el Plan Nacional de Búsqueda, una política permanente del Estado para esclarecer los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Este jueves, en conversación con radio Cooperativa, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas afirmó que en su eventul gobierno “funcionaría bastante distinto”.

En esa línea, aseguró que para algunas personas “no es búsqueda, es venganza”.

Además de esto, dejó en claro que el Instito Nacional de Derechos Humanos (INDH) “se ha dedicado solamente a perseguir carabineros” y aseguró que no seguiría con la puesta en marcha del Museo de la Memoria de Concepción, que comenzó su planificación el 2023.

Dicho eso, añadió: “Yo soy una persona sensata, que cree en la democracia. Tengo claro que hay cambio climático y nos tenemos que preparar para ello. Soy una persona que ha dicho públicamente que hubo violación de derechos humanos y que eso no se puede ni se debe repetir nunca. Y justamente por ese tipo de cosas -en las que yo creo profundamente- es que estoy defendiendo con toda la fuerza del mundo una opción que sea razonable para Chile, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda”.

Ante estas declaraciones, la candidata oficialista Jeannette Jara sostuvo que “demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet” .

“Si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda. En mi gobierno el Plan de Búsqueda se va a fortalecer", remarcó.